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Забыли про брыли: 4 хитрых упражнения, которые помогут лицу не обвиснуть (а приподнять уголки губ)

И предотвратят асимметрию лица в будущем (понадобятся только столовая ложка и сила воли)

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Один из самых главных показателей возраста — тонус овала лица. К сожалению, это зависит не только от внимания к себе и косметологии, но и от физиологических особенностей каждой отдельной женщины. Но мы будем бороться (тем более что это точно лучше, чем просто смириться). Редакция SHE попросила сертифицированного тренера по гимнастике для лица Евгению Лескову разработать 4 упражнения, которые помогут поднять уголки рта и не увидеть в зеркале второй подбородок.

По мнению эксперта, каждый день мы делаем то, что уничтожает наш красивый и чёткий овал лица. Например, смотрим под ноги, когда идём, листаем социальные сети, лёжа на диване и прижав подбородок к груди, или сидим на работе с опущенной головой. Сюда же относится сон на высокой подушке, когда в идеале голова и лопатки должны находиться в одной плоскости во время сна.

«Ради интереса подойдите к зеркалу и обратите внимание, что происходит с нижней третью лица, когда вы опускаете голову вниз и когда держите голову красиво приподняв. Как вам больше нравится? Уверена, что второй вариант», — объясняет Евгения.

Специально для SHE тренер показала 4 упражнения на каждый день, которые помогут восстановить (а лучше предотвратить) обвисание.

1. Выполняем элемент массажной техники, который имеет лимфодренажный эффект и не даст застояться лишней жидкости в скуловых карманах, а значит, ткани не будут растягиваться.

2. Второй элемент из интерорального массажа. Воздействие будет через рот — надеваем перчатки или хорошо моем руки. Работать будем с мышцей, опускающей уголки рта. Наша задача — расслабить её, тем самым мы приподнимем уголки губ.

3. Также важно расслаблять челюстные мышцы — они чаще всего находятся в сильном напряжении. Давайте проверим, в каком состоянии они у вас: вставляем 2 пальца в рот, если комфортно, то 3, если ок — 4. Вставляем пробку на 2 минуты. При хороших расслабленных мышцах должно влезать 4 пальца спокойно. Сильное напряжение зачастую вызывает асимметрию лица и меняет его нижнюю треть. Поэтому важно расслаблять челюстную мышцу, чтобы лицо было максимально гармоничным.

4. Ещё один элемент массажной техники — русский ложечный массаж. Нам понадобятся две ложки. Евгения уточняет, что это движение лучше делать на масле. Упражнение подтянет второй подбородок и сделает овал лица более очерченным. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Скребущий по сусекам
11 июл 2019 в 10:45

Не обвиснуть лицу и приподняться уголкам губ поможет хорошая компания и немного алкоголя а не это вот всё ;)

Фото пользователя
11 июл 2019 в 11:16

А про горловой минет интереснее статья была на ШИ, там специалист выкладывалась на все сто. Эх Лескова, Лескова не дорабатываете вы, не дорабатываете