Зайти страшно: пять самых запущенных парков Новосибирска (сад Кирова вызывает желание плакать)

Сквер у Монумента Славы этим летом фактически закрыт для горожан. С основных аллей содран еще недавно уложенный здесь асфальт, демонтированы бетонные плиты перед самим монументом и боевой техникой. Обозреватель НГС был так удивлен решением городских властей потратить немалые деньги на ремонт находившегося в очень приличном состоянии парка, что решил подкинуть чиновникам идей для новых проектов — и составил свой личный рейтинг парков, в которые страшно заходить (это было легко).

Сквер Славы похож на поле боя. Повсюду кучи битого асфальта и песка, ленты заграждений, через которые то и дело прорываются горожане, чтобы пройтись по привычным аллеям. Молодых мам не останавливают даже разбросанные по аллее то тут, то там куски асфальта. Общий бюджет ремонтных работ, который утвердили этой весной, составляет почти 114 миллионов рублей. Работы начались в первой половине июня.



С центральной аллеи полностью убрали старый асфальт, который меняли здесь всего пару лет назад Фото: Стас Соколов / НГС

Удивительно во всем этом, впрочем, то, что дорожки в сквере приводили в порядок совсем недавно. Здесь заменили бордюры на более солидные — гранитные, уложили новый асфальт. Теперь его черные, не успевшие ещё даже выцвести куски лежат по краям аллеи.

Так, например, центральная аллея выглядела 1 октября 2018 года. Далеко не каждая улица в Новосибирске может похвастаться столь ровным покрытием. Но, видимо, денег в новосибирском бюджете так много, что можно просто хороший асфальт заменить на идеальный. А то и на плитку, как в Москве.



Разбитая дорога на выезде к улице Римского-Корсакова Фото: Стас Соколов / НГС

Видя, с каким усердием городские власти перекладывают свежий асфальт, можно предположить, что кипучая деятельность по благоустройству распространилась и за пределы сквера. Но нет. Уже на первой же улочке, ведущей к парку, мы видим старую яму, которая после каждого дождя заполняется водой. Собственно, весь тротуар на этом отрезке улицы Римского-Корсакова представляет собой череду ям, трещин, выщербленного бетона и асфальтовых заплат. Видно, что полноценный ремонт здесь не делали, возможно, никогда.

Дорожка в сквере Сибиряков-Гвардейцев Фото: Стас Соколов / НГС

Сквер Сибиряков-Гвардейцев — оазис местами почти девственной природы. Значительная часть его заросла кустами и высокой травой. Нужно отдать должное городским властям — в 2012 году они не без труда, но выселили отсюда незаконно установленные гаражи и даже благоустроили пару дорожек. Но на этом финансовые возможности, видимо, иссякли.



Центральная аллея в сквере Сибиряков-Гвардейцев Фото: Стас Соколов / НГС

Сейчас центральная аллея представляет собой полигон для гонок на детских колясках-внедорожниках. Собственно, здесь не нужно даже капитального ремонта — хватило бы просто заделать ямы.



Дорожки в саду им. Кирова Фото: Стас Соколов / НГС

Сад имени Кирова (не путать с парком им. Кирова в Ленинском районе) производит двойственное впечатление. Зона вокруг фонтана со Змеем Горынычем выглядит более-менее сносно. Но всё, что в неё не попало, похоже, осталось в таком состоянии, в каком этот парк был, когда рядом работал Дворец пионеров.



Зеленая зона вдоль Ипподромской, которая официально называется Аллея городов Фото: Стас Соколов / НГС

Зеленая зона вдоль Ипподромской — пожалуй, самый странный «парк» города. Ещё в 2000-х этот земельный участок продали под застройку. Поначалу владелец хотел возвести здесь огромный торговый центр, но что-то пошло не так, и теперь эта зона застыла в статусе фактически пустыря. А ведь парк здесь был бы более чем уместен. Даже с нынешним нулевым благоустройством тут постоянно можно встретить людей. Кто-то гуляет с собакой, кто-то занимается спортом. С появлением вдоль Ипподромской новых жилых комплексов потребность в такой зеленой зоне будет только расти.



Ступени лестницы к Аллее городов со стороны здания Законодательного собрания Фото: Стас Соколов / НГС

Гляньте на эти разбитые ступени. Починить их не стоит больших денег. Разве что их нынешнее состояние — осознанный выбор и предупреждение: не ходите сюда, дальше будет ещё хуже.



Асфальт перед входом в Законодательное собрание Новосибирской области Фото: Стас Соколов / НГС

Впрочем, денег в бюджете, похоже, действительно нет. Иначе как бы смогли народные избранники ходить на заседания Заксобрания мимо этой дыры в асфальте прямо у своего парадного крыльца?



Плитка вокруг недействующего фонтана рядом с театром «Глобус» местами превратилась в газон Фото: Стас Соколов / НГС

Каким-то монументом ушедшей эпохи выглядит и кусок сквера около театра «Глобус». Старый фонтан, конечно, давно не действует. Но окрестности его можно было хоть немного привести в порядок.



Ямы в асфальте парка за оперным театром Фото: Стас Соколов / НГС