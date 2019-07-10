Убийца «Креты»: новый кроссовер заменит «Крету», «Дастер» и все легковушки, вместе взятые

Главная автомобильная новинка года — кроссовер Renault Arkana наконец добрался до дилерских центров, и его уже можно увидеть на улицах. Основная интрига, несмотря на все хвалебные публикации и адекватные цены, заключается в том, как Arkana будет бить (или не бить) рекорды продаж. Как подвинет лидера кроссоверного сегмента Hyundai Creta, станет ли пожирать своих собратьев по Renault — Daster и Kaptur. В автомобиле много плюсов (один из основных — цена), но есть и нюансы, которые могут иметь решающее значение при покупке. Подробности в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Arkana не кажется высокой Фото: Ольга Бурлакова

Кроссовер-купе Renault Arkana (предоставлен официальным дилером «Автомир») вживую не слишком велик, его капот по уровню — чуть выше капота лифтованного Renault Logan Stepway.



В длину Arkana 4545 мм

Фото: Ольга Бурлакова

Высота машины всего 1565 мм, но это просто крыша низкая. С дорожным просветом тут полный порядок — 20,8 см с передним приводом и 20,5 см с полным приводом. В длину Arkana вполне себе среднеразмерный кроссовер — 4545 мм.



Дизайн в стиле купе Фото: Ольга Бурлакова

Несомненным плюсом и эмоциональным стимулом к покупке является, конечно, дизайн. Arkana — фактически первый недорогой кроссовер-купе, и нарисовали его достойно, выдержав гармонию пропорций и красоту линий.



Светодиодные фары уже в базе Фото: Ольга Бурлакова

Спереди Arkana — типичный европейский Renault с мускулистым капотом и усиками фар. Оптика полностью светодиодная даже в базе, и белое свечение диодов дополнительно придаёт автомобилю шарма и современности — обычный желтый свет уже моветон.



Задние светодиодные габариты Фото: Ольга Бурлакова

Задние габариты — тоже светодиодные, стильные и размашистые. А вот в остальных секциях фонарей — обычные галогеновые лампочки, что в стоп-сигнале, что в поворотниках.



Дизайн интересней, чем у «Креты» Фото: Ольга Бурлакова

В общем, это куда интересней квадратно-рубленой «Креты», но кому-то может быть и вовсе не надо подобного дизайна — тут дело вкуса.



Чистые пороги прикрыты дверьми Фото: Ольга Бурлакова

Салон встречает «вдавленным» компактным порогом, который полностью прикрывается дверью, а значит, задевать его и пачкаться не придется.



В салоне жесткий пластик Фото: Ольга Бурлакова

Дальше небольшое разочарование из-за полностью жесткого пластика — на передней панели, дверях. На вид материал среднего уровня, но собрано всё аккуратно. Вообще салону «Арканы» не хватает нарядности — из декора только чернющие глянцевые вставки да алюминиевые обводы воздуховодов.

Прострочка на дверях и сиденьях Фото: Ольга Бурлакова

Двери повеселей — они обиты кожзамом в зоне контакта с рукой, есть даже белая прострочка.



Красивый блок климата Фото: Ольга Бурлакова

Спасает интерьер шикарный блок климата с большими крутилками, внутри которых расположены индикаторы: удобно, стильно, всё видно. Климат, правда, однозонный.



Руль с неудобным джойстиком Фото: Ольга Бурлакова

Унифицированный «реношный» руль: кожа, обогрев, толстый обод — тут претензий нет. Но вот пережиток прошлого — подрулевой джойстик управления радио и громокостью, он не виден и неудобен.



Простая приборная панель Фото: Ольга Бурлакова

Большие и простые шкалы приборов. Может быть, спидометр слегка пестрит — зачем здесь внутренние насечки? Цифровой дисплей посередине черно-белый, но с неплохим разрешением.



Мультимедиа работает с задержками Фото: Ольга Бурлакова

А вот разрешение основного дисплея мультимедиа хромает, недостает и насыщенности цветов. Система работает с паузами между нажатием на экран и выполнением команды. Виброотклика нет, и ты иногда не понимаешь, произошло ли что-то, особенно на ходу.



Штатная акустика в норме Фото: Ольга Бурлакова

Штатная акустика в целом звучит нормально, можно вытянуть басы, хотя чистоты звука при радиоприеме не хватает. Есть еще опциональная акустика Bose, но принципиальной разницы между ней и штатными динамиками я не заметил — да, почище, но не более.



Комфортные сиденья с хорошей поддержкой Фото: Ольга Бурлакова

Сиденья в нашей версии комбинированные, но могут быть и кожаные. Электропривод не предусмотрен, но сами сиденья понравились — в меру мягкие, держат бока и плечи.



Высокая передняя панель Фото: Ольга Бурлакова

Есть нюансы регулировки положения кресел и обзорности. Передняя панель здесь чрезвычайно высокая, и кажется, будто ты в пикапе или минивэне. Если захочется подняться повыше — голова упрется в крышу, она же низкая. Впрочем, с панелью можно свыкнуться и комфортно устроиться.



Низкая крыша сзади Фото: Ольга Бурлакова

Сзади крыша еще ниже и над головой остается пара пальцев пространства. Если откидываться на подголовник, будете стукаться о потолок. С размещением ступней проблем нет никаких, коленями рослые люди будут упираться.



