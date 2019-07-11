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«Жена не понимала, зачем это нужно»: новосибирец превратил квартиру в бункер с видом на реку

В ней двери с пуленепробиваемым окном и спальня в ангаре, а под кроватью стоят ящики для тротила

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В квартире для отдыха Роман реализовал свою мечту о лофте

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Возле двери в квартиру Романа Кустова невольно тормозишь, даже если тебе нужно на другой этаж: в ряду обычных дверей с ручками и глазками — настоящий вход в бункер. И весь интерьер за необычной дверью ей под стать. Корреспонденты НГС попали в гости к Роману: из его бункера открывается потрясающий вид на реку и острова, у каждой вещи и детали здесь есть своя история, а большую часть интерьера его владелец придумал и сделал сам. 

Роман Кустов купил квартиру в Речкуновке как второе жильё, чтобы приезжать сюда отдыхать. Из окон открывается впечатляющая панорама: водная гладь, острова. Это, говорит Роман, было одной из отправных точек: вместо обычной «двушки» мужчина построил настоящий лофт-бункер, встроив в него пароходные иллюминаторы. При этом он не художник и не дизайнер, никакого проекта у него не было — все идеи из головы.

Все перегородки между комнатами снесли

Все перегородки между комнатами снесли

Первым делом в квартире избавились практически от всех перегородок: квартиру покупали на стадии котлована, поэтому первые изменения внесли прямо в проект. Вместо типовой «двушки» получилась просторная студия площадью больше 50 квадратов. Штукатурку с одной стороны квартиры тоже убрали — осталась только карта мира в зоне кухни. Пытались даже счищать рисунок, который выдавал современный кирпич, но процесс оказался такой трудоёмкий и пыльный, что решили оставить как есть.

Тяжёлую дверь изготовили на собственном производстве по чертежам Романа

Тяжёлую дверь изготовили на собственном производстве по чертежам Романа

Роман руководит производством нестандартных металлоконструкций, так что практически полностью интерьер удалось создать своими силами. И здесь нет ни одной имитации — всё настоящее. Входная дверь с поворотным запором весит 120 кг, её поднимали и монтировали вшестером. Вместо глазка — прямоугольное окошечко из шести 10-миллиметровых стёкол, фактически пуленепробиваемое. Над дверью в качестве звонка висит пронзительный школьный. 

Дверь в санузел Роман тоже изготовил на своём производстве из листа металла с узором «чечевица» и вмонтировал в неё настоящий иллюминатор со списанного парохода — его даже не стали очищать от ржавчины, чтобы сохранить атмосферу. 

Окна шире привычных и открываются вверх, как мансардные, чтобы ничто не загораживало вид

Окна шире привычных и открываются вверх, как мансардные, чтобы ничто не загораживало вид

С окнами пришлось повозиться, признаётся Роман. Изначально хотели сделать окна в пол, чтобы открыть вид на пляж, но застройщик такие перемены не согласовал, и пришлось обойтись расширенным проёмом. Окна сделали из дерева и стоек, которые используют для шкафов-кроватей: одно окно весит 80 кг и поднимается вверх, как мансардное.

— В Питере есть контора, которая делает расчёты. Когда рабочий проект был нарисован, собрали массу окна, и они полностью мне рассчитали, какие стойки необходимы, — рассказал владелец квартиры. — Окна выполнены таким образом, чтобы рамы не заужали просвет: несущая рама и створка находятся друг за другом, внахлёст. Стеклопакет здесь однокамерный, чтобы облегчить окно, но широкий — 24 мм, такие редко делают. Окна тёплые, не продуваются и не промерзают.

Выход на балкон тоже расширили и остеклили на французский манер

Выход на балкон тоже расширили и остеклили на французский манер

Чтобы сделать ниже подоконники, на 10 см подняли пол и постелили натуральную доску, которую затем покрыли маслом. Пол специально сделан будто немного небрежно, чтобы появились щели и был соблюдён общий стиль. Часть стены между комнатой и лоджией разобрали, радиатор спрятали вниз, под специальную решётку, а стандартный балконный блок заменили двумя створками. Остальные радиаторы в квартире чугунные — советские, серии «Москва».

В поднятом полу получилось сделать нишу для обуви

В поднятом полу получилось сделать нишу для обуви

У входа за счёт приподнятого пола получилась небольшая ниша с люком: сюда отлично умещается летняя обувь. Такой же люк есть и на потолке, но уже не настоящий, а соединяет их лестница — создаётся впечатление, что здесь находится пожарный выход.

Рельса идёт по потолку из зоны кухни в спальню

Рельса идёт по потолку из зоны кухни в спальню

Потолок в целом имитирует пол, вид снизу: необработанная доска и деревянные лаги. Под потолком Роман разместил изогнутую отработавшую своё рельсу, изготовил для неё ролики, провёл удлинитель с розеткой и сделал кронштейн: он позволит прикрепить телевизор, который можно было бы передвигать по всей квартире, из кухни в спальню, или подвесить кресло.

