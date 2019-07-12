«Меня выкашивает из жизни»: три истории сибиряков, которые остались без лекарств из-за санкций

Евгений Спиридонов (на фото слева) и Арсений Хрянин могли бы вести полноценную жизнь, если бы лекарства для них можно было бы ввозить в Россию

Российские власти продолжают менять зарубежные лекарства на отечественные — этим летом импортозамещающий список медицинских препаратов и изделий вновь пополнился. Новую волну запретов на иностранные медизделия раскритиковали и врачебные, и пациентские сообщества. Очевидно, что из-за политической позиции государства страдают люди, для которых есть лекарства, способные им помочь, только вот на территории России их нельзя применять. Корреспондент НГС спросила у троих жителей Новосибирска, столкнувшихся с запретом, почему иностранные таблетки были им сильно нужны и как они выживают теперь.



Евгений Спиридонов, 38 лет, диагноз «рассеянный склероз» (РС):



Новосибирец Евгений Спиридонов принимал препарат израильского производства до 2016 года, потом же ему назначили отечественный аналог — он дал тяжёлые осложнения Фото: Евгений Спиридонов

«РС — хроническое аутоиммунное заболевание нервной системы. Грубо говоря, когда иммунка возбуждается, она, помимо всего нехорошего, начинает попутно ещё и уничтожать собственную нервную систему. Заболевание плохо изучено, а потому на данный момент считается неизлечимым. Существуют несколько вариантов протекания болезни.

У меня до сих пор самый распространенный из них — ремитирующий. Это значит короткие периоды обострений (атак иммунной системы) и ремиссия между ними. Во время ремиссии нервная система способна медленно восстанавливаться. Для остановки обострений существуют высокоэффективные проверенные методы терапии.

В 2016 году произошло импортозамещение препаратов для лечения РС. Старый [препарат был] — "Копаксон" производства "Тева" (его выдавали бесплатно, также можно было купить в аптеке по 25 тысяч рублей за месячную дозу. — Прим. ред.). Побочные эффекты были (подобные препараты не бывают совсем без них), но это укладывалось в диапазон допустимых, описанных в инструкции препарата спецэффектов. Полезный эффект тоже был вполне неплохой — у меня всё это время не было обострений. Новый российский — "Аксоглатиран ФС" от "Ф-Синтеза".



Препарат, который я ежедневно себе колол, содержит несколько компонентов. И если действующее вещество сертифицировано и даже подтверждено, что нашей фарме удалось повторить опыт израильской "Тевы" на этой ниве, то остальное наполнение ("рассол") никаким нормам и сертификациям со сравнениями даже не поддавалось.



Препарат запустили в употребление после клинических исследований всего на паре сотен пациентов. Евгений Спиридонов, новосибирец с рассеянным склерозом

Получили результаты, сравнимые с оригиналом, и этого стало достаточно, чтобы дать ему добро.

В моём же случае есть склонность к аллергии. И это должно было насторожить адекватного врача, особенно когда я стал жаловаться на внезапный непрекращающийся кашель в июле. Врач же решил, что это точно [подействовал] не препарат, ведь он такой же, как оригинал. В реальности мой организм не оценил вот тот самый "рассол" в аналоге.

Через 14 месяцев я делаю обычную ФЛГ — и у меня в лёгких тени размером с яблоко по обе стороны. Потом начинается трэш на тему: "Это туберкулёз!", я прохожу все круги ада с диагностикой, включая бронхоскопию. Пока я всё это делаю, у меня лопается левое лёгкое, пневмоторакс, прохожу через несколько десятков разных врачей. Многие склоняются к варианту, что у меня не туберкулёз, а саркоид-подобная реакция (из-за неё начинают отказывать органы. — Прим. ред.) к лекарственным средствам. Но доказать это можно только биопсией.



