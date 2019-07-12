«Будто вас собирала мама»: 6 популярных сочетаний, которые испортят всё (сумки и обувь — это беда)

Раньше все было понятно: красная помада — красный лак для ногтей, и никаких проблем. Но когда в 2019 году сидишь на маникюре и тебе дают в руки палитру из 100 цветов на выбор, возникает вопрос. В редакции SHE подобрали самые популярные сочетания в образах у сибирячек, которые вызывают сомнения. И попросили персонального стилиста Натали Дорохову сформулировать правила подбора вещей по цвету (если они еще есть) и развеять туман загадочности над сумкой и туфлями тон в тон. Помада и лак для ногтей

В далекое прошлое ушло правило, по которому цвет лака и цвет помады должны быть одинаковые. «Раньше, во времена 70–90-х, считалось эталоном красоты красить как ногти, так и губы в одинаковый цвет. Но тогда было 4 цвета лаков, а с помадами еще проще, такой вопрос вряд ли вызывал дилемму. Но не будем же мы сейчас искать голубую помаду под голубой лак», — рассуждает эксперт. Сейчас важно, чтобы цвет лака для ногтей сочетался не только с помадой, а с макияжем и образом в целом.



Стоит помнить, что акцент должен быть один. Например, яркая помада — нейтральный лак, яркий лак — нейтральная помада

«Лак для ногтей должен быть продолжением вашего стиля. Девушки, которые большую часть времени носят джинсы и кроссовки, смотрятся логичнее с маникюром нейтральных или пастельных оттенков, нежели с алым лаком на ногтях или цветом бордо. И наоборот: если вы большую часть времени проводите на шпильках в юбках-карандашах, то лак желтого, зеленого и любого другого экзотического цвета будет диссонировать с вашим образом», — считает Натали.

Если вам хочется креатива, ограничьтесь узором на одном пальце. Не стоит превращать свои руки в полотно для несостоявшегося художника в лице вашего мастера.

«Лепнина, узоры, пирсинг и прочий декор в большинстве случаев смотрятся дешево и безвкусно», — уточняет Натали. Туфли и сумка Одно из самых популярных и спорных сочетаний — обувь под цвет сумки. «У наших мам все было строго: под черную сумку нужно было обязательно подбирать черную обувь, под коричневую — коричневую. И так с любым цветом. У нового поколения это правило стало считаться дурным тоном, потому что сумка и обувь, а тем более еще и шапка, и перчатки, и ремень, и все аксессуары в одном цвете — это скучно и банально», — утверждает стилист. Но многие женщины до сих пор придерживаются этого правила, потому что так гораздо проще организовать свой гардероб и имеющиеся в нем вещи. Натали объясняет, что, если вы хотите выглядеть современно, это правило не работает.

Натали советует пробовать подбирать обувь и сумку не друг под друга, а под одежду

Вот несколько правил:

— С обувью яркого цвета действует принцип «светофор»: к ней можно подобрать сумку в другом ярком цвете, желательно того цвета, который уже присутствует в вашей одежде. — К обуви базовых цветов подходят сумки в точно таком же цвете, но из другого материала. Например, черные туфли из замши и клатч из гладкой кожи, хлопковая белая сумка и белые кожаные босоножки. Не рекомендуется подбирать точь-в-точь друг к другу обувь и аксессуары из лаковой кожи, потому что блестящие материалы смотрятся вместе вульгарно.

— К черной и белой обуви подойдет сумка любого яркого цвета, к коричневой — любого пастельного оттенка. — Если на вас надето яркое платье, к нему подойдут нейтральные аксессуары и обувь, и наоборот. К платью с рисунком подбирают сумку и обувь того цвета, который содержит в себе рисунок. Нет ничего зазорного и в том, чтобы просто подобрать что-то одно (обувь или сумку) точно под цвет одежды. Шапка, перчатки и шарф Раньше было модно носить комплекты во всём: помада и лак одного цвета, сумка и обувь одного цвета, аксессуары тоже (серьги, кольцо и ожерелье). Но современность диктует другие правила. «Знаете, что напоминает одновременное надевание шапки, перчаток и шарфа из набора? Будто бы на улицу вас собирала мама. Зачем же покупать их? Чтобы носить отдельно. Правда, есть исключения. Вы можете надеть шапку и перчатки или шарф и перчатки одновременно. Но ни в коем случае не надевайте шапку с шарфом, ведь так голова выделяется на общем фоне, словно укутанная в кусок ткани», — объясняет Натали

Эксперт предупреждает, что нужно учитывать материалы аксессуаров и верхней одежды. «Но не переусердствуй с количеством фактур. С элегантными пальто сочетаются перчатки из кожи, замши и бархата. Отлично, если они перекликаются с обувью. Выгодно, когда перчатки словно продолжают рукава, — это удлиняет ручки и силуэт в целом. И еще один трюк: стильно, когда перчатки по фактуре, цвету и декору повторяют верхнюю одежду. Если ваша шапка или шарф содержат несколько цветов, выберите один из цветов для перчаток. Оттенок необязательно должен быть основной, это может быть даже цвет декора на головном уборе», — продолжает стилист. Перчатки могут быть в нейтральном цвете: бежевые, черные, темно-синие, серые. Выбирайте тот, который больше подходит к вашей верхней одежде. Или в одном из оттенков вашей пары «шарф – шапка». Чтобы образ не получился перегруженным, сочетайте с яркой шапкой шарф и перчатки нейтрального тона. Таким же образом обстоит дело с оригинальными перчатками и слишком выразительной шапкой.