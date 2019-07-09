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Фоторепортаж

Станция «Гусинка»: на ГБШ достроили новый автовокзал — НГС первым побывал в здании

В нем будут гостиница и парковка (наконец-то!) — старую станцию на Красном в будущем закроют

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Площадь здания — 1620 квадратных метров

Фото: Александр Ощепков

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе уже достроили и даже сделали внутреннюю отделку. Осталось навести красоту вокруг: заасфальтировать площадку для автобусов и облагородить территорию. Первые пассажиры зайдут в новое здание в начале января. Сначала с автовокзала на Гусинке будут отправлять международные и дальние рейсы. Автовокзал на Красном проспекте пока никуда не денется — останется промежуточной станцией, чтобы не разводить нелегалов. Корреспонденты побывали в двухэтажном здании нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Подробности — в репортаже НГС. 

Эпоха автовокзала на Красном проспекте заканчивается: ещё полгода — и обруганный всеми автовокзал в центре города останется лишь промежуточной станцией, а затем и вовсе страницей в истории.

Главный автовокзал теперь будет на Гусинобродском шоссе — в том месте, где несколько лет назад была главная сибирская барахолка. Здание построили на деньги инвестора — ООО «Автосервис». Объект называется «Транспортно-пересадочный узел по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе». 

Именно здесь теперь будет новосибирский автовокзал, точка отправления и конечная междугородних автобусов. «Сначала здесь будут международные и дальние все рейсы, в которых едут два водителя, — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Будет до тех пор, пока не увидим, что пассажиропоток переместился сюда».

Четыре кассы на первом этаже здания

Четыре кассы на первом этаже здания

Кроме того, объяснил он, если сразу полностью переехать, это будет на руку нелегальным перевозчикам: люди приедут по привычке, автобусов нет, соответственно большая вероятность, что поедут с частниками. 

Страхи пассажиров по поводу удалённости нового автовокзала понять можно. Это не центр города, метро не так близко, а транспортная развязка с новыми трамваями пока только в перспективе. Выход — уезжать с автостанций, которые находятся в разных концах города. Там можно также купить билет и сесть на автобус, который будет заезжать и забирать пассажиров. 

На втором этаже будет зал ожидания, в будущем — небольшая гостиница на 5–7 номеров, где можно будет остаться на сутки

На втором этаже будет зал ожидания, в будущем — небольшая гостиница на 5–7 номеров, где можно будет остаться на сутки

Строительство нового автовокзала закончилось вовремя — срок сдачи в III квартале 2019 года. Строители закончили внутреннюю отделку, так что здание готово, осталось завезти мебель и поставить информационные табло. 

Дизайн в тёплых светлых тонах — и залы, и санузел выглядят выглядят если не одинаково, то очень похоже. На первом этаже четыре окна касс, над которыми повесят электронные табло с расписанием рейсов. Также на первом этаже есть комната матери и ребёнка, комната наблюдения, досмотра, пост охраны, комната отдыха для водителей. 

На второй этаж можно также подняться на лифте

На второй этаж можно также подняться на лифте

На второй этаж можно подняться на лифте. Здесь зал ожидания с большими окнами. «Будет общепит, мини-гостиница номеров на 5–7, потому что часто пассажиры и водители обращаются», — уточняет Сергей Ермаков.

Официальное открытие нового автовокзала намечено на 1 января 2020 года. Но, скорее всего, в новогодние праздники пассажиров дёргать не будут, полагает директор автовокзала, а с нового места автобусы пойдут примерно после 10 января.

В новом здании несколько санузлов, комната матери и ребёнка, комната отдыха для водителей

В новом здании несколько санузлов, комната матери и ребёнка, комната отдыха для водителей

Красоту внутри здания навели — действительно светло, чисто и аккуратно, пока нет пассажиров. Осталось облагородить территорию.

Территория автовокзала будет огорожена небольшим забором. Небольшой участок отвели под парковку для пассажиров (примерно на 70–80 машин). Платной или бесплатной она будет — пока вопрос, говорит директор автовокзала. Кроме того, не исключено, что часть парковки займут таксисты.

Площадь участка&nbsp;— 2,2 гектара. Территорию огородят небольшим забором

Площадь участка — 2,2 гектара. Территорию огородят небольшим забором

Изюминка старого новосибирского автовокзала — громкоголосые мужики с ключами на пальцах, повторяющие без умолку слова: «Барнаул, Кемерово, Карасук…». Насколько живучими они окажутся в новых условиях, станет известно позже. «Мы планируем сюда нелегальных перевозчиков уже не допускать, всё-таки это уже будет частная территория», — уверяет Сергей Ермаков. Перед центральным входом будет отстойник автобусов. Движение по территории будет односторонним, показывает выезд директор автовокзала. 

Срок сдачи автовокзала&nbsp;— III квартал 2019 года

Срок сдачи автовокзала — III квартал 2019 года

Сейчас за забором идёт стройка — это уже не территория автовокзала, здесь планируют построить платную парковку для стоящих рядом магазинов, а также пассажиров нового автовокзала, пояснил Сергей Ермаков.

Со зданием нового автовокзала и его территорией разобрались, осталось продумать транспортные потоки. В прошлом году мэр Анатолий Локоть говорил о нецелесообразности работы автовокзала в центре, так как по пробкам к нему не проехать. Гусинобродское шоссе — не центр, конечно, но спешащим на рейс пассажирам тоже вряд ли захочется стоять в пробке. 

Ближайшая остановка к новому автовокзалу&nbsp;— «Докучаева»

Ближайшая остановка к новому автовокзалу — «Докучаева»

Чтобы избежать транспортного коллапса на Гусинобродском шоссе, мэрия начала думать про новые схемы движения общественного транспорта. «Мы предложили мэрии сделать кольцевой маршрут для удобства пассажиров: поехал по городу и вернулся обратно. Это для того, чтобы человеку было удобно доехать до любого конца города», — озвучивал своё предложение инвестор Андрей Гудовский.

Также была идея сделать экспресс-автобус по маршруту «ГБШ — автовокзал — метро "Золотая Нива"», экспресс-трамвай, например на участке от «Золотой Нивы» до «Сада мичуринцев».

Пока идёт строительство площадки для автобусов

Пока идёт строительство площадки для автобусов

В начале года новосибирские власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала. Этой суммы хватит на проект и подготовку участков. В ближайшие пять лет, рассчитывает мэр, город достроит Дзержинскую линию метро — тоннель до станции «Золотая Нива», два перегона до станций «Гусинобродская» и «Молодёжная» и сами станции. Объём инвестиций по проекту — 17,5 млрд рублей.

Переезжать в новое здание автовокзала начнут после Нового года

Переезжать в новое здание автовокзала начнут после Нового года

На организацию схемы движения есть ещё несколько месяцев, а пока Новосибирский центр управления городским авто- и электротранспортом предложил горожанам ответить на шесть вопросов по поводу изменения схемы движения и мест остановок общественного транспорта возле нового автовокзала на Гусинобродском шоссе

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КОММЕНТАРИИ (1)

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9 июл 2019 в 19:34

Надо будет приехать и посмотреть, но график рабочий очень плотный, постоянно работаю в ЧОПе (директором)