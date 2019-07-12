Есть, танцевать и трястись от ужаса: 12 лучших событий наступающих выходных

Лето — пора концертов и фестивалей на свежем воздухе. Так приятно слушать хорошую музыку, сидя на веранде, удобно улечься на пледе в траве, смотреть кино и лакомиться вкусной едой — в этот раз все идем в Нарымский сквер смотреть историю про Августа Раша — малыша, виртуозно владеющего всеми музыкальными инструментами. Параллельно помним, что надо бы достать с балкона велосипед, чтобы не пропустить велоквест и разгадать загадку советского ученого. Любителям острых ощущений предлагаем посетить ночь ужасов и посмотреть фильмы про маньяков, киллера и зомби. А если не хочется ни того, ни другого, ни третьего, то просто поесть иногда лучше всяких вариантов — не пропустите большой пикник со стрит-фудом и сладостями.



Пятничное «Кино на траве» — на этот раз смотрим фильм «Август Раш». А до начала просмотра — настольные игры, чтение пьес по ролям, выступление музыкантов и много других развлечений. Хотя бы один раз за лето стоит посетить праздник — приятное времяпрепровождение и положительный заряд гарантированы.



Фото: vk.com / letsgonsk

Где: Нарымский сквер

Когда: 12 июля

Во сколько: с 18:00, начало фильма в 21:20

Сколько стоит: вход свободный Группа «Шапито» выступит с новой программой в это воскресенье — это будет их первый летний концерт. Ребят можно легко узнать по строчкам песни «Романы Ремарка». Музыканты начинали свой путь в Новосибирске, а после переезда в Москву их творчество заиграло совсем другими красками. В 2019 году музыканты стали номинантами премии «Взлом» и «Чартова дюжина».

Фото: Никита Ростов

Где: бар The Rooks, Коммунистическая, 45

Когда: 14 июля

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 500 рублей Вкусно поесть, отдохнуть и потанцевать предлагается на «Пикнике Сибмола». Стрит-фуд, сладости, выступления групп и отличная солнечная погода. Для девушек будет работать зона красоты, для детей — игровая зона. Это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей и отвлечься от рабочих будней.

Фото: Стас Соколов

Где: ТРЦ «Сибирский Молл» — улица Фрунзе, 238 Когда: 14 июля

Во сколько: с 13:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный В Академгородке пройдет VI ежегодный фестиваль популярной музыки им. Сергея Фалетенка — новосибирского музыканта и автора песен, которого не стало в 2013 году. В его память друзья Сергея уже шестой год устраивают праздник, где гостей ждут семь часов живой музыки от лучших музыкантов Сибири и другие развлечения.



Фото: Александр Ощепков

Где: ДК «Академия» — Академгородок, улица Ильича, 4. Когда: 14 июля

Во сколько: 12:00

Сколько стоит: вход свободный «Всем любителям разгадывать загадки и тайны — первый за лето велоквест «Лаборатория N». Предлагается разгадать необычную историю советского учёного, тайно вывезшего из лаборатории чемодан с топливными элементами, которые спрятаны где-то в городе. Как всегда, у вас есть всего час, чтобы справиться с заданием. Для участия необходима команда от четырех человек.

Фото: Александр Ощепков

Где: пространство «Балкон», улица Кропоткина, 269/1 Когда: 14 июля

Во сколько: 12:30

Сколько стоит: вход свободный

Самое спортивное мероприятие лета — «Гонка героев». Стать участником уже нет времени (регистрироваться нужно было заранее), а просто прийти и поддержать команды — все будут только за. В программе ожидается шоу программа, массовая разминка (присесть и нагнуться вбок можно всем), а дальше основное — массовые старты. Кажется, будет ну очень волнительно.

Фото: vk.com / herorace_nsk

Где: полигон НВВКУ Когда: 13 июля

Во сколько: с 8:30 до 20:00

Сколько стоит: зрителям вход свободный Ночь просмотра триллеров в антикафе Fun-time. Все культовые фильмы можно посмотреть за один раз: «Молчание Ягнят», «Машинист», «Помни», «Забавные игры» и «Зодиак». Не обязательно смотреть все сразу, но есть вероятность, что остановиться будет уже невозможно. Тем более что бояться вместе гораздо проще.



Фото: kinopoisk.ru

Где: антикафе Fun-time, Державина, 1

Когда: 13 июля

Во сколько: начало в 22:00, окончание в 09:00 Сколько стоит: 400 рублей Люк Бессон снял очередной боевик. «Анна» — девушка с ангельской внешностью — на самом деле является самым опасным наемным убийцей в мире. В роли Анны — Саша Лусс («Валериан и город тысячи планет»), также в фильме снимались Люк Эванс («Хоббит: Битва пяти воинств») и Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»).

18+

Фото: kinopoisk.ru

Очередной зомби-апокалипсис — «Мертвые не умирают». Внезапно домашние животные убегают в лес, вместо дня наступает ночь, по радио играет одна и та же песня — что-то явно идет не так, а ученые не могут ничего объяснить. Кинокритики невысоко оценили ленту, однако зрители в ожидании — режиссером выступил Джим Джармуш, а Бил Мюррей, Тильда Суинтон и Адам Драйвер сыграли главные роли. В эпизоде засветилась певица Селена Гомес.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Самый обычный водитель такси Uber неожиданно ввязывается в абсолютно нелепую для него историю. В машину к скромняге Стю садится полицейский, который гонится по следу за убийцей. Стю явно не ожидал такого испытания в самый обыденный рабочий день — теперь ему необходимо сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.

Комедийный боевик «Али, рули!» на экранах с 11 июля.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Красавчик-француз, мужчина мечты, обаятельный и привыкший к красивой жизни, — он знает все секреты обольщения и напропалую ими пользуется. Но время берет свое, опытный мачо уже немного не тот, но он упрямо не желает в это верить и не хочет отказываться от привычной жизни. Комедия «Красавчик со стажем» уже в кинотеатрах.

16+

Фото: kinopoisk.ru

Напоследок — фильм ужасов «Присягнувшая тьме». XVII век, молодая француженка Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, наказание — смерть. Девушку спасает преподобная мать — она предложила ей провести остаток жизни в изолированном монастыре. Персефона думала, что спасет свою душу молитвами и верой, но неожиданно ее начинают мучить страшные видения.

18+