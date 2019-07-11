«Жена не понимала, зачем это нужно»: новосибирец превратил квартиру в бункер с видом на реку

Возле двери в квартиру Романа Кустова невольно тормозишь, даже если тебе нужно на другой этаж: в ряду обычных дверей с ручками и глазками — настоящий вход в бункер. И весь интерьер за необычной дверью ей под стать. Корреспонденты НГС попали в гости к Роману: из его бункера открывается потрясающий вид на реку и острова, у каждой вещи и детали здесь есть своя история, а большую часть интерьера его владелец придумал и сделал сам.

Роман Кустов купил квартиру в Речкуновке как второе жильё, чтобы приезжать сюда отдыхать. Из окон открывается впечатляющая панорама: водная гладь, острова. Это, говорит Роман, было одной из отправных точек: вместо обычной «двушки» мужчина построил настоящий лофт-бункер, встроив в него пароходные иллюминаторы. При этом он не художник и не дизайнер, никакого проекта у него не было — все идеи из головы.



Все перегородки между комнатами снесли Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Первым делом в квартире избавились практически от всех перегородок: квартиру покупали на стадии котлована, поэтому первые изменения внесли прямо в проект. Вместо типовой «двушки» получилась просторная студия площадью больше 50 квадратов. Штукатурку с одной стороны квартиры тоже убрали — осталась только карта мира в зоне кухни. Пытались даже счищать рисунок, который выдавал современный кирпич, но процесс оказался такой трудоёмкий и пыльный, что решили оставить как есть.

Тяжёлую дверь изготовили на собственном производстве по чертежам Романа Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Роман руководит производством нестандартных металлоконструкций, так что практически полностью интерьер удалось создать своими силами. И здесь нет ни одной имитации — всё настоящее. Входная дверь с поворотным запором весит 120 кг, её поднимали и монтировали вшестером. Вместо глазка — прямоугольное окошечко из шести 10-миллиметровых стёкол, фактически пуленепробиваемое. Над дверью в качестве звонка висит пронзительный школьный. Дверь в санузел Роман тоже изготовил на своём производстве из листа металла с узором «чечевица» и вмонтировал в неё настоящий иллюминатор со списанного парохода — его даже не стали очищать от ржавчины, чтобы сохранить атмосферу.



Окна шире привычных и открываются вверх, как мансардные, чтобы ничто не загораживало вид Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С окнами пришлось повозиться, признаётся Роман. Изначально хотели сделать окна в пол, чтобы открыть вид на пляж, но застройщик такие перемены не согласовал, и пришлось обойтись расширенным проёмом. Окна сделали из дерева и стоек, которые используют для шкафов-кроватей: одно окно весит 80 кг и поднимается вверх, как мансардное.

— В Питере есть контора, которая делает расчёты. Когда рабочий проект был нарисован, собрали массу окна, и они полностью мне рассчитали, какие стойки необходимы, — рассказал владелец квартиры. — Окна выполнены таким образом, чтобы рамы не заужали просвет: несущая рама и створка находятся друг за другом, внахлёст. Стеклопакет здесь однокамерный, чтобы облегчить окно, но широкий — 24 мм, такие редко делают. Окна тёплые, не продуваются и не промерзают.



Выход на балкон тоже расширили и остеклили на французский манер Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Чтобы сделать ниже подоконники, на 10 см подняли пол и постелили натуральную доску, которую затем покрыли маслом. Пол специально сделан будто немного небрежно, чтобы появились щели и был соблюдён общий стиль. Часть стены между комнатой и лоджией разобрали, радиатор спрятали вниз, под специальную решётку, а стандартный балконный блок заменили двумя створками. Остальные радиаторы в квартире чугунные — советские, серии «Москва».



В поднятом полу получилось сделать нишу для обуви Фото: Ольга Бурлакова / НГС

У входа за счёт приподнятого пола получилась небольшая ниша с люком: сюда отлично умещается летняя обувь. Такой же люк есть и на потолке, но уже не настоящий, а соединяет их лестница — создаётся впечатление, что здесь находится пожарный выход.



