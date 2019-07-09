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Обзор

Ты и накрашенная страшная: топ-6 уродливых авто, которые не купить из-за внешности

Автомобили с внешностью на любителя: какой страшней — Toyota или BMW

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Toyota WiLL Cypha

Фото: Auto.ru

В последние годы автопроизводители, пытаясь завлечь потребителя дизайном, вывели на рынок ряд моделей с внешностью, скажем так, на любителя. Это и «Королла» с оттопыренной нижней губой, и модели BMW c гипертрофированными ноздрями, и лупоглазый KIA Sportage, и другие авто. На самом деле кардинальные эксперименты с дизайном начались не сегодня и не вчера, на вторичном рынке достаточно моделей, чья внешность далека от классических правильных пропорций. Какие же автомобили, распространенные в Сибири, могут отпугнуть от покупки только одним своим уродством — подробнее в обзоре НГС.

Nissan Juke 

Nissan Juke

Nissan Juke

Конечно, сразу напрашивается Nissan Juke, как же без него. Его прорывной дизайн с трехярусной оптикой и залезшими на капот фарами одни восхваляли, другие возненавидели. Машина нашла своего потребителя, неплохо продавалась на отечественном рынке в начале 2010-х и сейчас широко представлена на вторичке. Если отбросить субъективное восприятие внешности, Nissan Juke — неплохой компактный кроссовер с приличным клиренсом и полным приводом, относительно доступный по цене. 7-летний Juke обойдется в 700–750 тысяч рублей.

Toyota WiLL Cypha

Toyota WiLL Cypha

Toyota WiLL Cypha

Toyota WiLL Cypha — компактный японский городской автомобиль с 1,3 или 1,5-литровым двигателем. Он выпускался всего три года, с 2002-го по 2005-й, на базе популярного Vitz. Если его округлое стекло сзади еще как-то можно пережить, то вспухший передний бампер с «потекшими» фарами будет постоянно мозолить вам глаза образом плачущей машинки. WiLL Cypha еще продается на вторичке — 250 тысяч рублей за 2002 год выпуска. 

SsangYong Actyon 

SsangYong Actyon

SsangYong Actyon

В общем-то все модели SsangYong до недавнего времени могли вызывать отторжение — и дело даже не в новаторском дизайне, а в простом умении рисовать красиво. Например, кроссовер Actyon первого поколения — он напоминает какое-то жуткое зловещее насекомое. Но если вы видите в этом изящество линий — купите на вторичке Actyon 2007–2008 года за 400 тысяч рублей. Все машины полноприводные, есть дизельные варианты. 

Chery Amulet 

Chery Amulet

Chery Amulet

Китайский седан (а вернее лифтбэк) Chery Amulet середины 2000-х годов выглядит лет на 10–20 старше. Квадратные формы, прямые углы — все это какие-то 80-е. Короткая колесная база делает свесы непропорционально большими, довершает всё мелкая и робкая радиаторная решетка. За машину 2006–2007 года просят совсем немного — 120–130 тысяч рублей.

BMW 5 Series

BMW 5 Series

BMW 5 Series

Китайца или корейца обидеть может каждый, а вы попробуйте найти страшного немца. Есть такие — например, седаны BMW середины 2000-х годов. Тот дизайнерский период компании неоднократно подвергался критике, а седаны BMW, сделанные в то время, назывались даже самыми уродливыми BMW за всю историю. С этим можно поспорить, и автолюбители наверняка разделятся на два лагеря, как с Nissan Juke. В общем, если внешность не пугает, BMW 5 Series года так 2009-го можно купить за 700 тысяч рублей. 

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Один из самых популярных пикапов в стране, Mitsubishi L200 был таким неказистым до недавнего выхода свежего поколения. Клюющий капот, раскосая радиаторная решетка, оттянутые вниз фары, будто наполненные слезами. И все равно машину покупали, ведь со своим внедорожно-грузовым делом она справлялась неплохо. Найти полноприводной дизельный Mitsubishi L200 можно за 1 млн рублей — это будет еще свежая машина 2012–2013 года выпуска.

Какая машина в подборке самая уродливая?

    В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе, — виноват ли правый руль

    Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    9 июл 2019 в 08:13

    ципху и жука папики дарят тёлкам, которые плохо учатся.
    чей жёлтый я знаю и так))