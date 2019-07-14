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Сегодня будет клёво: тест ко Дню рыбака

Зачем рыбаку чебурашка, кто водится в жабовнике и как сварить настоящую рыбацкую уху — в нашем тесте

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День рыбака в России отмечают каждый год во второе воскресенье июля

Фото: Александр Агафонов

14 июля в России отмечают (не слишком шумно, потому что рыбалка любит тишину) День рыбака. И хоть им и считает себя каждый второй в нашей стране (недаром же еще дедушкина удочка где-то в гараже пылится!), далеко не каждый с первого слова поймет рыбака, увлеченного этим делом всерьез и надолго. Рыболовный жаргон полон неожиданных метафор, странных словечек и вероломных терминов, которые сбивают новичков с толку в магазине со снастями. Главный редактор НГС — увлеченный рыбак — составил простенький (хотя так кажется только ему) тест на знание рыболовных словечек и обычаев. Посмотрим, как вы с ним справитесь!

Даже не будем спрашивать вас про мормышку (это и так все знают). Что такое воблер?

    Вопрос на логику (ну, почти). Вам предлагают поехать рыбачить на жабовник. Знаете, что это?

    Вопрос на логику (ну, почти). Вам предлагают поехать рыбачить на жабовник. Знаете, что это?

      Ну хорошо, вопрос попроще: что такое Аленятник (именно так, через А)?

        Приятель вернулся с рыбалки и расстроенно говорит, что клевали только карандаши. Что за рыба такая?

        Приятель вернулся с рыбалки и расстроенно говорит, что клевали только карандаши. Что за рыба такая?

          Внимание, сложный вопрос: что такое фаршированная фанера?

            Как известно, рыбаки много ругаются матом (но мы не будем). Как вы думаете, что они называют условно приличным словом «поджопник»?

              Вы собрались на рыбалку и решили заскочить в рыболовный магазин. Продавец спрашивает, нужны ли вам чебурашки. А это еще что такое?!

                Представьте: сидите в лодке с напарником, он тащит к лодке здоровенную рыбу и орет дурным голосом: «Давай липгрип!». Что это и как выглядит?

                  Контрольный вопрос: какой из этих ингредиентов лишний в настоящей рыбацкой ухе?

                  Контрольный вопрос: какой из этих ингредиентов лишний в настоящей рыбацкой ухе?

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                    Фото пользователя
                    14 июл 2019 в 09:13

                    7/9 -жить не могу без рыбалки:) НГС, спасибо!!Тест супер:)Не справилась с вопросом про карандаш и поджопник.

                    Фото пользователя
                    14 июл 2019 в 09:12

                    Столетний старец и безусый парень
                    Рыбачили на озере вдвоем.
                    У молодого пусто, ну а старый
                    Таскает пескаря за пескарем.

                    И юноша спросил его: «Скажи-ка,
                    Ты обловился, ну а мне не прет.
                    Как ты определяешься с наживкой,
                    Или тебе по жизни так везет?»

                    «Сынок, не говори мне об удаче.
                    Я, как проснусь, смотрю на… орган свой.
                    Лежит налево – на червя рыбачу,
                    Направо – мотыля беру с собой»

                    . И молодой ответил: «К сожалению,
                    Боюсь, что не поможет твой совет.
                    У моего другое… направление, Стоит,
                    зараза, как проснусь чуть свет».

                    А старый рассмеялся так, как будто
                    Ответ юнца его развеселил:
                    «Ну-у, если б у меня так было утром,
                    То я бы на рыбалку не ходил».

                    Фото пользователя
                    14 июл 2019 в 09:08

                    Фу. Всех причастившихся (рыбак - профессия, как и водитель) - с праздником!