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Жара в Новосибирске
Фоторепортаж

Знойные королевы берега: 10 разгоряченных сибирячек на пляжах Новосибирска

Они загорают в разгар рабочей недели и рассказывают, какой городской пляж считают идеальным

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Шезлонги, музыка и чистота — вот что самое важное на пляже, считают новосибирцы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Пусть Новосибирску далеко до тропических курортов, но горожане в жаркие дни всё равно тянутся поближе к морю, пусть всего лишь Обскому. Посетители городских пляжей сетуют, что берег мог бы быть и почище, а владельцам хорошо бы поставить везде шезлонги. НГС поговорил с 10 девушками, отдыхающими на популярных пляжах Новосибирска, о том, где лучше отдыхать летом, — они рассказали, где чище песок, где теплее вода, а также поделились мыслями, как сделать пляжи города лучше.

В жаркий день на «Звезде» посетители лежат буквально в полуметре друг от друга

В жаркий день на «Звезде» посетители лежат буквально в полуметре друг от друга

Елена: «Первый раз выбрались сюда — на пляж "Звезда". Отдыхали ещё в Заельцовском парке, там тоже нормально. Киосков, еды, напитков — этого всего хватает. Но, может быть, не хватает музыки, какой-то тусовки, чтобы было повеселее».

Большинство городских пляжей сделали парковку платной&nbsp;— стоит она от 100 до 300 рублей

Большинство городских пляжей сделали парковку платной — стоит она от 100 до 300 рублей

Анна: «На "Звезде" отдыхаем чаще, чем на городских пляжах. (Ред.: 300 рублей за парковку — нормально?) Мы сейчас без машины, но, когда приезжает друг-волейболист, приходится платить, ведь он за рулем. Главное, здесь на пляже есть место для всех, ведь все хотят позагорать. Была ещё на Заельцовском — он тоже ничего, но там вода похолоднее. Городской пляж ["Наутилус"] — там тоже вода прохладная, потому что река, а здесь, на Обском море, вода тёпленькая».

Горожане отмечают, что им важен не только сам пляж, но и красивая и чистая дорога к нему

Горожане отмечают, что им важен не только сам пляж, но и красивая и чистая дорога к нему

Юлия: «Если иду пешком, то выбираю пляж Академгородка. Сюда очень живописно идти — Морской проспект, лес, мост. На машине обычно едем на "Звезду". Там больше развлечений, цивилизация, платный туалет, различные киоски. Сам пляж мне там тоже больше нравится — полоса поуже, людей меньше и песок почище, а здесь много камней. Вообще я люблю на море ездить, лучший курорт — Дубай. Там и пальмы, и песок чистый, нет ни камушка. Кафе на пляже там стоят в ряд, всё эстетично, красиво. В первую неделю лета была на "Звезде", так там такую музыку включили — её выбирала женщина, которая там разливала пиво. Конечно, было всё печально. Играло что-то про одинокую женщину, что-то из Аллегровой. Для Сибири пляжи здесь нормальные — вон как я загорела. Стараюсь не пропускать ни одного солнечного дня».

Посетители новосибирских пляжей единодушно говорят, что хорошо бы почистить берег от камней и брёвен, которые приносит течение

Посетители новосибирских пляжей единодушно говорят, что хорошо бы почистить берег от камней и брёвен, которые приносит течение

Анна: «Мне нравилось здесь, в Академгородке, год назад было чисто. Сейчас везде брёвна и вода грязнее стала. Хотелось бы побольше магазинов и кафе, но самое главное — это чистота».

Ещё одно распространённое пожелание горожан&nbsp;— хорошая музыка на пляже

Ещё одно распространённое пожелание горожан — хорошая музыка на пляже

Дарья: «Была только здесь, не нравится, что грязно. Люди оставляют много мусора, а на берегу брёвна. Мне не нравится большое количество кафе, я бы даже их убрала».

Знойные дни гости города также проводят на пляжах Новосибирска&nbsp;— впечатления у них неоднозначные

Знойные дни гости города также проводят на пляжах Новосибирска — впечатления у них неоднозначные

Екатерина, приехала в Новосибирск в гости из Казахстана: «Сегодня в первый раз приехали на "Бумеранг", здесь вполне комфортно. У нас дома всё маленько по-другому. В основном частные сектора, каждый по-своему благоустраивает. В Новосибирске людей много, каждый отдыхает, оставляет мусор, и не всегда есть рядом мусорные баки. Природа здесь неплохая, но в Казахстане лучше».

По мнению горожан, «Наутилус» чище Центрального пляжа

По мнению горожан, «Наутилус» чище Центрального пляжа

Вероника, приехала из Новокузнецка: «Мы на "Наутилусе" второй раз, пляж, в принципе, нравится. Я прихожу просто позагорать, мне больше ничего не нужно, поэтому всё устраивает. Были на Центральном на Обском море — там очень много досок, палок и брёвен. Мне Центральный не понравился, здесь лучше».

Главное, о чём мечтают сибиряки на пляже, — это шезлонги

Главное, о чём мечтают сибиряки на пляже, — это шезлонги

Ксения: «Живём не очень далеко, поэтому ходим на "Наутилус" — для города это вполне хороший пляж. Неплохо бы сделать бассейн, на некоторых пляжах такие делают. Вода в реке достаточная холодная, а в бассейне было бы теплее. Понимаю, что это было бы не бесплатно. Летом в городе можно ещё прогуляться по набережной — там сейчас хорошо отремонтировали, есть где посидеть. На пляже хорошо бы добавить лежаки, а то здесь даже не у всех грибочков есть сиденья».

Но у «Наутилуса» свой недостаток&nbsp;— близко шумная дорога

Но у «Наутилуса» свой недостаток — близко шумная дорога

Ангелина: «Единственный минус — мошкара, и хотелось бы, чтобы было почище. (Ред.: Где стоит отдохнуть летом?) В Крыму побывать! Там другая атмосфера на пляже, люди другие. А здесь рядом дорога, постоянный шум, трудно полностью расслабиться. Ещё можно на Бугринке отдохнуть, но в этом году ещё не была там».

Чтобы искупаться, горожане советуют ездить на «Бумеранг»&nbsp;

Чтобы искупаться, горожане советуют ездить на «Бумеранг» 

Наталья: «В этом году уже раз в четвёртый прихожу на "Наутилус" — здесь всё чисто и аккуратно, но хорошо бы добавить шезлонги. Отдыхала ещё в карьере на Горском, но он такой неблагоустроенный, и были ещё на ОбьГЭС — этот пляж можно порекомендовать. На "Бумеранге" и пляж хороший, и вода теплее, а здесь в реке холодно и сильное течение».

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КОММЕНТАРИИ (21)

Гор
11 июл 2019 в 08:26

Сиськи только у Аньки. Ей первое место. Остальные вне зачёта.

абв
11 июл 2019 в 08:27

"не хватает хорошей музыки" - у каждого своя "хорошая музыка" , есть такое чудо -"наушники" называются, вставь в уши и слушай, что тебе нравится, я против громкой музыки на пляже!

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11 июл 2019 в 08:09

Можно каждый день такие репортажи делать?