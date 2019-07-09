Станция «Гусинка»: на ГБШ достроили новый автовокзал — НГС первым побывал в здании

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе уже достроили и даже сделали внутреннюю отделку. Осталось навести красоту вокруг: заасфальтировать площадку для автобусов и облагородить территорию. Первые пассажиры зайдут в новое здание в начале января. Сначала с автовокзала на Гусинке будут отправлять международные и дальние рейсы. Автовокзал на Красном проспекте пока никуда не денется — останется промежуточной станцией, чтобы не разводить нелегалов. Корреспонденты побывали в двухэтажном здании нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Подробности — в репортаже НГС.

Эпоха автовокзала на Красном проспекте заканчивается: ещё полгода — и обруганный всеми автовокзал в центре города останется лишь промежуточной станцией, а затем и вовсе страницей в истории. Главный автовокзал теперь будет на Гусинобродском шоссе — в том месте, где несколько лет назад была главная сибирская барахолка. Здание построили на деньги инвестора — ООО «Автосервис». Объект называется «Транспортно-пересадочный узел по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе». Именно здесь теперь будет новосибирский автовокзал, точка отправления и конечная междугородних автобусов. «Сначала здесь будут международные и дальние все рейсы, в которых едут два водителя, — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Будет до тех пор, пока не увидим, что пассажиропоток переместился сюда».

Четыре кассы на первом этаже здания Фото: Александр Ощепков

Кроме того, объяснил он, если сразу полностью переехать, это будет на руку нелегальным перевозчикам: люди приедут по привычке, автобусов нет, соответственно большая вероятность, что поедут с частниками.

Страхи пассажиров по поводу удалённости нового автовокзала понять можно. Это не центр города, метро не так близко, а транспортная развязка с новыми трамваями пока только в перспективе. Выход — уезжать с автостанций, которые находятся в разных концах города. Там можно также купить билет и сесть на автобус, который будет заезжать и забирать пассажиров.

На втором этаже будет зал ожидания, в будущем — небольшая гостиница на 5–7 номеров, где можно будет остаться на сутки Фото: Александр Ощепков

Строительство нового автовокзала закончилось вовремя — срок сдачи в III квартале 2019 года. Строители закончили внутреннюю отделку, так что здание готово, осталось завезти мебель и поставить информационные табло. Дизайн в тёплых светлых тонах — и залы, и санузел выглядят выглядят если не одинаково, то очень похоже. На первом этаже четыре окна касс, над которыми повесят электронные табло с расписанием рейсов. Также на первом этаже есть комната матери и ребёнка, комната наблюдения, досмотра, пост охраны, комната отдыха для водителей.

На второй этаж можно также подняться на лифте Фото: Александр Ощепков

На второй этаж можно подняться на лифте. Здесь зал ожидания с большими окнами. «Будет общепит, мини-гостиница номеров на 5–7, потому что часто пассажиры и водители обращаются», — уточняет Сергей Ермаков.

Официальное открытие нового автовокзала намечено на 1 января 2020 года. Но, скорее всего, в новогодние праздники пассажиров дёргать не будут, полагает директор автовокзала, а с нового места автобусы пойдут примерно после 10 января.



В новом здании несколько санузлов, комната матери и ребёнка, комната отдыха для водителей Фото: Александр Ощепков

Красоту внутри здания навели — действительно светло, чисто и аккуратно, пока нет пассажиров. Осталось облагородить территорию.

Территория автовокзала будет огорожена небольшим забором. Небольшой участок отвели под парковку для пассажиров (примерно на 70–80 машин). Платной или бесплатной она будет — пока вопрос, говорит директор автовокзала. Кроме того, не исключено, что часть парковки займут таксисты.

Площадь участка — 2,2 гектара. Территорию огородят небольшим забором Фото: Александр Ощепков

Изюминка старого новосибирского автовокзала — громкоголосые мужики с ключами на пальцах, повторяющие без умолку слова: «Барнаул, Кемерово, Карасук…». Насколько живучими они окажутся в новых условиях, станет известно позже. «Мы планируем сюда нелегальных перевозчиков уже не допускать, всё-таки это уже будет частная территория», — уверяет Сергей Ермаков. Перед центральным входом будет отстойник автобусов. Движение по территории будет односторонним, показывает выезд директор автовокзала.

Срок сдачи автовокзала — III квартал 2019 года Фото: Александр Ощепков

Сейчас за забором идёт стройка — это уже не территория автовокзала, здесь планируют построить платную парковку для стоящих рядом магазинов, а также пассажиров нового автовокзала, пояснил Сергей Ермаков.

Со зданием нового автовокзала и его территорией разобрались, осталось продумать транспортные потоки. В прошлом году мэр Анатолий Локоть говорил о нецелесообразности работы автовокзала в центре, так как по пробкам к нему не проехать. Гусинобродское шоссе — не центр, конечно, но спешащим на рейс пассажирам тоже вряд ли захочется стоять в пробке.



Ближайшая остановка к новому автовокзалу — «Докучаева» Фото: Александр Ощепков

Чтобы избежать транспортного коллапса на Гусинобродском шоссе, мэрия начала думать про новые схемы движения общественного транспорта. «Мы предложили мэрии сделать кольцевой маршрут для удобства пассажиров: поехал по городу и вернулся обратно. Это для того, чтобы человеку было удобно доехать до любого конца города», — озвучивал своё предложение инвестор Андрей Гудовский.

Также была идея сделать экспресс-автобус по маршруту «ГБШ — автовокзал — метро "Золотая Нива"», экспресс-трамвай, например на участке от «Золотой Нивы» до «Сада мичуринцев».



Пока идёт строительство площадки для автобусов Фото: Александр Ощепков

В начале года новосибирские власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала. Этой суммы хватит на проект и подготовку участков. В ближайшие пять лет, рассчитывает мэр, город достроит Дзержинскую линию метро — тоннель до станции «Золотая Нива», два перегона до станций «Гусинобродская» и «Молодёжная» и сами станции. Объём инвестиций по проекту — 17,5 млрд рублей.

Переезжать в новое здание автовокзала начнут после Нового года Фото: Александр Ощепков