Рельса идёт по потолку из зоны кухни в спальню Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Потолок в целом имитирует пол, вид снизу: необработанная доска и деревянные лаги. Под потолком Роман разместил изогнутую отработавшую своё рельсу, изготовил для неё ролики, провёл удлинитель с розеткой и сделал кронштейн: он позволит прикрепить телевизор, который можно было бы передвигать по всей квартире, из кухни в спальню, или подвесить кресло. Для спальни отвели нишу и закрыли её ангарными воротами с навесным замком. Если не знать, что за ними спрятана кровать, можно решить, что ворота — всего лишь антураж.

— У нас, в Новосибирске, пока не развита история с вторичными материалами — я знаю, что в Москве это очень распространено, существуют огромные развалы со старым деревом, скомбинированные буквально по оттенкам, — говорит Роман. — Здесь я просто ехал по частному сектору, увидел подходящий забор, спросил хозяина, не желает ли он его поменять, и он рассказал, что через год будет менять — как раз у меня подходил ремонт.



За ангарными воротами прячется спальня-склад Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В нишу, помимо кровати, уместился гардероб. Все конструкции мобильные, и при желании их можно выкатить практически на лоджию. Декорировали спальню как военный склад: ящики в каркасе кровати — для тротила, на стенах — для осколочно-фугасных снарядов. Но настоящие не подошли по размерам — пришлось делать свои, красить и через трафарет наносить нужные маркировки. Причём на одной из стен ящики вполне функциональные, их можно выдвинуть и использовать для хранения одежды и разных мелочей.

Лампа в зоне спальни — с историей. Это оригинальный фонарь середины XX века, который висел на улице Островского: его не демонтировали, когда все фонари на улице меняли на новые. Через новосибирские горэлектросети Роман получил разрешение его забрать, а монтажники после смены за небольшую плату его сняли. Впрочем, от фонаря осталась только «металлическая кожура»: все внутренности пришлось заменить.



К обычным трубам отопления для антуража добавили нефункциональную трубу с датчиками Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Труба с датчиками температуры и давления — просто декор. Чтобы пронести в квартиру, её пришлось разрезать и сваривать на месте. К трубе отлично подошёл старый пожарный гидрант — подарок одного из друзей.



Часы на стене стали одним из первых элементов интерьера Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вообще в квартире достаточно много вещей, подаренных хозяевам друзьями: своё место в интерьере заняли списанный противогаз и спасательный круг со списанного же парохода «Новосибирск». А началось всё с настенных часов: их Роману подарили на новоселье в другой квартире, но они не вписались в интерьер. Он добавил к ним инсталляцию из шестерёнок — так они заняли место в лофт-пространстве, прождав этого момента почти 8 лет.

— Не знал, куда повесить часы, пришлось купить квартиру и под часы всё сделать. Попросил друзей больше не дарить такие подарки — очень затратно, — смеётся мужчина.



Буржуйка служит подсвечником, а ящик, в котором Роман в детстве хранил игрушки, — подставкой для картины Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Армейская походная печь, хотя и уходит дымоходом в стену, не функциональна. В ней сейчас стоят свечи: когда их зажигают, отблески пламени получаются такими же, как при настоящей растопке. Походный ящик — семейная ценность.

— Отец у меня был военным, мы много путешествовали по стране, в этом ящике у меня игрушки хранились раньше, — поделился Роман.

Гостиную обставили просто, из ИКЕА, только стеклянный стеллаж для библиотеки Роман сделал сам Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Обстановка гостиной довольно простая: диван и торшер Роман подобрал в ИКЕА, кресла-мешки найти было тоже не сложно. Стеллаж-аквариум хозяин квартиры сделал сам из обычного металлического уголка, классическая библиотека в нём — коллекция родителей друга Романа, который уехал на Камчатку и оставил книги на хранение.



