«Где дороги?»: Новосибирск встречает гостей города улицей, где из-за ям машины летят лоб в лоб

На Кедровой машины жмутся к центру дороги
Фото: читатель НГС
В новом, 36-м выпуске проекта «Где дороги?»: Новосибирск встречает гостей города разрушенной и опасной улицей, на площади Калинина не чинят разбитую плитку, а на Владимировской на выбоинах подскакивают машины.
На северном выезде из Новосибирска (улица Кедровая) обещали начать ремонт в этом сезоне. Но уж снег скоро, а ремонта всё нет. «Кубовая — Краузе, дорогу никогда не чинили, всегда такая. Между тем это ворота города! Транспорт едет по единственной ровной полосе — посередине дороги. Разъезжаемся со встречкой в шашечном порядке, там не то что с граненым стаканом — из трехлитровой банки воды выльется», — рассказывает читательница Ольга.
Владимировская — вроде бы важная магистральная улица. Но в районе Чернышевского спуска пестрит выбоинами, на которых машины подскакивают.
«Во дворе дома
«Это улица Разъездная, микрорайон Щ, Академгородок», — сообщает Александр.
Продолжаем наши культурные прогулки по тихому центру — престижному месту, где мечтают жить многие. Улица Максима Горького в прошлом году частично отремонтирована, но на других участках машины уже протоптали серьезную колею.
Проезд перед водной академией (улица Щетинкина, 33). Огромная яма прямо перед парадным входом в академию, виден уже доисторический булыжник. Интересно, показывают ли эту вечную яму иностранным коллегам-ученым, которые приезжают в вуз, — чем не достопримечательность?
«Выход из метро на станции "Заельцовская" в сторону НИИЖТа, плитка развалилась давно, так и не приводят в порядок тротуар длительное время!» — возмущен читатель Алексей.
«Дорога на участке улицы Вертковская в отвратительном состоянии. Каждый год проводились ямочные работы. Заливали какой-то битум. Но каждый год дорога все хуже и хуже», — переживают местные жители.
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