Торакальной биопсией в щадящем режиме (эндоскопически, а не полостной операцией на груди) у нас занимаются только НИИ туберкулёза и областная больница. Никто меня нигде брать не хочет. К тому моменту я остаюсь совсем уже без средств к существованию и ещё и с ипотекой, потому на платную операцию лишних 150 тысяч у меня нет.



Из-за смены препаратов Спиридонов фактически стал аллергиком. Он предполагает, что мог бы обратиться в СК, но сомневается, что тем самым не подставит других пациентов с РС Фото: Евгений Спиридонов

Как безработному мне никто кредит не даст. Пытаюсь продать срочно машину, но это не удаётся. И с ноября по середину января я мечусь между всеми этими товарищами с постепенно складывающимся лёгким... В итоге прямой разговор с [главным врачом областной больницы Анатолием] Юдановым заставил торакальщиков областной взять под козырёк и таки положить и порезать меня.

Порезали тоже так себе — задели межрёберный нерв. В сочетании со спайками и диагностированным аллергическим саркоидозом я последствия этой операции ощущаю спустя полтора года.

И вот я сейчас лечу лёгкие, без терапии по РС вообще, так как частично лечение совпадает, а частично, наоборот, противопоказано. Центр РС считает, что виноваты кто угодно, включая мою карму, но не они.



Нюанс в том, что теперь я стал совсем аллергиком (неудивительно, если больше года насиловать организм аллергеном), и теперь невозможно установить безопасность того или иного препарата той же группы на моей тушке. И вот теперь вроде как очевидно, что всё сходится, но технически это доказать, особенно учитывая круговую поруку в Миндзраве, практически нереально. На самом деле я просто один из полутора сотен тысяч РС-ников в заложниках у Минздрава.

Во всём развитом мире смена препаратов, которые уже используются в терапии, изначально запрещена, и если и осуществляется, то процесс этот крайне тонкий, а потому к нему подходят крайне осторожно. Наш Минздрав это делает, даже не уведомляя пациентов».

Дарья М., 37 лет, страдает сильными головными болями (диагноз окончательно не подтверждён):



Дарья рассказала свою историю анонимно (на фото другая девушка) — сибирячка пояснила, что не афиширует недуги Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«С раннего возраста (лет с 6–7) страдаю сильными головными болями. С 12 лет веду дневник наблюдения за этими приступами. С 18 лет пытаюсь найти врача, который сможет разобраться в моей ситуации, поставит диагноз и назначит лечение. Пока что безуспешно.



Российские врачи (особенно в Новосибирске) не готовы длительно и углубленно заниматься изучением мигреней, кластерных болей и прочего. Поэтому я искала врачей в других странах.

В 2013 году в Англии мне прописали препараты триптанового ряда, через год в Варшаве назначение подтвердили и выдали несколько стандартов препарата, их хватило на 1,5 года. С 2016 года начались проблемы с ввозом и регистрацией препаратов на территории РФ. Когда я приходила к нашим врачам, они отказывались принимать во внимание исследования и назначения их европейских коллег, но назначали дженерики оригинального препарата.

Мне дженерики не подходят, что-то не так с биохимией, уж не знаю.

Сейчас я не могу даже по интернету заказать препарат, который мне помогает, увы — он не зарегистрирован в РФ, его сюда нельзя ввозить. Дарья, страдает сильными головными болями

Препарат недорогой, стандарт около 500 рублей. У нас продается дженерик — сумамигрен с дозировкой 50 мг. Честно скажу — мертвому припарки. Но даже сумамигрен мне в РФ прописали только после того, как я раз 10 сказала, что принимала триптан.

Очень сложно найти себе подходящий препарат, а потом контрабандой ввозить его в РФ. Выбросил 200 рублей в мусорку и лежишь с дичайшей болью. Зато импортозамещение!



Ситуация осложняется тем, что во многих прогрессивных странах мира мигрень и мигренозные боли включены в списки инвалидизирующих заболеваний, то есть человек может получить инвалидность с диагнозом "мигрень". У нас этого нет, и профессиональное врачебное сообщество до сих пор серьезно не занимаются такими пациентами.

