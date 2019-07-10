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Эксперимент

Ямы по локоть: НГС измерил колеи на дорогах Новосибирска — они превратили асфальт в стиральную доску

Журналист НГС с линейкой объехал весь город и нашел канавы на асфальте, которые достигают 100 мм

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Корреспондент НГС измерил ямы на дорогах Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов

Колея — неотъемлемый атрибут многих дорог Новосибирска. Таких мест в городе действительно немало, как на левом берегу, так и на правом. А в Академгородке и на Шлюзе, рассказывают местные жители, колея на дорогах почти везде. Периодически эти углубления закладывают асфальтом, но колеи вскоре появляются рядом с отремонтированным участком. Корреспонденты НГС проехали по городу, замерили самые большие колеи и выяснили, насколько они превышают максимально допустимую по нормативам глубину 50 мм.

Корреспонденты НГС вооружились рулеткой с полутораметровой рейкой и отправились по городу измерять на асфальтовых дорогах колеи. Их оказалось больше, чем мы ожидали.

Поворот под эстакаду у «МЕГИ»

Поворот под эстакаду у «МЕГИ»

За день до фоторепортажа НГС попросил перечислить места, где колея мешает машинам. Меньше чем за день нам прислали около 50 адресов. Объехать все точки за время подготовки репортажа не удалось физически. Колея встречается на дорогах почти везде: от спальных районов Новосибирска до Академгородка и Шлюза.

Ремонт дороги на Шлюз

Ремонт дороги на Шлюз

Жители Шлюза организовали борьбу с колеёй на дороге, которая идёт к ним от Бердского шоссе через лес. Глубина местной колеи — 80 мм при максимально допустимой 50 мм. Жители обратились к мэру с требованием починить дорогу. В мэрии сначала сказали, что это запланировано к 2021 году, но через неделю на указанном месте шёл ремонт.

Возле поворота под эстакаду у «МЕГИ»

Возле поворота под эстакаду у «МЕГИ»

Лишь в небольшом количестве проверенных корреспондентами НГС мест колея не превышала максимально допустимые 50 мм. В эту границу уложилась колея на площади Труда, перед поворотом под мост в районе «МЕГИ» и в некоторых других местах.

Улица Ватутина

Улица Ватутина

На улице Ватутина в районе стадиона «Сибсельмаш» колея не превысила 50 мм, но зато образовалась она здесь довольно быстро. Местные жители отметили, что дорогу в этом месте асфальтировали примерно год назад.

Перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали

Перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали

Те же 50 мм показала рулетка и на знаменитой «стиральной доске» перекрёстка проспекта Димитрова с Вокзальной магистралью. Правда, замер делался в районе пешеходного перехода, а не в центре перекрёстка, куда невозможно было попасть из-за постоянного движения. Возможно, там глубина колеи больше.

Проспект Дзержинского

Проспект Дзержинского

Очень широкая и заметная колея обнаружена корреспондентами НГС на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Королёва. Асфальт идёт буквально волнами. Глубина «волны» — 50 мм.

«Горбатый» мост

«Горбатый» мост

Колеи бывают не только в районе перекрёстков и у пешеходных переходов, где машинам приходится часто притормаживать, но и на мостах. «Горбатый» мост на Сибиряков-Гвардейцев — не исключение. Колея здесь идёт почти до самого пика «горба». Глубина — около 60 мм.

Улица Красина

Улица Красина

Почти 65 мм колея на улице Красина в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Темп». Те же 65 мм встречаются и на участке улицы Писарева перед перекрёстком с улицей Мичурина. Один из автолюбителей назвал это место «классикой» — в том смысле, что ровное асфальтовое покрытие здесь никогда долго не задерживается.

Улица 25 лет Октября

Улица 25 лет Октября

Перекрёсток улиц Александра Невского и 25 лет Октября. Очень узкая дорога, а глубина колеи порядка 70 мм. Видно, что на самом перекрёстке впадины закладывали асфальтом, но чуть дальше от центра колея осталась нетронутой.

После поворота с площади Сибиряков-Гвардейцев

После поворота с площади Сибиряков-Гвардейцев

Немало участков на городских дорогах с колеёй и в 85 мм. Такую максимальную глубину корреспонденты НГС обнаружили на одном из поворотов с площади Сибиряков-Гвардейцев (площади Ефремова).

У перекрёстка улиц Народной и 25 лет Октября

У перекрёстка улиц Народной и 25 лет Октября

Перекрёсток улицы Народной и упомянутой выше всё той же 25 лет Октября. Самый глубокий участок колеи фиксируется на уровне 80–85 мм.

Улица Красина

Улица Красина

85 мм — глубина одного из участков впадины в асфальте и на улице Красина в районе перекрёстка с улицей Гоголя. Здесь колея в обе стороны.

Перекрёсток улиц Титова и Пермской

Перекрёсток улиц Титова и Пермской

«Нереальная колея, ещё и с переходом из одного ряда в другой», — описал ситуацию в районе перекрёстка улиц Титова и Пермской один из знакомых корреспондента НГС. Колея идёт по Титова, самое глубокое место — 85 мм.

Колея в асфальте

Колея в асфальте

Появление колеи на дорогах Новосибирска изучал инженер-механик из Академгородка Георгий Ошихмин. По его мнению, одна из главных причин колейности — шипованная резина и не чищенные зимой дороги, на которых образуется сначала снежная колея, а потом по ней машины постепенно «прорезают» асфальт. «Причина не в большегрузах: колея почти везде узкая — под размер колёс легковых авто», — заметил Ошихмин.

Пересечение улиц Кропоткина и Ипподромской&nbsp;

Пересечение улиц Кропоткина и Ипподромской 

Но 85 мм — ещё не самая большая глубина, которая была обнаружена в колеях на дорогах Новосибирска. В районе пересечения улицы Кропоткина с Ипподромской обнаружена колея глубиной 90 мм.

Улица Ватутина

Улица Ватутина

Рекорд этого своеобразного журналистского эксперимента установила колея в левобережье — на улице Ватутина. После пересечения с улицей Блюхера здесь было найдено место с глубиной в 100 мм.

Корреспонденты НГС измерили самые глубокие канавы на дорогах Новосибирска

10 июля НГС рассказал, как жители двух улиц Октябрьского района 2 года просили мэрию починить им дорогу, но устали ждать и отремонтировали её сами. Теперь жители с помощью прокуратуры пытаются заставить чиновников сделать им тротуары и фонари.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Эдик
10 июл 2019 в 21:08

Да я вам больше скажу, там и ямы и колея и дорог нет. Устал я уже ходовку шаманить на своём авто, вот только городских властей это мало колышет, у них же служебные камри!!! ..да и ездят только по центральным улицам. Когда уже что-то измениться? Просто крик души!

знаток
10 июл 2019 в 21:08

Дорог у нас нет - есть одни направления, а не дороги...

Сам езжу
10 июл 2019 в 21:07

Зато рулить не нужно, мэрия о нас заботится.