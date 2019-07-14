Сегодня будет клёво: тест ко Дню рыбака

GNUS111 14 июл 2019 в 09:12

Столетний старец и безусый парень

Рыбачили на озере вдвоем.

У молодого пусто, ну а старый

Таскает пескаря за пескарем.



И юноша спросил его: «Скажи-ка,

Ты обловился, ну а мне не прет.

Как ты определяешься с наживкой,

Или тебе по жизни так везет?»



«Сынок, не говори мне об удаче.

Я, как проснусь, смотрю на… орган свой.

Лежит налево – на червя рыбачу,

Направо – мотыля беру с собой»



. И молодой ответил: «К сожалению,

Боюсь, что не поможет твой совет.

У моего другое… направление, Стоит,

зараза, как проснусь чуть свет».



А старый рассмеялся так, как будто

Ответ юнца его развеселил:

«Ну-у, если б у меня так было утром,

То я бы на рыбалку не ходил».