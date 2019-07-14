Сегодня будет клёво: тест ко Дню рыбака

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3 июня 2019
Новый дизайн НГС
Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
День рыбака в России отмечают каждый год во второе воскресенье июля
Фото: Александр Агафонов
14 июля в России отмечают (не слишком шумно, потому что рыбалка любит тишину) День рыбака. И хоть им и считает себя каждый второй в нашей стране (недаром же еще дедушкина удочка где-то в гараже пылится!), далеко не каждый с первого слова поймет рыбака, увлеченного этим делом всерьез и надолго. Рыболовный жаргон полон неожиданных метафор, странных словечек и вероломных терминов, которые сбивают новичков с толку в магазине со снастями. Главный редактор НГС — увлеченный рыбак — составил простенький (хотя так кажется только ему) тест на знание рыболовных словечек и обычаев. Посмотрим, как вы с ним справитесь!
Даже не будем спрашивать вас про мормышку (это и так все знают). Что такое воблер?
Вопрос на логику (ну, почти). Вам предлагают поехать рыбачить на жабовник. Знаете, что это?
Ну хорошо, вопрос попроще: что такое Аленятник (именно так, через А)?
Приятель вернулся с рыбалки и расстроенно говорит, что клевали только карандаши. Что за рыба такая?
Внимание, сложный вопрос: что такое фаршированная фанера?
Как известно, рыбаки много ругаются матом (но мы не будем). Как вы думаете, что они называют условно приличным словом «поджопник»?
Вы собрались на рыбалку и решили заскочить в рыболовный магазин. Продавец спрашивает, нужны ли вам чебурашки. А это еще что такое?!
Представьте: сидите в лодке с напарником, он тащит к лодке здоровенную рыбу и орет дурным голосом: «Давай липгрип!». Что это и как выглядит?
Контрольный вопрос: какой из этих ингредиентов лишний в настоящей рыбацкой ухе?