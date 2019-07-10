Ямы по локоть: НГС измерил колеи на дорогах Новосибирска — они превратили асфальт в стиральную доску

Колея — неотъемлемый атрибут многих дорог Новосибирска. Таких мест в городе действительно немало, как на левом берегу, так и на правом. А в Академгородке и на Шлюзе, рассказывают местные жители, колея на дорогах почти везде. Периодически эти углубления закладывают асфальтом, но колеи вскоре появляются рядом с отремонтированным участком. Корреспонденты НГС проехали по городу, замерили самые большие колеи и выяснили, насколько они превышают максимально допустимую по нормативам глубину 50 мм.

Корреспонденты НГС вооружились рулеткой с полутораметровой рейкой и отправились по городу измерять на асфальтовых дорогах колеи. Их оказалось больше, чем мы ожидали.



Поворот под эстакаду у «МЕГИ» Фото: Густаво Зырянов

За день до фоторепортажа НГС попросил перечислить места, где колея мешает машинам. Меньше чем за день нам прислали около 50 адресов. Объехать все точки за время подготовки репортажа не удалось физически. Колея встречается на дорогах почти везде: от спальных районов Новосибирска до Академгородка и Шлюза.



Ремонт дороги на Шлюз Фото: Наталья Постникова

Жители Шлюза организовали борьбу с колеёй на дороге, которая идёт к ним от Бердского шоссе через лес. Глубина местной колеи — 80 мм при максимально допустимой 50 мм. Жители обратились к мэру с требованием починить дорогу. В мэрии сначала сказали, что это запланировано к 2021 году, но через неделю на указанном месте шёл ремонт.



Возле поворота под эстакаду у «МЕГИ» Фото: Густаво Зырянов

Лишь в небольшом количестве проверенных корреспондентами НГС мест колея не превышала максимально допустимые 50 мм. В эту границу уложилась колея на площади Труда, перед поворотом под мост в районе «МЕГИ» и в некоторых других местах.



Улица Ватутина Фото: Густаво Зырянов

На улице Ватутина в районе стадиона «Сибсельмаш» колея не превысила 50 мм, но зато образовалась она здесь довольно быстро. Местные жители отметили, что дорогу в этом месте асфальтировали примерно год назад.



Перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали Фото: Густаво Зырянов

Те же 50 мм показала рулетка и на знаменитой «стиральной доске» перекрёстка проспекта Димитрова с Вокзальной магистралью. Правда, замер делался в районе пешеходного перехода, а не в центре перекрёстка, куда невозможно было попасть из-за постоянного движения. Возможно, там глубина колеи больше.



Проспект Дзержинского Фото: Густаво Зырянов

Очень широкая и заметная колея обнаружена корреспондентами НГС на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Королёва. Асфальт идёт буквально волнами. Глубина «волны» — 50 мм.



«Горбатый» мост Фото: Густаво Зырянов

Колеи бывают не только в районе перекрёстков и у пешеходных переходов, где машинам приходится часто притормаживать, но и на мостах. «Горбатый» мост на Сибиряков-Гвардейцев — не исключение. Колея здесь идёт почти до самого пика «горба». Глубина — около 60 мм.



Улица Красина Фото: Густаво Зырянов

Почти 65 мм колея на улице Красина в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Темп». Те же 65 мм встречаются и на участке улицы Писарева перед перекрёстком с улицей Мичурина. Один из автолюбителей назвал это место «классикой» — в том смысле, что ровное асфальтовое покрытие здесь никогда долго не задерживается.



Улица 25 лет Октября Фото: Густаво Зырянов

Перекрёсток улиц Александра Невского и 25 лет Октября. Очень узкая дорога, а глубина колеи порядка 70 мм. Видно, что на самом перекрёстке впадины закладывали асфальтом, но чуть дальше от центра колея осталась нетронутой.



После поворота с площади Сибиряков-Гвардейцев Фото: Густаво Зырянов

Немало участков на городских дорогах с колеёй и в 85 мм. Такую максимальную глубину корреспонденты НГС обнаружили на одном из поворотов с площади Сибиряков-Гвардейцев (площади Ефремова).



У перекрёстка улиц Народной и 25 лет Октября Фото: Густаво Зырянов

Перекрёсток улицы Народной и упомянутой выше всё той же 25 лет Октября. Самый глубокий участок колеи фиксируется на уровне 80–85 мм.



Улица Красина Фото: Густаво Зырянов

85 мм — глубина одного из участков впадины в асфальте и на улице Красина в районе перекрёстка с улицей Гоголя. Здесь колея в обе стороны.



Перекрёсток улиц Титова и Пермской Фото: Густаво Зырянов

«Нереальная колея, ещё и с переходом из одного ряда в другой», — описал ситуацию в районе перекрёстка улиц Титова и Пермской один из знакомых корреспондента НГС. Колея идёт по Титова, самое глубокое место — 85 мм.



Колея в асфальте Фото: Густаво Зырянов

Появление колеи на дорогах Новосибирска изучал инженер-механик из Академгородка Георгий Ошихмин. По его мнению, одна из главных причин колейности — шипованная резина и не чищенные зимой дороги, на которых образуется сначала снежная колея, а потом по ней машины постепенно «прорезают» асфальт. «Причина не в большегрузах: колея почти везде узкая — под размер колёс легковых авто», — заметил Ошихмин.



Пересечение улиц Кропоткина и Ипподромской Фото: Густаво Зырянов

Но 85 мм — ещё не самая большая глубина, которая была обнаружена в колеях на дорогах Новосибирска. В районе пересечения улицы Кропоткина с Ипподромской обнаружена колея глубиной 90 мм.



Улица Ватутина Фото: Густаво Зырянов

Рекорд этого своеобразного журналистского эксперимента установила колея в левобережье — на улице Ватутина. После пересечения с улицей Блюхера здесь было найдено место с глубиной в 100 мм.



Корреспонденты НГС измерили самые глубокие канавы на дорогах Новосибирска