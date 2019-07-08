Супружеская верность — необходимость или атавизм? Рассуждаем об изменах с психологом и сексологом

Скука в паре возникает, когда люди не хотят работать над отношениями и вкладываться в них

День Петра и Февронии провозглашает нам торжество семейных ценностей — любви и верности. И хотя многие исследователи заявляют о смерти традиционной семьи, психологи говорят, что верность партнеру в браке по-прежнему крайне важна, а супружеская измена может травмировать очень сильно.

О том, зачем хранить верность жене или мужу и что делать, когда нельзя, но очень хочется, рассуждают психотерапевт и сексолог. Мария Розенсон, психотерапевт: «Измена очень травматична» — Тема верности в семье, доверия супругов друг к другу всегда будет важной, — считает эксперт. — И когда пары приходят на терапию, часто оказывается, что тема измены — краеугольная, очень болезненная.

— Как вы считаете, почему? — Это, с одной стороны, вопрос честности, вопрос доверия в семье. И в то же время — вопрос безопасности, как эмоциональной, так и чисто физической. В семье, где кто-то изменяет, партнер может испытывать брезгливость, может бояться заразиться заболеваниями, передающимися половым путем. В нас, можно сказать, зашита идея, что мы моногамны. Когда я работаю с парами, я прежде всего стараюсь выяснить, что привело к измене, к появлению третьего.

Психолог Мария Розенсон работает и с семейными парами, которые приходят к специалисту, чтобы сохранить отношения Фото: архив Марии Розенсон

— И какие обнаруживаются причины? — Причин бывает очень много. Одна из причин — это когда партнеры сексуально не подошли друг другу, когда партнеры не могут проговаривать свои желания, свои потребности, не разговаривали об интимном. Многие же просто не умеют, не научены об этом говорить, испытывают страх, испытывают боязнь быть непонятым и непринятым. В некоторых семьях банально хочется новых ощущений кому-то из супругов, как говорят, быт заел. Но измены в этом случае — это убегание от проблемы, а не решение ее. А иногда измены возникают оттого, что отношения в браке просто себя изжили.

— Что значит — изжили? Для чего-то же люди женились, что-то их связывало… — Есть тест, который я даю парам, которые приходят на семейную терапию. Он позволяет выявить неосознанные причины, из-за которых люди когда-то вступили в отношения. — Дом построить, детей родить… — Это как раз осознанные. А подсознательные потребности — это, например, потребность в защите, в безопасности. То есть если женщина за годы в браке решила эту проблему самостоятельно, ей уже не нужна защита, она сама может ее обеспечить, то отношения могут себя изжить или нужно найти для них новый смысл. Так же может происходить и с мужчиной, у него тоже может быть потребность в защите, когда говорят, что он нашел в жене «маму», а через какое-то время ему «мама» стала не нужна. — Бывают союзы, когда люди сознательно договариваются, что партнеры могут иметь отношения с другими, но есть масса примеров, когда такие пары в конце концов распадались, и люди потом создавали новые семьи, уже вполне традиционные. Вот почему так?



— Я думаю, это потому, что люди, вступая в такие отношения, не понимали, как это может ранить. Люди играют в то, что это приемлемо. Но на самом деле это мало кому удается. Есть люди, которые спокойно реагируют на другие отношения партнера из-за равнодушия, но достичь такого уровня психического развития, чтобы, будучи неравнодушным, спокойно к этому относиться, — это не каждому под силу. Измена в большинстве случаев очень травматична для партнера, которому изменили. Я читала американских исследователей, которые утверждали, что информация об измене партнера по уровню стрессогенности стоит на втором месте после смерти близкого человека.

Измена — по-прежнему одна из частых причин развода

— Считают ли люди измену предательством?

— Кто-то приравнивает измену к предательству, безусловно, и озвучивает это во время консультации у психотерапевта. Здесь нужно смотреть, что вкладывает человек в слово «предательство», почему он это так переживает. Возможно, у него был опыт предательства в других отношениях, поэтому он так болезненно воспринимает.

— Что можно посоветовать мужчинам и женщинам, которые узнали о том, что им изменили, — прежде чем кидаться сковородками и собирать чемоданы? — Поговорить, конечно, поговорить. Высказать свою боль, обиду — тоже. И, кстати, условные «сковородки» — это тоже важно, я не призываю к насилию, конечно, но эмоциям надо давать выход. Вообще, этапы переживания такой информации схожи с переживанием горя — отрицание, агрессия, чувство вины. Часто женщина чувствует себя виноватой — это отголоски патриархата, когда общество давило, что именно женщина ответственна за отношения в семье, хранительница очага, что муж изменяет, потому что она была плохой женой. Но, к счастью, эти стереотипы постепенно уходят.

