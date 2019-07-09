Ты и накрашенная страшная: топ-6 уродливых авто, которые не купить из-за внешности

В последние годы автопроизводители, пытаясь завлечь потребителя дизайном, вывели на рынок ряд моделей с внешностью, скажем так, на любителя. Это и «Королла» с оттопыренной нижней губой, и модели BMW c гипертрофированными ноздрями, и лупоглазый KIA Sportage, и другие авто. На самом деле кардинальные эксперименты с дизайном начались не сегодня и не вчера, на вторичном рынке достаточно моделей, чья внешность далека от классических правильных пропорций. Какие же автомобили, распространенные в Сибири, могут отпугнуть от покупки только одним своим уродством — подробнее в обзоре НГС.

Nissan Juke

Nissan Juke Фото: Auto.ru

Конечно, сразу напрашивается Nissan Juke, как же без него. Его прорывной дизайн с трехярусной оптикой и залезшими на капот фарами одни восхваляли, другие возненавидели. Машина нашла своего потребителя, неплохо продавалась на отечественном рынке в начале 2010-х и сейчас широко представлена на вторичке. Если отбросить субъективное восприятие внешности, Nissan Juke — неплохой компактный кроссовер с приличным клиренсом и полным приводом, относительно доступный по цене. 7-летний Juke обойдется в 700–750 тысяч рублей. Toyota WiLL Cypha

Toyota WiLL Cypha Фото: Auto.ru

Toyota WiLL Cypha — компактный японский городской автомобиль с 1,3 или 1,5-литровым двигателем. Он выпускался всего три года, с 2002-го по 2005-й, на базе популярного Vitz. Если его округлое стекло сзади еще как-то можно пережить, то вспухший передний бампер с «потекшими» фарами будет постоянно мозолить вам глаза образом плачущей машинки. WiLL Cypha еще продается на вторичке — 250 тысяч рублей за 2002 год выпуска. SsangYong Actyon

SsangYong Actyon Фото: Auto.ru

В общем-то все модели SsangYong до недавнего времени могли вызывать отторжение — и дело даже не в новаторском дизайне, а в простом умении рисовать красиво. Например, кроссовер Actyon первого поколения — он напоминает какое-то жуткое зловещее насекомое. Но если вы видите в этом изящество линий — купите на вторичке Actyon 2007–2008 года за 400 тысяч рублей. Все машины полноприводные, есть дизельные варианты.

Chery Amulet

Chery Amulet Фото: Auto.ru

Китайский седан (а вернее лифтбэк) Chery Amulet середины 2000-х годов выглядит лет на 10–20 старше. Квадратные формы, прямые углы — все это какие-то 80-е. Короткая колесная база делает свесы непропорционально большими, довершает всё мелкая и робкая радиаторная решетка. За машину 2006–2007 года просят совсем немного — 120–130 тысяч рублей.

BMW 5 Series

BMW 5 Series Фото: Auto.ru

Китайца или корейца обидеть может каждый, а вы попробуйте найти страшного немца. Есть такие — например, седаны BMW середины 2000-х годов. Тот дизайнерский период компании неоднократно подвергался критике, а седаны BMW, сделанные в то время, назывались даже самыми уродливыми BMW за всю историю. С этим можно поспорить, и автолюбители наверняка разделятся на два лагеря, как с Nissan Juke. В общем, если внешность не пугает, BMW 5 Series года так 2009-го можно купить за 700 тысяч рублей. Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 Фото: Auto.ru

Один из самых популярных пикапов в стране, Mitsubishi L200 был таким неказистым до недавнего выхода свежего поколения. Клюющий капот, раскосая радиаторная решетка, оттянутые вниз фары, будто наполненные слезами. И все равно машину покупали, ведь со своим внедорожно-грузовым делом она справлялась неплохо. Найти полноприводной дизельный Mitsubishi L200 можно за 1 млн рублей — это будет еще свежая машина 2012–2013 года выпуска.

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