Когда у меня случается приступ, я не знаю, на какое время меня выкосит из жизни. Это может длиться часами, а может и неделями. Очевидно, что я хреновый сотрудник, ведь каждый раз мне приходилось отпрашиваться, "прогуливать" работу, оформлять больничный, который не каждый врач выпишет, кстати.

И вот такой замкнутый круг: с одной стороны, у меня нет препарата, который мне помогает и я могу нормально жить, с другой — нет возможности оформить инвалидность и хоть так прикрыть себя для работодателя».

Арсений Хрянин, 4 года и 8 месяцев, диагноз «спинальная мышечная атрофия» (рассказывает мама Полина):



У пятилетнего Арсения обычная семья, которая не может себе позволить один из самых дорогих препаратов в мире (курс стоит 45 миллионов рублей). Но даже если им удастся собрать деньги — придётся лететь в Израиль, потому что лекарство для Арсения заберут на российской таможне. На фото мальчик с мамой Полиной, папой Михаилом и сестрой Ярославой Фото: Полина Хрянина

«Он родился здоровым, и никак это не проявлялось, а в 6 месяцев не стал садиться, переворачиваться — в общем, всё, что должен делать ребёнок по возрасту. Мы позвали массажистку, она сделала курс и сказала, что нам надо к хорошему неврологу сходить. Мы сходили, но не могли поставить диагноз очень долго. В 1 год и 8 [месяцев] мы вытребовали поехать в Москву, и там "с порога" нам поставили диагноз. Оказалось, что это спинальная мышечная атрофия. Это слабость мышц. В спинном мозге отмирают мотонейроны, и постепенно ребёнок слабеет. Страдают и глотательные мышцы, и дыхательные мышцы, и мышцы всего организма.

Лечение во всём мире есть, это препарат "Спинраза" [производства США], но в России его нет. Когда нам поставили этот диагноз — а это, получается, три года назад, — не было никакого специального лечения и врач нам сказал, что делать: ЛФК, массаж, поддерживающая терапия. Сейчас лекарство есть, а мы его получить не можем. А время идёт, и чем страшна болезнь — тем, что она прогрессирует. Чем раньше ввести ребёнку [препарат], тем лучше. Самые хорошие показатели — у младенцев, кому до 6 месяцев ввели. Они начинают и ходить, и развиваться наравне с обычными детками.

А в нашем возрасте главное — укрепиться, и чтобы не было хуже. Если не принимать никакого лечения, возможен летальный исход. Полина Хрянина, мама мальчика со спинальной мышечной атрофией

[Лекарство] сейчас проходит процедуру государственной регистрации. После неё нужно будет препарат внести в список жизненно необходимых препаратов. А потом пока дойдет до конкретного пациента — это тоже пройдёт время, не день и не два, не месяцы, а, возможно, и годы. А у нас нет времени ждать.

[Препарат] ставят в клинике в Израиле — если есть деньги, они возьмут на лечение. Курс стоит 45 миллионов в год — мы начали сбор денег. Мы не покупаем препарат, у нас есть счёт из клиники Израиля, и мы собираем на лечение, это включено в стоимость — нахождение там. Нам и не дадут ввезти его в Россию, на таможне отберут, даже если купим.

Лекарство вводится в спинно-мозговой канал — это не так чтобы таблеточку съел, и всё. У нас есть врачи, которые делают спинно-мозговые пункции, но просто так никто не возьмётся, потому что препарат сейчас не зарегистрирован в России — его не ввезёшь, а если и ввезёшь, то никто не поставит. Это должно быть в условиях клиники высокоспециализированной, чтобы была и реанимация, и врач, владеющий техникой.



Из-за болезни страдают не только мышцы, но и аппетит. Почти пятилетний Арсений весит всего 13 килограммов Фото: Полина Хрянина