Вы бы простили измену близкого человека?

Ирина Бочарова, сексолог: «Верность — это выбор»

— Семья, брак — это договор между людьми, и верность друг другу — часть этого договора. — Но ведь бывают отношения, когда люди договариваются, что у них могут быть и другие? — Полиаморные отношения — это тоже договор. И у нас это встречается нечасто. В Европе намного чаще, у нас таких пар больше в Москве, например. В провинции о таком и не слыхивали.

Ирина Бочарова консультирует на темы сексуальности и знает многое об истинных желаниях мужчин и женщин Фото: архив Ирины Бочаровой

— Когда в паре кто-то из партнеров изменил, как это влияет на сексуальность другого партнера? — Очень влияет на сексуальность, особенно на женскую. Женская сексуальность очень связана с эмоциями, с контекстом. Если муж изменил, женщина может испытывать обиду, фрустрацию, разочарование, это оказывает влияние на ее либидо. Когда она обижена, она вряд ли будет хотеть секса. Часто в таких случаях женщины вступают в отношения с другими мужчинами в качестве вендетты, но это никому не приносит ничего хорошего. — Раньше считалось приемлемым, когда мужчина имеет больше опыта в плане отношений и секса, чем женщина, и мужчины предпочитали жениться на женщинах менее искушенных, даже на девственницах. Сейчас тоже это есть? — Это очень индивидуально. Сейчас гораздо более заметна противоположная тенденция: мужчины испытывают возбуждение, когда их жены занимаются сексом с другими мужчинами. Это называется sexwife (блудница) и cuckold (обманутый муж, рогоносец). Причем это часто нормальные взрослые мужчины, социально успешные, но им важно, чтобы с их женой занимались сексом другие. Получается, у нее есть другие мужчины, но она моя, — они чувствуют себя при этом победителями. И таких отношений становится всё больше.

Сексуальность может раскрываться и совершенно неожиданно Фото: Анна Рыбакова / E1.RU

— Как мужчины вообще понимают, что это им нравится? — Бывают такие случаи, когда муж, например, узнал об измене, сначала разъярился, а потом понял: блин, прикольно! Наша сексуальность порой разнообразна и непредсказуема. Он почувствовал, что у него от этого больше энергии, и секс в семье стал намного лучше. Для мужчин это момент конкуренции с другим самцом. И если жене это окей — это одна история. Плохо, когда мужчина почти принуждает ее к измене, которой она не хочет, тогда это очень травматичный опыт для нее и это психическое насилие. — Скажите как сексолог, когда люди живут много лет, а то и всю взрослую жизнь с одним партнером, это хорошо или плохо с точки зрения развития их сексуальности? — Ну вот смотрите. Верность — это выбор. Это абсолютно нормально и бывает у каждого человека в жизни, когда возникают импульсы в отношении других людей. Но есть осознание, что я выбираю быть верным жене или мужу — это значит, человек высокоразвитый. А когда идет за каждым своим сексуальным стимулом — ну, это тоже его выбор. Здесь нельзя сказать, хорошо это или плохо. Потому что люди вполне могут развивать свою сексуальность в паре, начинает скука возникать, когда люди не вкладываются в отношения. Все-таки в устойчивых союзах прежде всего — чувства. — Сюжет почти любого классического романа: вот он или она состоят в браке, и тут встречается человек, который всё меняет. И возникает извечный выбор — долг или любовь? Предать человека, который тебе дорог, или упустить свое реальное счастье. Вот что делать в такой ситуации? — Прислушаться к себе и постараться понять, насколько важен этот новый человек, возникший в жизни. Ты должен понимать, что, несмотря на все обязательства, это только твоя жизнь и ты принимаешь решения. Кто знает, возможно, ты встретил на самом деле «своего» человека? В первую очередь надо разбираться с ситуацией, с самим собой. Если просто запретить себе, это может вызвать психосоматическую реакцию — депрессию, болезнь. Если не можешь разобраться сам, обращайся к специалисту, к психотерапевту.

Допускаете в отношениях полиаморию?