Диван удобный, с длинными подушками Фото: Ольга Бурлакова

Сам задний диван удобный, с длинной подушкой сиденья. Центральный подлокотник расположен на уровне дверных подлокотников — это плюс. Но в нем нет подстаканников — это минус.



Багажник — 409 или 508 литров Фото: Ольга Бурлакова

Объем багажника в полноприводной версии 409 литров, в переднеприводной — на целых 100 литров больше. В подполе — всесезонное запасное колесо и органайзер по его периметру.



Пол багажника вровень с бампером Фото: Ольга Бурлакова

Крючков и сеток в багажнике нет, но пол расположен на уровне бампера — можно удобно сесть и созерцать природу на отдыхе.



Можно устроить спальное место Фото: Ольга Бурлакова

Задние сиденья раскладываются без ступеньки с багажным отсеком — вполне себе спальное место на двоих. Правда, длины машины чуть не хватает и голова свисает со спинок сидений — тогда попробуйте приподнять багажную дверь.



Автомобиль использует глубоко модернизированную платформу В0 Фото: Ольга Бурлакова

Вообще Arkana соединила в себе множество разношерстных ингридиентов — дизайн под купе, технологичный мерседесовский 1,3-литровый мотор, барабанные задние тормоза, старую, хоть и модернизированную платформу В0.



1,3-литровый турбо выдает 150 сил Фото: Ольга Бурлакова

Вот двигатель — 1,3 литра с наддувом, 150 сил, 250 Н·м крутящего момента. Mercedes ставит его, например, на новый седан А-класс, который весит ровно столько же — без малого 1,4 тонны. И там мотор не сильно впечатляет — возможно, из-за завышенных ожиданий, хотя разгоняется седан с роботизированной КП до сотни быстрее, за 8,1 секунды.

Удобная связь по педали газа Фото: Ольга Бурлакова

Полноприводная Arkana с вариатором берет сотню за 10,5 секунды и… Нравится своим разгоном. Чистая линейная педаль газа позволяет комфортно регулировать тягу, а мотор раскрывается на низах и способен на любой скорости дать машине легкого пинка под зад.



Вариатор незаметен в работе Фото: Ольга Бурлакова

Незаметный вариатор не зависает на повышенных оборотах и стремится к экономичной езде, но можно перейти в ручной режим и имитировать переключение передач.



Комфортная рулежка на парковке и на шоссе Фото: Ольга Бурлакова

В плане рулежки модернизация платформы В0 весьма удалась — новый кроссовер получил приятный чистый руль, чрезвычайно легкий на парковке и тяжелеющий на скорости. Через меню можно отрегулировать усилие на руле, слегка зажать его — в любом случае баранка будет радовать точностью реакций и понятной связью.



Полноприводная версия — с многорычажной подвеской Фото: Ольга Бурлакова

Сзади у нас многорычажка, с которой Arkana стабильно стоит на траектории, не раздражает кренами и позволяет бодро входить в поворот.



Шум в салоне не досаждает Фото: Ольга Бурлакова

Шумоизоляция кроссовера на уровне — колес (шины Bridgestone) практически не слышно, двигатель задорно журчит, но не надрывается. Обтекаемый кузов позволяет лучше справляться с воздушными потоками.



Машина справляется с неровностями, но передает рельеф Фото: Ольга Бурлакова

Подвеска модернизированной В0, лишившись всеядности «Дастера», тем не менее справляется с трещинами и выбоинами без шума и вибраций. Но рельеф все же чувствуется — в целом плавность хода можно оценить как приемлемую.



Arkana неплохо переносит скачки по глубоким ямам Фото: Ольга Бурлакова

Марш-бросок по полям и грунтовкам показал, что Arkana неплохо переносит скачки по глубоким ямам, а энергоемкости подвески достаточно для того, чтобы на приличной скорости не ловить пробои.



Клиренс 20,5–20,8 сантиметра Фото: Ольга Бурлакова

Нигде мы не задевали землю, ни бамперами, ни брюхом, — тут заслуга оптимально подобранной колесной базы (2721 мм) и компактных свесов. Ну и клиренс в 20,5 сантиметра.



Муфта подключает задние колеса Фото: Ольга Бурлакова

Типовая кроссоверная система полного привода с муфтой, подключающей заднюю ось, и возможностью жесткого распределения тяги по осям 50/50. Муфта срабатывает незаметно и быстро, вроде бы не перегревается — по крайней мере за время наших экспериментов.



Блокировка Lock распределяет тягу по осям поровну Фото: Ольга Бурлакова

В состоянии букса режимы 4WD и Lock практически не отличаются, разве что в Lock автомобиль продвигается вперед в более рваном режиме — так возможности выехать чуть больше.



Цена Arkana минимум 999 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Итак, стоит Arkana минимум 999 000 рублей, это с механикой и 1,6-литровым атмосферным мотором. Двигатель этот развивает 114 л. с. и всего 156 Н·м момента, он будет откровенно слаб с вариатором, а тем более с полным приводом. Но зато он подойдет тем, кто боится малокубатурных турбо и никуда не спешит.

Оптимальная комплектация Style — 1 339 990 рублей Фото: Ольга Бурлакова