Мачтовый фонарь ещё нужно доработать, а потом можно будет посылать из окна сигналы на другой берег Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Роль журнального столика выполняет кабельная катушка — хозяин квартиры привёз её со стройки. Потом он хотел заменить её более новой, но все друзья проголосовали за старую, и новая осталась стоять в зоне прихожей. Нашлось место и для советского деревянного трюмо 60-х годов, а на советском геодезическом штативе стоит мачтовый фонарь — будущий торшер, который нужно доработать: для сети в 220 В он не подходит. Роман шутит, что теперь ему и друзьям, которые живут дальше по берегу и на острове, останется только разучить азбуку Морзе и перемигиваться.



Домофон Роман встроил в антикварный шахтовый телефон Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Домофон в квартире — в буквальном смысле артефакт: Роман встроил его в старый телефон, который когда-то работал в угольной шахте и достался ему от коллекционера.



В кухне нет ничего лишнего, но место нашлось и для ящиков, и для шкафчиков Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Зона кухни непривычно пуста: здесь только остров по центру и превращённые в барные стулья бочки. Роман признался, что всегда мечтал о кухне с островом, но площадь квартиры не позволяла. Здесь, впрочем, остров занял большую часть кухни, зато в него уместилось всё. — Очень удобно: кто-то готовит и тут же кто-то не готовит, и все при этом вместе, общаются. Кухня не разделяет компанию, — пояснил Роман. Светильник над островом мужчина сделал сам: нашёл возле железной дороги часть столба линии электропередачи с сохранившимися изоляторами, а ретро-лампы с патронами докупил современные. Каждая из них включается вручную отдельно.

За фанерными фасадами прячутся холодильник и морозильная камера Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С одной стороны в остров встроены мойка, варочная поверхность на 2 конфорки и духовой шкаф, с другой — холодильник и морозильная камера. Над островом установили вытяжку, которая вообще-то предназначена для производств, а все трубы умышленно не стали прятать — зато, чтобы перекрыть воду, не нужно открывать никакие потайные дверцы. Столешницу из бруса собирали и клеили на месте, и болты на торце, хотя и выглядят декоративно, выполняют важную функцию: стягивают рассыхающееся со временем дерево, чтобы не было щелей. Фасады кухни сделали из обычной крашеной фанеры с саморезами и металлическими ручками. Ящики открываются нажатием.



Найти советский бачок для унитаза оказалось непросто и ещё сложнее — сделать так, чтобы он работал Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Санузел Роман перестраивать не стал — только снёс часть стены, чтобы выложить её советскими стеклоблоками, впустив в помещение дневной свет. Часть стен покрасили, остальное выложили некрупной плиткой. — Сложнее всего оказалось найти бачок унитаза — хотелось сэкономить и не покупать за 120 тысяч новодел, а советский пришлось поискать, причём саму внутреннюю механику. Однажды на Октябрьском рынке в туалете я увидел эти бачки функционирующие. Я купил им новую сантехнику, а они отдали мне старые внутренности, которые мы восстановили и поставили сюда, — рассказал Роман Кустов. Сам бачок нашёлся на даче у друзей. Унитаз из нержавейки — современный: такие делают в Йошкар-Оле для промышленных производств.



Шкафчиком над умывальником служит иллюминатор со списанного парохода — такой же встроен в дверь Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Идею умывальника Роман подсмотрел в интернете. Бочку искали специально такую, которая вписалась бы в интерьер без перекрашивания, и нашли у производителя моторных масел Mercedes. Роль зеркального шкафчика здесь выполняет ещё один иллюминатор — его покрасили, а стекло заменили зеркалом. Сумку-аптечку нашли на блошином рынке и используют по назначению.

Роман говорит, что реализовывать идею было интересно, и надеется, что её оценят и будут здесь жить Фото: Ольга Бурлакова / НГС