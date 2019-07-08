ПДД для бывалых: тест на самые спорные вопросы, которые всегда ведут к конфликтам с ГИБДД

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3 июня 2019
Новый дизайн НГС
Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
В наш тест мы включили вопросы, которые чаще всего являются предметом спора с ГИБДД
Фото: Олег Каргаполов
Наш проект «ПДД для бывалых» завершается: в двадцати выпусках мы разобрали наиболее щекотливые аспекты Правил и других норм, которые порождают массу конфликтов с инспекторами ГИБДД и другими водителями.
А подытожить мы предлагаем большим тестом, который тоже состоит из 20 вопросов: по одному на каждую тему. В отличие от экзаменационных тестов мы выбирали вопросы, которые напрямую относятся к нашим водительским реалиям, и если ваш балл будет низок — не поленитесь, откройте ПДД. Удачи! А если вдруг ошибетесь, подробный разбор каждой темы вы найдете в одном из предыдущих выпусков проекта.
Разметки не видно, запрещающих знаков нет. Можно ли на этой дороге обгонять?
На перекрёстке идёт реконструкция и полностью отсутствуют знаки. Volkswagen едет по широкому проспекту с разделительной полосой, Lada движется в перпендикулярном направлении по обычной улице. Кто уступает?
При повороте направо на этом перекрёстке нужно ли уступать дорогу тем, кто едет с поперечного направления?
Разрешают ли Правила уехать с места мелкой аварии без звонка в ГИБДД?
Чего требует от водителя этот знак?
Разрешается ли проезд этого перекрёстка на жёлтый?
Участок дороги имеет сплошную линию разметки, но знака 3.20 «Обгон запрещён» нет. Можно ли обогнать строительную машину, которая едет со скоростью 15 км/час?
Какой должна быть траектория разворота на перекрёстке?
Что в первую очередь должен делать водитель, если на дорогу внезапно выскочил пешеход, создав опасность?
Если водитель этой «Волги» проедет сразу за спиной проходящей женщины, могут ли инспекторы ГИБДД оштрафовать его за непропуск пешехода?
При движении задним ходом нужно уступать...
При каком содержании алкоголя в выдыхаемом воздухе водитель считается пьяным?
Что грозит этому водителю?
Могут ли совершеннолетние велосипедисты ездить по тротуару?
В зоне действия этих знаков ПДД разрешают движение со скоростью...
Что из перечисленного вы не обязаны делать в случае остановки инспектором ГИБДД?
Каков лимит выплат по европротоколу для регионов России (кроме столичных)?
Заклеенная буква на госномере грозит...
Если перед перекрёстком висит вот такой знак и нет знаков приоритета, то при въезде на кольцо мы...
Чем знаки на таком фоне отличаются от обычных, с белым фоном?
В случае с Волгой, поворачивающей после пешехода ответ неверный по существу.
Да, согласно "13.1. При повороте направо или налево водитель обязан УСТУПИТЬ дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает."
Но
""Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость."
Тут явнр пешеходы на другой стороне дороги не изменят ни скорость, ни направление.
Вот только безграмотные инспекторы, к сожалению, трактуют это по своему.