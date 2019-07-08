ПДД для бывалых: тест на самые спорные вопросы, которые всегда ведут к конфликтам с ГИБДД

Наш проект «ПДД для бывалых» завершается: в двадцати выпусках мы разобрали наиболее щекотливые аспекты Правил и других норм, которые порождают массу конфликтов с инспекторами ГИБДД и другими водителями.

А подытожить мы предлагаем большим тестом, который тоже состоит из 20 вопросов: по одному на каждую тему. В отличие от экзаменационных тестов мы выбирали вопросы, которые напрямую относятся к нашим водительским реалиям, и если ваш балл будет низок — не поленитесь, откройте ПДД. Удачи! А если вдруг ошибетесь, подробный разбор каждой темы вы найдете в одном из предыдущих выпусков проекта.