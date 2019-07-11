Шанса у них не было. Сгоревших в Целинном детей пытался спасти дядя — но сделал хуже, разбив окна

Сегодня ночью в селе Целинное Коченёвского района в огне погибли трое детей: четырёх, шести и шестнадцати лет. Жившая с ними бабушка с серьёзными ожогами попала в реанимацию. Приехавшие на место пожара спасатели не успели их спасти — только потушить дом. Местные жители и родственники пострадавших не верят в официальную версию про плохую электропроводку и утверждают, что следователи на месте говорили о поджоге. Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии.



Пожар в селе Целинное Коченёвского района, как утверждают родные пострадавших, начался в первом часу ночи. В доме в это время находились трое детей: Егор четырех лет, Олеся шести лет, 16-летняя Татьяна и их 63-летняя бабушка Надежда Владимировна Сенцова. Одинокая мать двух ребятишек Фаина была на работе в местном Доме милосердия, где ухаживала за одинокими стариками. Старшая Таня — сирота: Сенцова была её опекуном. Официальная версия причины пожара: замыкание в электропроводке.



Починка ворот, которые снесли при тушении пожара Фото: Александр Ощепков

Первым к горящему дому прибежал сын Надежды Владимировны Сергей Глинкин, который живёт поблизости. Вытащил из огня маму, но до детей добраться не смог, сразу побежал за трактором с водой и продолжал тушить огонь, пока не появились местные пожарные. А чуть позже приехал пожарный наряд из Коченёво. Обожжённая мать Сергея сначала дошла до сельского фельдшера, а потом её увезли в реанимацию Коченёвской больницы.



Сын пострадавшей Надежды Сенцовой Сергей Фото: Александр Ощепков

«Услышал треск где-то ближе к часу [ночи]. Посмотрел в окно. Смотрю — горит. Вытащил маму, попытался спасти ребятишек, но не получилось. Залез в комнату, а там горячий дым, дышать было невозможно. Вылез и сразу побежал за трактором. В течение 10 минут пригнали его с коллегой [по работе] и начали поливать», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Глинкин.



Во дворе сгоревшего дома Фото: Александр Ощепков

Семья Надежды Сенцовой уже 32 года назад считалась многодетной: тогда появился четвёртый ребёнок. Всего же у Надежды Владимировны семь детей: пятеро своих и двое на попечительстве. Только за всё это время, замечают родные погибших, положенного по закону многодетной семье жилья местные власти так и не нашли.



В огне погибла и домашняя живность Фото: Александр Ощепков

Родные погибших винят пожарных: говорят, ехали долго, хотя местная пожарная часть находится буквально в 500 м от сгоревшего дома. «Они (пожарные. — Прим. ред.) сказали, что как позвонили, так через 5 минут они приехали. Только тут в полпервого всё полыхало и к часу почти сгорело, а они во втором часу [ночи] приехали», — вытирает слёзы родная сестра пострадавшей бабушки Ольга Владимировна Маркина.



Соседка Татьяна Федосцева дозвонилась до пожарных, как сама утверждает, в 00:58 Фото: Александр Ощепков

Когда на самом деле приехали сельские пожарные, выяснить сложно. Первой в пожарную службу дозвонилась соседка Татьяна Федосцева. Женщина утверждает, что это было в 00:58 — так она сообщила и следователям. Спасатели, по её словам, приехали примерно минут через 10–15. Сама она в это время заливала свой дом, который начал гореть.



Пожарный пост в селе Целинное Фото: Александр Ощепков

Сами пожарные тоже не внесли ясности: информация о том, когда поступил сигнал и через сколько спасатели добрались до горящего дома, оказалась закрытой. Дежурный возле поста пожарной части № 109 попросил дождаться командира, а подъехавший командир сослался на запрет комментирования от вышестоящего начальства.



Командир сельских пожарных Виктор Кишов Фото: Александр Ощепков

«Комментарии мы не даём. Начальник так сказал. Начальник нашей 109-й части, к которой мы относимся. В Чике она стоит. Начальник у нас Геннадий Иванович Ауэр. По пожару ничего не можем говорить», — развел руками командир местного пожарного поста Виктор Кишов.



Пожарная машина, которая выезжала на пожар Фото: Александр Ощепков

Кишов специально при корреспондентах НГС перезвонил начальнику, но тот разрешил лишь сфотографировать пожарную машину. «Только внутрь не входим», — на всякий случай уточнил командир поста и попросил своего подчинённого распахнуть ворота. Чуть позже пожарный уже неофициально заметил, что сообщение о возгорании поступило к ним в начале второго ночи, когда спасти уже никого нельзя было.



