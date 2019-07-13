13 июля суббота
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Город
Обзор

Трагедия в Целинном, огромные колеи на дорогах и женщина с молотком — главное за неделю

Коротко о главных событиях и историях Новосибирска с 8 по 12 июля

Поделиться

2 928
4 Обсудить

Пожар в Целинном и конфликт двух женщин на парковке возле ТЦ — самые обсуждаемые истории недели на НГС

Фото: Марина Виноградова; Александр Ощепков / НГС

Неделя выдалась не по-летнему тяжелой: сперва горожане жаловались на огромные очереди в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, где пациенты на жаре падают в обмороки, а в в четверг в области произошла большая трагедия — трое детей погибли в страшном пожаре у себя дома. Также журналист НГС рассказал истории трёх новосибирцев, которые из-за санкций остались без жизненно важных импортных лекарств, — они вынуждены заменять их на отечественные препараты со множеством побочных эффектов. Самые важные новости и истории горожан с 8 по 12 июля — в итогах недели НГС.

  • Ночью 11 июля в селе Целинное Коченёвского района в пожаре погибли трое детей семьи Сенцовых. Когда мама была на работе, в частном доме произошло короткое замыкание — мама-одиночка брала ночные смены, чтобы прокормить семью, а в день трагедии с детьми была пожилая бабушка. У Сенцовых стоял извещатель о пожаре старой модели — он сигнализировал о возгорании только в доме, но не сообщал о пожаре на пульт спасателей. В прошлом году в селе меняли старые извещатели на новые, но Сенцовым их не хватило. 
Дядя погибших детей живёт напротив. Ещё до приезда спасателей он пытался вывести племянников и пожилую маму из горящего дома, но из-за сильного огня он смог спасти только маму&nbsp;— она сейчас в реанимации

Дядя погибших детей живёт напротив. Ещё до приезда спасателей он пытался вывести племянников и пожилую маму из горящего дома, но из-за сильного огня он смог спасти только маму — она сейчас в реанимации

Родные и соседи погибших рассказали подробности страшной ночи — убитые горем люди не верят в официальную версию и утверждают, что криминалисты между собой обсуждали вероятный поджог.

Альтернативную версию конфликта рассказала участница с молотком — по её словам, она защищала свою жизнь, ведь противница посреди ссоры вытащила железный крюк.

Потолок в квартире-бункере имитирует пол, вид снизу: необработанная доска и деревянные лаги

Потолок в квартире-бункере имитирует пол, вид снизу: необработанная доска и деревянные лаги

  • В пятницу, 12 июля, в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили живые деревья — сейчас на Монументе Славы идёт реконструкция, однако горожане возмутились, что чиновники решили убрать деревья, которые были в нормальном состоянии.
По словам чиновников, изначально создатели сквера планировали, что там будут расти ивы

По словам чиновников, изначально создатели сквера планировали, что там будут расти ивы

Позже в мэрии сообщили, что на месте старых деревьев высадят ивы.

В жаркий день место на пляже нужно занимать ещё ранним утром

В жаркий день место на пляже нужно занимать ещё ранним утром

Кстати, мы специально для вас проехали по всем зонам отдыха и узнали, где самые чистые пляжи Новосибирска, где теплее вода и сколько стоит арендовать беседку или шезлонг.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ямы на дорогахпожар в доме

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

психиатр
13 июл 2019 в 08:42

это главные, новости недели, на нгс, дно
в миллионом городе..

Фото пользователя
13 июл 2019 в 09:02

Дураки остаются дураками...

55526510
13 июл 2019 в 08:46

тролли , и боты , будут рады всех мастей, сбегутся" .