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Проблема

«Где дороги?»: Новосибирск встречает гостей города улицей, где из-за ям машины летят лоб в лоб

На Кедровой улице ремонта так и нет, а на площади Калинина прямо у метро развалилась плитка

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На Кедровой машины жмутся к центру дороги

Фото: читатель НГС

В новом, 36-м выпуске проекта «Где дороги?»: Новосибирск встречает гостей города разрушенной и опасной улицей, на площади Калинина не чинят разбитую плитку, а на Владимировской на выбоинах подскакивают машины. 

На северном выезде из Новосибирска (улица Кедровая) обещали начать ремонт в этом сезоне. Но уж снег скоро, а ремонта всё нет. «Кубовая — Краузе, дорогу никогда не чинили, всегда такая. Между тем это ворота города! Транспорт едет по единственной ровной полосе — посередине дороги. Разъезжаемся со встречкой в шашечном порядке, там не то что с граненым стаканом — из трехлитровой банки воды выльется», — рассказывает читательница Ольга. 

Выбоины на Владимировской

Выбоины на Владимировской

Владимировская — вроде бы важная магистральная улица. Но в районе Чернышевского спуска пестрит выбоинами, на которых машины подскакивают. 

Колодец на Дуси Ковальчук

Колодец на Дуси Ковальчук

«Во дворе дома № 266 по улице Дуси Ковальчук напротив первого подъезда образовался провал асфальта прямо у канализационного колодца. Его засыпали гравием, на этом дело и закончилось. Но машины продолжают эту яму дальше разбивать. Есть опасения, что может образоваться ещё больший обвал и пострадают дети», — жалуется читательница Дана.

В Академгородке тоже разрушенные дороги

В Академгородке тоже разрушенные дороги

«Это улица Разъездная, микрорайон Щ, Академгородок», — сообщает Александр.

Колея на Максима Горького

Колея на Максима Горького

Продолжаем наши культурные прогулки по тихому центру — престижному месту, где мечтают жить многие. Улица Максима Горького в прошлом году частично отремонтирована, но на других участках машины уже протоптали серьезную колею. 

Вечная яма перед водной академией

Вечная яма перед водной академией

Проезд перед водной академией (улица Щетинкина, 33). Огромная яма прямо перед парадным входом в академию, виден уже доисторический булыжник. Интересно, показывают ли эту вечную яму иностранным коллегам-ученым, которые приезжают в вуз, — чем не достопримечательность?

Плитка на площади Калинина

Плитка на площади Калинина

«Выход из метро на станции "Заельцовская" в сторону НИИЖТа, плитка развалилась давно, так и не приводят в порядок тротуар длительное время!» — возмущен читатель Алексей.

Вертковскую нормально не ремонтировали

Вертковскую нормально не ремонтировали

«Дорога на участке улицы Вертковская в отвратительном состоянии. Каждый год проводились ямочные работы. Заливали какой-то битум. Но каждый год дорога все хуже и хуже», — переживают местные жители. 

Нравятся новости про машины? Почитайте еще о самых странных на вид автомобилях — мы составили топ-6 уродливых авто, которые не купить из-за внешности.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Николетт
12 июл 2019 в 08:09

Из-за разбитых дорог, водители ездят как попало, пытаясь объезжать ямы. В итоге создаются аварийные ситуации, причём иногда и со смертельным исходом. Все это на совести гор. администрации, которая не может в порядок дороги привести!

Фото пользователя
12 июл 2019 в 08:07

36 выпуск, а дороги как были разбиты, так и остались. Городские чинуши хоть бы половину починили за столько то времени.