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Проходите, раздевайтесь: горячий обзор пляжей Новосибирска

НГС проверил, что там есть и сколько стоит, и нашел пляж, где могут оштрафовать за отдых на 30 тысяч

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В выходные в Новосибирске вновь будет жарко, а на пляжах — тесно 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Впереди ещё одни жаркие выходные — по прогнозам синоптиков, в Новосибирске будет все +30. Уставшие за неделю от душных офисов новосибирцы вновь ринутся на пляж, чтобы расслабиться, насладиться редким солнцем и даже искупаться. Корреспонденты НГС прогулялись по 6 самым популярным городским пляжам Новосибирска и узнали, сколько стоит там отдохнуть, — за парковку возле берега придётся заплатить несколько сотен, но зато там появился безналичный расчёт и можно зарядить телефон. Где самый чистый пляж, а где можно пообедать — в обзоре НГС.

Столько людей на «Звезде» посреди рабочего вторника

Столько людей на «Звезде» посреди рабочего вторника

Пляж «Звезда», Бердский тупик. Даже в будний день на «Звезде» непросто найти свободное местечко — люди лежат буквально в полуметре друг от друга, а где-то даже еще интимнее. Оставить авто на парковке стоит здесь 300 рублей — платить столько готов не каждый водитель, поэтому машину паркуют на обочине чуть ли не сразу после поворота с Бердского шоссе.

Вход на причал перекрыт доской, но местных мальчишек это не останавливает

Вход на причал перекрыт доской, но местных мальчишек это не останавливает

«Звезда» отличается развитым сервисом — здесь есть аренда лежаков (100 рублей за час), кресел-шезлонгов (100 рублей за 2 часа), зонтики, мячи и спасательные жилеты (50 рублей). За 30 рублей можно зарядить телефон, а за сотню — сдать ценные вещи в камеру хранения.

В большом кафе цена на напитки ниже, чем в киосках на побережье

В большом кафе цена на напитки ниже, чем в киосках на побережье

От палящего солнца можно скрыться в просторном кафе с вполне приемлемыми ценами — пол-литра пива стоит 100 рублей, бутылочное не дороже 120. Шпажку куриного шашлыка продают всего за 200, свиного — за 250 рублей, а за 350 рублей можно заказать свиные рёбра. Кроме того, есть два вида шаурмы — за 150 и 200 рублей, хот-доги по 80, гренки, наггетсы, картофель фри и овощное ассорти — всё от 60 до 150 рублей.

Также в большом кафе не накручивают цену на воду: пол-литровая бутылка питьевой воды стоит 25 рублей, а полторашка — всего 50. Лимонады, квас и кофе стоит от 50 до 100 рублей. Вполне можно не закупаться заранее и не тащить напитки из дома, а купить на месте из холодильника.

Бесплатно на «Звезде» можно только загорать, купаться и качаться на качелях

Бесплатно на «Звезде» можно только загорать, купаться и качаться на качелях

Здесь можно прокатиться на «ватрушке» и «банане» — стоит такое развлечение 300 рублей. В целом «Звезда» неплохо для Новосибирска развила сервис на берегу. Ещё можно арендовать беседки и мангалы — их стоимость зависит от размеров беседки и желаемого дня бронирования (по выходным дороже). За самовольное разжигание костров на берегу грозит штраф 30 тысяч рублей — табличка с предупреждением висит на въезде.

Дорожки, раздевалки и кафе есть на «Центральном» пляже только возле входа со стороны Морского проспекта

Дорожки, раздевалки и кафе есть на «Центральном» пляже только возле входа со стороны Морского проспекта

Пляж «Центральный», Академгородок. Парковка на Центральном пляже Академгородка также платная — с понедельника по четверг она стоит 150 рублей, а по пятницам и выходным — 200. Закусочные и кафе здесь стараются привести к единому стилю. На берегу работают уже две деревянные веранды с яркими шторами — прям как на настоящем морском курорте. Продают не только чипсы и мороженое, на пляже можно пообедать. В меню есть 4 вида бургеров (190–220 рублей), греческий салат (160 рублей), два вида цезаря — с курицей (180 рублей) и креветками (250 рублей), и даже окрошка (130 рублей). Естественно, без мангала и шашлыка никуда — свиной стоит 280 рублей, куриный 250. И главное, никакой пластиковой посуды — эстетично и экологично.

Чистота на побережье Академгородка строго на территории пляжа «Центральный», шаг в сторону&nbsp;— камни, ветки и мусор

Чистота на побережье Академгородка строго на территории пляжа «Центральный», шаг в сторону — камни, ветки и мусор

Побережье и песок почистили строго возле главного входа со стороны Морского проспекта. Та часть пляжа, к которой ведёт спуск с станции «Обское море», выглядит неухоженно — течение выкинуло на берег огромное количество брёвен и веток. В администрации пляжа корреспонденту НГС объяснили, что из-за жары не могут продолжить уборку — посетителей столько, что нельзя выпустить технику на берег.

