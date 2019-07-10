Марина и её чудовища: девушка-скульптор ушла из крематория и теперь делает адски милые куклы

Трогательно страшные персонажи, которые создаёт художница-скульптор Марина Пастарнак, легко могли бы стать героями фильмов Тима Бёртона или «Пиратов Карибского моря» — они могут либо жутко нравиться, либо пугать. Для мастера, которая в рабочее время трудится реставратором в оперном театре, это творческая отдушина — она делает их, когда успевает. НГС выбрал самые интересные куклы Марины Пастарнак, а также расспросил её, расстраивают ли её хейтеры и как приходит вдохновение.

Марине Пастарнак 30 лет, она окончила Институт искусств и теперь работает художником-реставратором в Новосибирском театре оперы и балета. Всю сознательную жизнь она рисовала, лепила и клеила — то есть занималась творчеством, сколько себя помнит.



«В доме мамы своего рода музей маленькой Марины, где есть и лепные изделия, и папье-маше, и батики, и просто рисунки. Конкретно к скульптуре любовь появилась, когда я взяла в руки глину. Хотя сейчас осознаю, что лепить любила больше, чем всё остальное, ещё в детстве», — рассказывает художница.

По словам Марины, она никогда не хотела работать на какой-нибудь «нормальной» должности, поэтому в её резюме только впечатляющие строчки — кроме оперного это краеведческий музей, где художница оформляла залы, а также создала образ трилобита Триши, одного из культурных символов Новосибирска.



Трилобит Триша — один из первых героев в творчестве Марины Фото: Марина Пастарнак

Трилобиты населяли Землю в течение 300 миллионов лет и полностью вымерли около 250 млн лет назад — задолго до появления на планете динозавров, рассказывали в краеведческом музее (там придумали продавать фигурки трилобитов). На фото — Триша с шоуменом из Новосибирска Александром Пушным Фото: Марина Пастарнак

Также она работала художником-реставратором в Музее смерти при новосибирском крематории — вместе с коллегами готовила экспонаты к открытию, собирала постоянную экспозицию и временные выставки. Марина Пастарнак признаётся, что именно там было больше всего свободы для творчества, в том числе разнообразия материалов, и все экспонаты достаточно «неформатные».



Малышка Бафомет и друзья создавались совместно с художницей Анной Вашест Фото: Марина Пастарнак

«Зайки-печенюшки» сделаны из полимерной глины Фото: Марина Пастарнак

«Всегда бегу от рутины и однообразия, а за компьютером вообще больше трех часов высидеть не могу. Даже если смотрю сериал — одна-две серии, и я уже не могу сидеть на месте, вскакиваю и начинаю что-то делать, а сериал только слушаю.



Мама всегда меня поддерживает в творчестве, радуется, когда я нахожу интересную работу или начинаю новый проект, и — я догадываюсь — немножко завидует! Даже представить такого не могу, чтобы мама мне сказала "про нормальную работу", скорее, наоборот, разочаруется в дочери, если я в офисе буду сидеть», — говорит сибирячка.



Такие украшения решится надеть только смелый человек, признаёт автор Фото: Марина Пастарнак

«Обычные» заказы она не берёт — на них не хватает времени и сил Фото: Марина Пастарнак

Несколько лет назад Марина начала активно делать игрушки, украшения и куклы — выглядели они всегда довольно необычно. Инфернальные игрушки, к примеру, стали результатом совместного творчества с подругой Анной Вашест. С ней Марина сделала игрушку, которую назвали малышкой Бафомет.

«Она вышла такой милой и любой народу, что мы решили продолжить историю с игрушками. Сейчас мы постоянно подкидываем друг другу идеи, придумываем новых персонажей и именуемся как Crazy Alien Toys. Я леплю в основном из полимерной глины. Мордашки, лапки и копытки в игрушках — это всё по моей части. Туловища — это работа Анны. Туда идет всё, от искусственного меха до старых джинсов. Украшения я часто инкрустирую камнями, морскими раковинами, кораллами или жемчугом.



Марина сменила несколько мест работы — в её послужном списке Музей смерти, краеведческий музей и театр оперы и балета Фото: Марина Пастарнак

Я не делаю их на продажу, я делаю их, потому что могу и хочу. Если кто-то хочет что-либо приобрести — да я только рада, что кому-то приглянулись мои работы. Продажами мне совсем неинтересно заниматься, поэтому работы выставляются в формате галереи», — говорит Марина Пастарнак.

Аудитория её творений такая же разная, как и сами изделия. По словам автора, игрушки чаще всего покупают коллекционеры, а украшения — «смелые» люди.



«Зверей-держунчиков» Марина также сделала на заказ Фото: Марина Пастарнак

Игрушки и украшения уже разлетелись по разным континентам; Марина даже отмечала города на карте, куда отправился кто-то «из моих», но большинство заказов — всё-таки по России. Как отмечает художница, теоретически у неё можно заказывать и что-то совсем «обычное», но, как показывает практика, времени на творчество остаётся так мало, что она берётся только за интересные для неё эскизы.



В доме матери Марины есть даже небольшой «музей» первых работ скульптора Фото: Марина Пастарнак

«Вдохновение я нигде не беру — оно приходит само, при этом не особо меня спрашивает! Идей намного больше, чем свободного времени, и чем больше я их воплощаю, тем больше их появляется новых и более "горящих".



Моя творческая мечта — это, пожалуй, иметь больше часов в сутках, ну или хотя бы не спать. Быть может, тогда я смогла бы воплотить весь тот огромный и нескончаемый поток идей в моей голове. А уже после этого можно было бы и поспать», — объясняет скульптор.



Маленькая кукла с непечатным именем очень популярна у жителей разных городов России, говорит автор Фото: Марина Пастарнак

По мнению Пастарнак, художнику в Новосибирске сложно заработать одним лишь творчеством, ведь кроме лепки нужно ещё заниматься продвижением, поиском аудитории, продажами и так далее, а это занимает много времени.



Моряка Гомера не все поняли и приняли, но Марину Пастарнак это не расстраивает Фото: Марина Пастарнак

«Если же работать "на дядю", то можно, но тут уже никакой свободы для творчества: сколько скажут слону коленок лепить, столько и лепишь», — считает собеседница НГС.



К хейтерам автор относится спокойно — по мнению художницы, у каждого стиля найдутся свои поклонники Фото: Марина Пастарнак

На вопрос, сталкивается ли Марина с теми, кто осуждает, не понимает или даже ненавидит её творчество, она отвечает однозначное «да»: «Я же делаю такой трэш!».

«Когда я явила миру свою куклу Гомера, больше всего было именно отрицательных комментариев, но меня это нисколько не расстраивает. Я прекрасно понимаю, что на каждого автора есть свой слушатель. И даже у Гомера есть свои поклонники и поклонницы по всему миру!» — резюмирует автор странных созданий.

