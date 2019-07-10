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Пиво можно, мороженое нельзя: как пережить июльскую жару и не умереть

Новосибирск на неделю накроют +30 — врачи дали главные советы о том, как вести себя в сибирский зной

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В ближайшие дни в Новосибирске задержится жаркая погода 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Эта неделя для многих новосибирцев будет нелёгкой: ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, окажутся очень жаркими, а столбик термометра будет показывать почти +30. Знойные дни — это всегда сонливость, лень, а ещё опасность получить тепловой удар или обгореть на солнце. НГС вместе с диетологом и врачом-терапевтом Еленой Гарагулей вспомнил главные советы, которые помогут пережить жару без вреда для здоровья.

Что есть?

Главные советы, которые дают врачи о том, как вести себя в жару, касаются меню. Больше всего в нём летом должно быть свежих низкокалорийных продуктов, в топе — огурцы

«Огурцы можно взять с собой на работу, они должны быть помыты, порезаны дольками, чуть посыпаны специями и солью. К этому добавить пару кусочков чёрного хлеба — и получается более-менее сытный перекус, можно даже два таких обеда сделать. <...> Любые калорийные продукты: выпечка, пельмени, даже орехи — они усиливают теплогенез, это пища для согревания. Легче адаптируют нас к жаре сочные овощи. Ягоды, богатые витамином Cчёрная смородина, вишня, — они всегда повысят противовирусный иммунитет, чтобы не заболеть от кондиционеров», — рассказала диетолог и врач-терапевт Елена Гарагуля.

Утром врач советует делать себе ягодные десерты и напитки, в обед — лёгкие холодные супы вроде свекольника или окрошки, в которых будет очень много зелени, огурцов и редиса. Вечером, когда жара немного спадёт, можно поужинать мясными блюдами, но тоже с максимумом зелени и овощей. Это может быть рагу или тушёная капуста. Вообще, врач советует в жару не наедаться в течение дня.

Тем, кто любит позагорать, советуют накупить петрушки, укропа и морковки — это главные источники бета-каротина, которые помогают получить хороший и ровный загар, защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, а заодно они насытят печень витамином А.

«Самое опасное — это употребление мороженого в жару, потому что сложно найти идеальный состав, не содержащий сахар, растительные жиры; молочный белок тоже может быть аллергенный — всё это может понизить иммунитет носоглотки на фоне неоднократного поедания. С этим я уже сейчас сталкиваюсь», — добавила врач. Она отметила, что если добавить в мороженое большую порцию свежих ягод, можно сгладить его вред. 

Что пить?

Как ни странно, лучшими напитками для жары, которые советуют врачи, мы привыкли согреваться. Это чай и кофе, причём любой температуры, лишь бы не кипяток. 

«Зелёный и чёрный чай идеально подходят для жарких стран — они и выращиваются в жарких странах. Они сужают капилляры, и человек легче переносит жару — от горячего чая быстрее наступает этот эффект. Кофе тоже таким же образом действует — сужает капилляры, сужает теплообмен, руки и ноги становятся более прохладными в течение трёх часов, а зимой он противопоказан. Другие напитки могут быть не тёплыми, не горячими, можно добавить пару кубиков льда, не больше — может быть переохлаждение». 

Конечно, в жару нужно пить много воды, в идеале — немного прохладной или даже комнатной температуры без добавок. А на пляже вместо кремов для загара можно побаловать себя вкусным и полезным смузи. «Смузи из зелени с огурцом или помидором, можно сделать освежающий коктейль с добавлением кунжута — как вариант супа гаспачо, только из зелени».

Врач не запрещает пить алкогольные напитки в жару, главное, они должны быть не слишком холодными, качественными и в небольшом количестве. «Вино, например, белое с одним кубиком льда можно употреблять. Важно, чтобы оно было сухое, гарантированного качества. <...> Пиво тоже нужно тщательно выбирать. Я рекомендую употреблять в умеренных количествах — максимум за вечер два бокала пива по 250 миллилитров, не больше. Закуска должна быть антисептическая — редька, редис, лук репчатый и зелёный, чеснок, салат на основе зелени, морепродукты, фундук, миндаль, фисташки качественные», — рассказала диетолог. 

Что надеть?

Никакой синтетики. Что-нибудь лёгкое, продуваемое, светлых цветов — физика такова, что одежда чёрного цвета быстрее нагревается. Лучшее решение для жары — одежда из натуральных материалов вроде хлопка, льна и шёлка, говорит эксперт. В полиэстере или синтетике вы моментально вспотеете. Голову, конечно, нужно закрыть от солнца, особенно темноволосым. 

Куда идти?

Врач советует избегать помещений, воздух в которых сильно охладили кондиционером: «Температура кондиционера должна быть не ниже 22 градусов, то есть 22–24 градуса — это комфортная, нежаркая температура. 17–18 градусов — это очень резкий перепад. Это касается кондиционеров и в машинах, и в автобусах, и в помещениях». Есть правило и для любителей посидеть под вентилятором — лучше, чтобы холодные потоки воздуха не касались тела, иначе можно получить локальное переохлаждение. Идеальный вариант — когда вентилятор обдувает всё помещение.

Домашний кондиционер перед началом сезона нужно хорошо помыть — там может развиваться микроплесень, споры которой иногда почти незаметны, но опасны для здоровья.

Главное спасение от июльского зноя — пляжи, которых в Новосибирске достаточно. Всего на Оби и Обском море открыли пять пляжей. Кроме «Наутилуса» работают «Звезда», «Детский», «У моря Обского», «Бумеранг».

Лето в Сибири переменчиво, и синоптики вместе с пеклом обещали в июле и грозовые дожди — НГС вспомнил основные советы, которые помогут избежать удара молнии.

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КОММЕНТАРИИ (27)

10 июл 2019 в 19:44

советы для идиотов?

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10 июл 2019 в 20:01

Советов-то, советов, будто бы не одна жалкая неделя под комфортные +30, а два месяца твердые +40.
Для нашего города жаркое лето всегда было нормой, это последние лет 10 какой-то гнусный английский климат.

10 июл 2019 в 20:20

А на пляже вместо кремов для загара можно побаловать себя вкусным и полезным смузи. «Смузи из зелени с огурцом или помидором, можно сделать освежающий коктейль с добавлением кунжута — как вариант супа гаспачо, только из зелени».

Я вот тут не понял, что и вместо чего нужно? гаспачо вместо крема от загара намазать? Какое отношение крем имеет к еде?