«Мы заключили договор с организацией, которые должны были убрать. Так как сейчас стоит жаркая погода, много посетителей, они не могут загнать технику. Понимаете, техника — это не лопата, это большой трактор. Если мы его пустим во время того, как будут отдыхать люди, у нас будут новые жалобы. Сейчас мы убираем своими силами рано утром, пока людей нет. Как только люди заходят на пляж, даже один, два или три человека, мы перестаём убирать, чтобы не мешать людям отдыхать», — пояснил администратор «Центрального».

Из плюсов места — можно легко добраться и уехать домой на электричке и автобусе, есть где перекусить, можно прогуляться по берегу.

Атмосфера на «Бумернге» более спокойная и размеренная

Атмосфера на «Бумернге» более спокойная и размеренная

Пляж «Бумеранг», ОбьГЭС, Софийская. «Бумеранг» многие хвалят за самую тёплую воду в Новосибирске — многие сюда приезжают с детьми. Вдобавок в районе ОбьГЭС неглубоко, можно пройти больше 10 метров, и воды всё будет по пояс. Стоянка здесь тоже платная — на въезде нужно заплатить 200 рублей. Многие водители стараются припарковаться до шлагбаума, чтобы не платить.

Ароматы шашлыка витают над всем пляжем&nbsp;— по выходным здесь работает целая улица маленьких кафе

Ароматы шашлыка витают над всем пляжем — по выходным здесь работает целая улица маленьких кафе

Шашлыки тут дешевле — свиной и куриный по 250 рублей. Также есть ларёк с модным в Instagram тайским мороженным, которое сперва раскатывают в тончайший блинчик, а после сервируют маленькими трубочками. Стоит такой десерт 150 рублей за порцию.

Главный минус, по мнению посетителей, — это шум от автомобилей, которые мчатся по Октябрьскому мосту

Главный минус, по мнению посетителей, — это шум от автомобилей, которые мчатся по Октябрьскому мосту

Пляж «Наутилус». «Наутилус» — самый доступный пляж, куда можно забежать на пару часов даже после работы. Глобальных изменений здесь в этом году нет, но посетители отмечают, что здесь сейчас самый чистый песок. Парковка здесь тоже платная, но самая дешёвая — въезд всего 100 рублей. Бросить авто на обочине нельзя, возле пляжа шустро работает эвакуатор. В уличных кафе есть шашлык за 250 рублей, плов за 200, пол-литра разливного пива стоит 100 рублей, а коктейли по 200. Самое приятное — есть безналичный расчёт.

Кстати, купающимся там нужно быть аккуратнее — недавно на «Наутилусе» утонул мужчина. Как рассказали спасатели, течение унесло его в опасную яму.

Везде стоят таблички «Купание запрещено», но в жаркий день на них никто не обращает внимания

Везде стоят таблички «Купание запрещено», но в жаркий день на них никто не обращает внимания

Пляж «Бугринская роща». Пляж в Бугринской роще преобразился всего за пару лет. Совсем недавно здесь была пустая коса, а сегодня это — комфортное место для отдыха, да ещё с красивыми видами: с одной стороны высотки правого берега, а с другой — арка Бугринского моста.

Сейчас на пляже в Бугринской роще лучшие кабинки среди всех городских пляжей&nbsp;

Сейчас на пляже в Бугринской роще лучшие кабинки среди всех городских пляжей 

Рядом с пляжем поставили большую детскую площадку, десяток новых кабинок для переодеваний и несколько кранов, где можно помыть ноги. Зато меню в кафе скромное, да и столиков всего два. Арендовать беседку и пожарить шашлык можно за 500 рублей в час.

На свой страх и риск подростки прыгают в воду с пристани

На свой страх и риск подростки прыгают в воду с пристани

Добраться до пляжа можно не только на автомобиле или автобусе — прямо до косы трижды в день ходит теплоход с речного вокзала. Удовольствие не из дешёвых — билет туда и обратно для взрослого стоит 350 рублей, а для детей 7–13 лет — 200.

В Заельцовском парке дорога к пляжу очень живописная&nbsp;— по пути можно погулять по лесу

В Заельцовском парке дорога к пляжу очень живописная — по пути можно погулять по лесу

Пляж «Заельцовский». В Заельцовском парке можно искупаться в бассейне и с комфортом полежать на солнышке на шезлонге — однако удовольствие это не бесплатное. За вход на территорию оздоровительного комплекса «Локомотив» придётся заплатить 100 рублей — за эти деньги вы сможете просто отдохнуть на территории. Купание в бассейне стоит 300 рублей в час, за отдых на террасе просят 250 рублей в час. Арендовать здесь можно всё, даже полотенце за 50 рублей.

Добраться до берега на авто через парк не получится — машину придётся оставить на парковке стоимостью 100 рублей.

Если обойти забор, то отдыхать можно бесплатно

Если обойти забор, то отдыхать можно бесплатно

Бесплатно, но и без сервиса можно расположиться на городском пляже «Заельцовский», который находится за забором «Локомотива». Однако немногие рискнут здесь искупаться — вода в Оби прохладная.

Пляжам Новосибирска ещё далеко до идеала. Накануне отдыхающие на берегу Оби и Обского моря сибирячки рассказали, чего им не хватает на городских пляжах: они хотели бы, чтобы там звучала хорошая музыка, стояло больше грибков и было чисто.

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