Зайти страшно: пять самых запущенных парков Новосибирска (сад Кирова вызывает желание плакать)

Строительные работы в сквере Славы: старые плиты будут заменены новыми
Фото: Стас Соколов / НГС
Сквер у Монумента Славы этим летом фактически закрыт для горожан. С основных аллей содран еще недавно уложенный здесь асфальт, демонтированы бетонные плиты перед самим монументом и боевой техникой. Обозреватель НГС был так удивлен решением городских властей потратить немалые деньги на ремонт находившегося в очень приличном состоянии парка, что решил подкинуть чиновникам идей для новых проектов — и составил свой личный рейтинг парков, в которые страшно заходить (это было легко).
Сквер Славы похож на поле боя. Повсюду кучи битого асфальта и песка, ленты заграждений, через которые то и дело прорываются горожане, чтобы пройтись по привычным аллеям. Молодых мам не останавливают даже разбросанные по аллее то тут, то там куски асфальта. Общий бюджет ремонтных работ, который утвердили этой весной, составляет почти 114 миллионов рублей. Работы начались в первой половине июня.
Удивительно во всем этом, впрочем, то, что дорожки в сквере приводили в порядок совсем недавно. Здесь заменили бордюры на более солидные — гранитные, уложили новый асфальт. Теперь его черные, не успевшие ещё даже выцвести куски лежат по краям аллеи.
Так, например, центральная аллея выглядела 1 октября 2018 года. Далеко не каждая улица в Новосибирске может похвастаться столь ровным покрытием. Но, видимо, денег в новосибирском бюджете так много, что можно просто хороший асфальт заменить на идеальный. А то и на плитку, как в Москве.
Видя, с каким усердием городские власти перекладывают свежий асфальт, можно предположить, что кипучая деятельность по благоустройству распространилась и за пределы сквера. Но нет. Уже на первой же улочке, ведущей к парку, мы видим старую яму, которая после каждого дождя заполняется водой. Собственно, весь тротуар на этом отрезке улицы Римского-Корсакова представляет собой череду ям, трещин, выщербленного бетона и асфальтовых заплат. Видно, что полноценный ремонт здесь не делали, возможно, никогда.
Сквер Сибиряков-Гвардейцев — оазис местами почти девственной природы. Значительная часть его заросла кустами и высокой травой. Нужно отдать должное городским властям — в 2012 году они не без труда, но выселили отсюда незаконно установленные гаражи и даже благоустроили пару дорожек. Но на этом финансовые возможности, видимо, иссякли.
Сейчас центральная аллея представляет собой полигон для гонок на детских колясках-внедорожниках. Собственно, здесь не нужно даже капитального ремонта — хватило бы просто заделать ямы.
Сад имени Кирова (не путать с парком им. Кирова в Ленинском районе) производит двойственное впечатление. Зона вокруг фонтана со Змеем Горынычем выглядит более-менее сносно. Но всё, что в неё не попало, похоже, осталось в таком состоянии, в каком этот парк был, когда рядом работал Дворец пионеров.
Зеленая зона вдоль Ипподромской — пожалуй, самый странный «парк» города. Ещё в 2000-х этот земельный участок продали под застройку. Поначалу владелец хотел возвести здесь огромный торговый центр, но что-то пошло не так, и теперь эта зона застыла в статусе фактически пустыря. А ведь парк здесь был бы более чем уместен. Даже с нынешним нулевым благоустройством тут постоянно можно встретить людей. Кто-то гуляет с собакой, кто-то занимается спортом. С появлением вдоль Ипподромской новых жилых комплексов потребность в такой зеленой зоне будет только расти.
Гляньте на эти разбитые ступени. Починить их не стоит больших денег. Разве что их нынешнее состояние — осознанный выбор и предупреждение: не ходите сюда, дальше будет ещё хуже.
Впрочем, денег в бюджете, похоже, действительно нет. Иначе как бы смогли народные избранники ходить на заседания Заксобрания мимо этой дыры в асфальте прямо у своего парадного крыльца?
Каким-то монументом ушедшей эпохи выглядит и кусок сквера около театра «Глобус». Старый фонтан, конечно, давно не действует. Но окрестности его можно было хоть немного привести в порядок.
Территория за оперным театром давно выглядит брошенной. Когда-то её пытались отдать застройщикам для возведения здесь огромного бизнес-центра, и видно, что надежды заработать на таком лакомом куске земли не оставляют чиновников до сих пор. Асфальт здесь покрыт ямами, некоторые из которых уже сами собой превратились в газоны. Только обрезанные стволы деревьев напоминают, что хотя бы за зеленью здесь кто-то пытается следить.
Сквер Славы — место для Новосибирска важное. И понятно желание городских властей к осени сделать с ним что-то масштабное, чтобы торжественно перед объективами камер перерезать здесь красную ленточку и сказать какую-нибудь прочувствованную речь. Но, возможно, стоило вспомнить, что в городе хватает других зеленых зон, которым пока далеко даже до того недостаточно совершенного состояния сквера Славы, с которым он этим летом встретил пришедших туда рабочих.