Для спальни отвели нишу и закрыли её ангарными воротами с навесным замком. Если не знать, что за ними спрятана кровать, можно решить, что ворота — всего лишь антураж.

— У нас, в Новосибирске, пока не развита история с вторичными материалами — я знаю, что в Москве это очень распространено, существуют огромные развалы со старым деревом, скомбинированные буквально по оттенкам, — говорит Роман. — Здесь я просто ехал по частному сектору, увидел подходящий забор, спросил хозяина, не желает ли он его поменять, и он рассказал, что через год будет менять — как раз у меня подходил ремонт.

За ангарными воротами прячется спальня-склад

За ангарными воротами прячется спальня-склад

В нишу, помимо кровати, уместился гардероб. Все конструкции мобильные, и при желании их можно выкатить практически на лоджию. Декорировали спальню как военный склад: ящики в каркасе кровати — для тротила, на стенах — для осколочно-фугасных снарядов. Но настоящие не подошли по размерам — пришлось делать свои, красить и через трафарет наносить нужные маркировки. Причём на одной из стен ящики вполне функциональные, их можно выдвинуть и использовать для хранения одежды и разных мелочей.

Лампа в зоне спальни — с историей. Это оригинальный фонарь середины XX века, который висел на улице Островского: его не демонтировали, когда все фонари на улице меняли на новые. Через новосибирские горэлектросети Роман получил разрешение его забрать, а монтажники после смены за небольшую плату его сняли. Впрочем, от фонаря осталась только «металлическая кожура»: все внутренности пришлось заменить.

К обычным трубам отопления для антуража добавили нефункциональную трубу с датчиками

К обычным трубам отопления для антуража добавили нефункциональную трубу с датчиками

Труба с датчиками температуры и давления — просто декор. Чтобы пронести в квартиру, её пришлось разрезать и сваривать на месте. К трубе отлично подошёл старый пожарный гидрант — подарок одного из друзей.

Часы на стене стали одним из первых элементов интерьера

Часы на стене стали одним из первых элементов интерьера

Вообще в квартире достаточно много вещей, подаренных хозяевам друзьями: своё место в интерьере заняли списанный противогаз и спасательный круг со списанного же парохода «Новосибирск». А началось всё с настенных часов: их Роману подарили на новоселье в другой квартире, но они не вписались в интерьер. Он добавил к ним инсталляцию из шестерёнок — так они заняли место в лофт-пространстве, прождав этого момента почти 8 лет.

— Не знал, куда повесить часы, пришлось купить квартиру и под часы всё сделать. Попросил друзей больше не дарить такие подарки — очень затратно, — смеётся мужчина.

Буржуйка служит подсвечником, а ящик, в котором Роман в детстве хранил игрушки, — подставкой для картины

Буржуйка служит подсвечником, а ящик, в котором Роман в детстве хранил игрушки, — подставкой для картины

Армейская походная печь, хотя и уходит дымоходом в стену, не функциональна. В ней сейчас стоят свечи: когда их зажигают, отблески пламени получаются такими же, как при настоящей растопке. Походный ящик — семейная ценность.

— Отец у меня был военным, мы много путешествовали по стране, в этом ящике у меня игрушки хранились раньше, — поделился Роман.

Гостиную обставили просто, из ИКЕА, только стеклянный стеллаж для библиотеки Роман сделал сам

Гостиную обставили просто, из ИКЕА, только стеклянный стеллаж для библиотеки Роман сделал сам

Обстановка гостиной довольно простая: диван и торшер Роман подобрал в ИКЕА, кресла-мешки найти было тоже не сложно. Стеллаж-аквариум хозяин квартиры сделал сам из обычного металлического уголка, классическая библиотека в нём — коллекция родителей друга Романа, который уехал на Камчатку и оставил книги на хранение. 

Мачтовый фонарь ещё нужно доработать, а потом можно будет посылать из окна сигналы на другой берег

Мачтовый фонарь ещё нужно доработать, а потом можно будет посылать из окна сигналы на другой берег

Роль журнального столика выполняет кабельная катушка — хозяин квартиры привёз её со стройки. Потом он хотел заменить её более новой, но все друзья проголосовали за старую, и новая осталась стоять в зоне прихожей. Нашлось место и для советского деревянного трюмо 60-х годов, а на советском геодезическом штативе стоит мачтовый фонарь — будущий торшер, который нужно доработать: для сети в 220 В он не подходит. Роман шутит, что теперь ему и друзьям, которые живут дальше по берегу и на острове, останется только разучить азбуку Морзе и перемигиваться.

Домофон Роман встроил в антикварный шахтовый телефон

Домофон Роман встроил в антикварный шахтовый телефон

Домофон в квартире — в буквальном смысле артефакт: Роман встроил его в старый телефон, который когда-то работал в угольной шахте и достался ему от коллекционера.

В кухне нет ничего лишнего, но место нашлось и для ящиков, и для шкафчиков

В кухне нет ничего лишнего, но место нашлось и для ящиков, и для шкафчиков

Зона кухни непривычно пуста: здесь только остров по центру и превращённые в барные стулья бочки. Роман признался, что всегда мечтал о кухне с островом, но площадь квартиры не позволяла. Здесь, впрочем, остров занял большую часть кухни, зато в него уместилось всё.