В официальную причину пожара и честное расследование сельчане не верят Фото: Александр Ощепков

В официальную версию МЧС о коротком замыкании в проводке и в честное расследование сельчане не верят. Сестра пострадавшей бабушки Ольга Маркина так прямо и говорит: следователи на месте шептались между собой о том, что это якобы поджог, но все равно написали в предварительные причины пожара замыкание электропроводки.



Дочери пострадавшей Надежды Сенцовой: Ксения Кривушина (слева) и Анастасия Сенцова (в центре) Фото: Александр Ощепков

«Они (криминалисты. — Прим. ред.) шептались между собой, [что] есть две версии: проводка или поджог. Загорелось всё с веранды, там медные проводки. Но он (один из криминалистов. — Прим. ред.) говорит: она (проводка. — Прим. ред.) хорошая, даже не поплавилась. Но замыкание же должно произойти на веранде, а не в квартире. Значит, поджог. Изначально внутри огня не было. Пошептались, развернулись, сели по машинам и уехали», — рассказала дочь Надежды Анастасия Сенцова. В Следственном комитете, впрочем, еще днем заявили, что проверка только началась и результаты буду позже, после всех экспертиз.



Средняя школа села Целинное Фото: Александр Ощепков

Кто мог поджечь дом, если был поджог, в селе тоже не понимают. Все утверждают: семья Сенцовых вполне спокойная, нескандальная и неблагополучной не считается. Хоть дети росли без отца, но по деревенским меркам они были вполне обеспечены: младшие ходили в садик, Татьяна закончила школу и готовилась учиться дальше. Это подтвердили и в самой школе. «Хорошо Таня училась. Удовлетворительно, как и все дети. Обычная нормальная девочка. <…> Младшую в следующем году собирались отдавать в школу», — коротко пояснила директор школы Мария Висильченко.



Кошке удалось спастись Фото: Александр Ощепков

Независимо от того, что являлось причиной пожара, такого конца, наверное, можно было избежать. Но цепочка разных факторов как в каком-то триллере привела к трагическому финалу. Первый — противопожарная сигнализация, которую установила местная власть в доме Сенцовых, как многодетной семье. В сводке МЧС это устройство называется «пожарным извещателем»: оно способно лишь давать сигнал о пожаре в самом доме, но не на пульт пожарной части.



Сельсовет села Целинное Фото: Александр Ощепков

Глава Целинного сельсовета Владимир Пузырёв разводит руками: извещатель установлен в 2017 году и был старой моделью. Новую модель, которая при пожаре отправляет сигнал в пожарную часть, устанавливали в 2018 году другим многодетным семьям: хватило не всем. Остались со старым бесполезным устройством и Сенцовы.

Глава Целинного сельсовета Владимир Пузырёв Фото: Александр Ощепков

Второй фактор озвучил сам глава сельсовета. «Пожарные приехали через 2 минуты. Я пришёл где-то в 1:15 и пожарная там уже была. <…> Потом приехали коченёвские [пожарные] и зашли [в дом]. А наши не смогли зайти, потому что у них нет такой защиты. У наших одна функция: сбить огонь», — заметил глава сельсовета и уточнил, что у сельских пожарных нет масок, позволяющих дышать в дыму.



Во время пожара начал загораться и соседний дом, но его быстро потушили Фото: Александр Ощепков

И ещё два момента, которые тоже могли повлиять на такой исход. Совсем рядом со сгоревшим домом, утверждают местные жители, было две водопроводные колонки, но обе давно не работают. Чинить их не имеет смысла, пояснили в сельсовете, потому что у всех дома водопровод. А Сергей, когда пытался проникнуть в дом и спасти детей, разбил окна, что создало тягу и усилило пожар внутри дома, как заметили пожарные.



Вещи, разобранные после пожара Фото: Александр Ощепков

О трагедии в селе Целинное стало известно сегодня утром. По информации оперативной сводки Центра управления кризисными ситуациями областного ГУ МЧС, пожар начался в 1:05, а локализован в 1:56. По официальной версии, дом вспыхнул от короткого замыкания в проводке. Односельчане рассказали, что семья, пострадавшая во время пожара, была вполне благополучной.

Местные и новосибирские власти пообещали помочь пострадавшей семье Фото: Александр Ощепков