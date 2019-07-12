«Где дороги?»: Новосибирск встречает гостей города улицей, где из-за ям машины летят лоб в лоб

В новом, 36-м выпуске проекта «Где дороги?»: Новосибирск встречает гостей города разрушенной и опасной улицей, на площади Калинина не чинят разбитую плитку, а на Владимировской на выбоинах подскакивают машины.

На северном выезде из Новосибирска (улица Кедровая) обещали начать ремонт в этом сезоне. Но уж снег скоро, а ремонта всё нет. «Кубовая — Краузе, дорогу никогда не чинили, всегда такая. Между тем это ворота города! Транспорт едет по единственной ровной полосе — посередине дороги. Разъезжаемся со встречкой в шашечном порядке, там не то что с граненым стаканом — из трехлитровой банки воды выльется», — рассказывает читательница Ольга.

Выбоины на Владимировской Фото: Дмитрий Косенко

Владимировская — вроде бы важная магистральная улица. Но в районе Чернышевского спуска пестрит выбоинами, на которых машины подскакивают.

Колодец на Дуси Ковальчук Фото: читатель НГС

«Во дворе дома № 266 по улице Дуси Ковальчук напротив первого подъезда образовался провал асфальта прямо у канализационного колодца. Его засыпали гравием, на этом дело и закончилось. Но машины продолжают эту яму дальше разбивать. Есть опасения, что может образоваться ещё больший обвал и пострадают дети», — жалуется читательница Дана.

В Академгородке тоже разрушенные дороги Фото: читатель НГС

«Это улица Разъездная, микрорайон Щ, Академгородок», — сообщает Александр.

Колея на Максима Горького Фото: Дмитрий Косенко

Продолжаем наши культурные прогулки по тихому центру — престижному месту, где мечтают жить многие. Улица Максима Горького в прошлом году частично отремонтирована, но на других участках машины уже протоптали серьезную колею.

Вечная яма перед водной академией Фото: Дмитрий Косенко

Проезд перед водной академией (улица Щетинкина, 33). Огромная яма прямо перед парадным входом в академию, виден уже доисторический булыжник. Интересно, показывают ли эту вечную яму иностранным коллегам-ученым, которые приезжают в вуз, — чем не достопримечательность?

Плитка на площади Калинина Фото: Читатель НГС

«Выход из метро на станции "Заельцовская" в сторону НИИЖТа, плитка развалилась давно, так и не приводят в порядок тротуар длительное время!» — возмущен читатель Алексей.

Вертковскую нормально не ремонтировали Фото: читатель НГС