Готовьтесь пройти техосмотр: Госдума одобрила гигантские штрафы за покупные диагностические карты

Сейчас техосмотр или не проходят вообще, или проходят очень формально

Во втором чтении Госдума приняла с поправками законопроект, который вводит усиленную административную и уголовную ответственность для автомобилистов и сотрудников пунктов ТО, если они решат «договориться на месте». Изучив законопроект, мы пришли к выводу: техосмотр действительно возвращается.

Штрафы сравняются с зарплатой

Сейчас за езду без техосмотра штрафуют профессиональных водителей и несильно: штраф — до 800 рублей. В новой редакции КоАП наказание за езду без техосмотра переехало из статьи 12.1 в статью 12.5 кодекса, а штраф составляет 2000 рублей. Остаётся и требование пройти техосмотр перед заключением договора ОСАГО.



Интересно, что ко второму чтению депутаты внесли поправки и в примечаниях к статье указали, что штраф 2000 рублей может применяться не чаще одного раза в сутки — явная заготовка на случай фотовидеофиксации такого нарушения. Таким образом, автомобилист без техосмотра за месяц езды под камерами получит штрафов на 60 тысяч рублей.

Накажут не только за полную фальсификацию ТО, но также за выдачу карты частично исправной машине Фото: Артем Краснов

За липовую карту — до 300 тысяч

Впрочем, главной проблемой сейчас является не столько отсутствие карты техосмотра, ведь она необходима для получения ОСАГО, сколько её получение в обход самого пункта диагностики. Зачастую, даже если машина приезжает на ТО, операторы проводят лишь беглый внешний осмотр.

Эту практику планируют ликвидировать большими штрафами. Автомобилистам за получение липовой карты грозит штраф 5–10 тысяч рублей. Должностным лицам, включая технических экспертов, положен штраф 30–50 тысяч, а для юрлиц — 200–300 тысяч. Под юрлицами, кстати, понимаются также индивидуальные предприниматели.

До сих пор статья 14.4.1 КоАП за описанные нарушения штрафовала только полноценных «юриков».



Точно такое же наказание предусмотрено за внесение ложных сведений в базу техосмотра АИСТО, тем более что планируется полный отказ от бумажной диагностической карты — её заменит запись в базе данных.

Борьба с ложной аккредитацией

Накажут и тех, кто проводит техосмотры без аккредитации или выдает ложные разрешения на проведение процедуры: штрафы за такие нарушения увеличили в несколько раз и для юрлиц они составляют до 300 тысяч рублей, за повторное — до полумиллиона рублей.

Пункты ТО оштрафуют и в случае, если какие-то манипуляции с машиной будет проводить сотрудник, не имеющий на это прав, то есть не внесённый в реестр: максимальный штраф для юрлиц составляет 20 тысяч.

Наконец, особенно ушлых могут привлечь по уголовной статье 171 УК РФ: в случае получения крупного дохода ответственным грозит до шести месяцев ареста.

На каждом пункте ТО установят систему видеокамер, а записи будут хранить в базе данных Фото: Олег Каргаполов

Кино про техосмотр

А в июне президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который вносит изменения в закон о техосмотре. Он подразумевает переход на электронные диагностические карты и полную фотовидеофиксацию процесса. Последнее, кстати, является поводом для увеличения стоимости процедуры: операторы ТО уже жалуются на необходимость инвестировать в оснащение пунктов камерами и сложности с хранением огромных объемов информации.



Когда заработают поправки

Время ещё есть: после официального опубликования поправок в КоАП и УК пройдёт еще год до момента их вступления в силу, поэтому полноценный техосмотр вернётся не ранее второй половины 2020 года.

Частникам-автомобилистам в 2020 году придётся проходить ТО, если их машина 2017-го, 2015-го, 2013-го или более ранних годов выпуска. Но важно учитывать, что годы считаются по строго календарному принципу, например, если автомобиль выпущен в декабре 2017 года, а куплен в январе 2018 года, проходить техосмотр ему придётся в начале 2020 года. Далее автомобиль пройдёт техосмотр в 2022 и 2024 годах, причём дата осмотра в 2024 году станет для него крайним сроком для последующих ежегодных посещений пункта ТО. В любом случае проходить осмотр необходимо до истечения срока действия предыдущей диагностической карты.