— Очень удобно: кто-то готовит и тут же кто-то не готовит, и все при этом вместе, общаются. Кухня не разделяет компанию, — пояснил Роман.

Светильник над островом мужчина сделал сам: нашёл возле железной дороги часть столба линии электропередачи с сохранившимися изоляторами, а ретро-лампы с патронами докупил современные. Каждая из них включается вручную отдельно.

За фанерными фасадами прячутся холодильник и морозильная камера

За фанерными фасадами прячутся холодильник и морозильная камера

С одной стороны в остров встроены мойка, варочная поверхность на 2 конфорки и духовой шкаф, с другой — холодильник и морозильная камера. Над островом установили вытяжку, которая вообще-то предназначена для производств, а все трубы умышленно не стали прятать — зато, чтобы перекрыть воду, не нужно открывать никакие потайные дверцы. Столешницу из бруса собирали и клеили на месте, и болты на торце, хотя и выглядят декоративно, выполняют важную функцию: стягивают рассыхающееся со временем дерево, чтобы не было щелей. Фасады кухни сделали из обычной крашеной фанеры с саморезами и металлическими ручками. Ящики открываются нажатием.

Найти советский бачок для унитаза оказалось непросто и ещё сложнее — сделать так, чтобы он работал

Найти советский бачок для унитаза оказалось непросто и ещё сложнее — сделать так, чтобы он работал

Санузел Роман перестраивать не стал — только снёс часть стены, чтобы выложить её советскими стеклоблоками, впустив в помещение дневной свет. Часть стен покрасили, остальное выложили некрупной плиткой. 

— Сложнее всего оказалось найти бачок унитаза — хотелось сэкономить и не покупать за 120 тысяч новодел, а советский пришлось поискать, причём саму внутреннюю механику. Однажды на Октябрьском рынке в туалете я увидел эти бачки функционирующие. Я купил им новую сантехнику, а они отдали мне старые внутренности, которые мы восстановили и поставили сюда, — рассказал Роман Кустов. 

Сам бачок нашёлся на даче у друзей. Унитаз из нержавейки — современный: такие делают в Йошкар-Оле для промышленных производств.

Шкафчиком над умывальником служит иллюминатор со списанного парохода — такой же встроен в дверь

Шкафчиком над умывальником служит иллюминатор со списанного парохода — такой же встроен в дверь

Идею умывальника Роман подсмотрел в интернете. Бочку искали специально такую, которая вписалась бы в интерьер без перекрашивания, и нашли у производителя моторных масел Mercedes. Роль зеркального шкафчика здесь выполняет ещё один иллюминатор — его покрасили, а стекло заменили зеркалом. Сумку-аптечку нашли на блошином рынке и используют по назначению.

Роман говорит, что реализовывать идею было интересно, и надеется, что её оценят и будут здесь жить

Роман говорит, что реализовывать идею было интересно, и надеется, что её оценят и будут здесь жить

Роман Кустов признался, что соседей и управляющую компанию его ремонт пугал: в окна было видно деревянный потолок и рельсу, чёрные трубы, в подъезде была бронированная дверь — боялись, что квартиру превращают в цех. 

— В семье тоже поначалу все были напуганы: детям нравилось, а жена не понимала, зачем всё это нужно. Потом и ей понравилось — когда готовое увидела, — улыбается мужчина. — Сложно людям представить без картинки, а я рисовать же не умею.

На ремонт ушло порядка 10 месяцев и около 2,5 млн рублей: хотя почти всё здесь сделано самостоятельно и из недорогих материалов, «заморочек оказалось много», признался хозяин квартиры. Дороже всего вышли сделанные на заказ двери и окна, но отступать от идеи он не хотел. В итоге придуманный интерьер удалось реализовать именно таким, каким Роман его себе представлял.

Сейчас квартиру продают на N1.RU за 5,9 млн рублей, один из возможных вариантов использования — фотостудия, уточняет риелтор «Жилфонда» Наталья. На вопрос, не жалко ли продавать, Роман отвечает философски:

— Я продать особо не стремлюсь, но реализовать это как идею хотелось бы. Когда было новоселье, все были в восторге, все против продажи вообще. Но пока это всё было в работе, было интереснее. Сейчас, когда уже всё доделал, всё так… Ну вот, ну сделал, приехал, позагорал, уехал. 

Теперь в работе у Романа Кустова новый проект: дачу он хочет превратить в современный домик в лесу в экостиле.

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КОММЕНТАРИИ (10)

11 июл 2019 в 19:41

Молодец. Очень круто. Респект и уважуха.

фыва
11 июл 2019 в 19:32

Это просто офигенно. Человек с руками из нужного места!
Удачи в новых идеях.

Фото пользователя
11 июл 2019 в 19:43

Классно ,все так стильно,а какая панорама с окон.мне понравилось все и даже чудесные двери, как в бункере.У хозяина дома руки, как говорят выросли откуда надо.Круто все и очень уютно:)