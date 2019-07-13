Пожар в Целинном и конфликт двух женщин на парковке возле ТЦ — самые обсуждаемые истории недели на НГС

Неделя выдалась не по-летнему тяжелой: сперва горожане жаловались на огромные очереди в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, где пациенты на жаре падают в обмороки, а в в четверг в области произошла большая трагедия — трое детей погибли в страшном пожаре у себя дома. Также журналист НГС рассказал истории трёх новосибирцев, которые из-за санкций остались без жизненно важных импортных лекарств, — они вынуждены заменять их на отечественные препараты со множеством побочных эффектов. Самые важные новости и истории горожан с 8 по 12 июля — в итогах недели НГС.

Ночью 11 июля в селе Целинное Коченёвского района в пожаре погибли трое детей семьи Сенцовых. Когда мама была на работе, в частном доме произошло короткое замыкание — мама-одиночка брала ночные смены, чтобы прокормить семью, а в день трагедии с детьми была пожилая бабушка. У Сенцовых стоял извещатель о пожаре старой модели — он сигнализировал о возгорании только в доме, но не сообщал о пожаре на пульт спасателей. В прошлом году в селе меняли старые извещатели на новые, но Сенцовым их не хватило.

Дядя погибших детей живёт напротив. Ещё до приезда спасателей он пытался вывести племянников и пожилую маму из горящего дома, но из-за сильного огня он смог спасти только маму — она сейчас в реанимации Фото: Александр Ощепков / НГС

Родные и соседи погибших рассказали подробности страшной ночи — убитые горем люди не верят в официальную версию и утверждают, что криминалисты между собой обсуждали вероятный поджог. В начале недели новосибирцы пожаловались на огромные очереди в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом — по словам пациентов, каждое утро сотни людей пытаются попасть к врачам. Одна из молодых пациенток с ВИЧ упала в обморок, стоя в очереди три часа. Новосибирский общественник, помогающий людям с ВИЧ, рассказал корреспонденту НГС, что причина очереди — нехватка специалистов. Сейчас Новосибирск входит в топ-13 регионов, где ВИЧ есть у каждого сотого жителя — по оценкам экспертов, в Новосибирской области заражены уже 1,2% населения.



Одно из самых красивых зданий на улице Большевистской лишилось лепнины — как утверждают в управляющей компании, она находилась в аварийном состоянии и могла упасть на головы прохожим.

Две автомобилистки поссорились на парковке возле ТЦ «Золотая Нива» — одна из участниц конфликта разбила лобовое стекло своей оппонентки молотком. Как рассказала НГС владелица разбитой машины, женщина подпёрла её автомобиль, встав третьим рядом, а после замечания кинулась на неё с молотком.



Потолок в квартире-бункере имитирует пол, вид снизу: необработанная доска и деревянные лаги Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Российские власти продолжают менять зарубежные лекарства на отечественные — этим летом импортозамещающий список медицинских препаратов и изделий вновь пополнился. Корреспондент НГС спросила у троих жителей Новосибирска, столкнувшихся с запретом, почему иностранные таблетки были им сильно нужны и как они выживают теперь.



Дороги Новосибирска далеки от идеала — повсюду можно встретить протяжённые колеи и глубокие ямы. Периодически эти углубления закладывают асфальтом, но колеи вскоре появляются рядом с отремонтированным участком. Корреспонденты НГС проехали по городу, замерили самые большие колеи и выяснили, насколько они превышают максимально допустимую по нормативам глубину 50 мм. Посетительница фитнес-клуба Hammer Fit нашла в женской раздевалке несколько камер видеонаблюдения и потребовала убрать их, однако в клубе ей ответили, что ищут вора. Чтобы подтвердить свои слова, клиентка сфотографировала камеры. На следующей день после публикации на НГС камеры исчезли из раздевалки, а в редакцию пришло официальное письмо директора по развитию сети Hammer Fit — они утверждают, что видеонаблюдения в раздевалках нет.

В пятницу, 12 июля, в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили живые деревья — сейчас на Монументе Славы идёт реконструкция, однако горожане возмутились, что чиновники решили убрать деревья, которые были в нормальном состоянии.



По словам чиновников, изначально создатели сквера планировали, что там будут расти ивы Фото: Александр Ощепков /НГС

В жаркий день место на пляже нужно занимать ещё ранним утром Фото: Александр Ощепков / НГС