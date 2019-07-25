Схема на «Пятёрочку»: как магазин-призрак на Широкой связан с семьёй депутата Горсовета

Мэрия в 2017 году обнаружила незаконно построенный в Ленинском районе магазин, но он продолжает работать до сих пор

Магазин «Пятерочка», построенный на улице Широкая в Ленинском районе, чиновники объявили вне закона. Об этом НГС сообщили в официальном ответе мэрии со ссылкой на специалистов управления архитектурно-строительной инспекции, департамента строительства и архитектуры, а также департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. «Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию какого-либо объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:35:063181:1337 по адресу <…> улица Широкая, 129 корпус 1, не выдавались. Заявления о выдаче вышеуказанных разрешений в управление архитектурно-строительной инспекции не поступали. Испрашиваемый земельный участок не проходил процедуру торгов, градостроительный план земельного участка <…> не выдавался», — прокомментировали в мэрии.



Корреспондент НГС проследил историю этого участка и выросшего на нём магазина — и узнал, кто с ним связан. Участок образован ООО «Ракурс» и согласован с мэрией в 2009 году. В апреле 2012 года участок с кадастровым номером 54:35:063181:1337 площадью 602 кв. м предоставили «Ракурсу» до 25.10.2015 года в аренду без торгов для строительства предприятия бытового обслуживания.

В апреле 2016 года землю передали фирме «Ракурс» в собственность по договору купли-продажи в соответствии со статьёй 39.20 Земельного кодекса РФ: в связи с государственной регистрацией здесь нежилого здания площадью 174 кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, назначение земельного участка остаётся прежним: для строительства предприятия бытового обслуживания. Нарушение градостроительного законодательства нашли специалисты управления архитектурно-строительной инспекции только в 2017 году.

«Информация направлена письмом <…> в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области и <…> в прокуратуру Ленинского района. <…> Возбуждено производство по делу об административном нарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, протокол направлен на рассмотрение в аппарат мировых судей Ленинского судебного района», — рассказали в мэрии.



Дело, судя по всему, двигалось не быстро. В мае 2019 года мэрией поставлен вопрос о сносе самостроя и привлечении застройщика к административной ответственности в связи с самовольным строительством.

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, изучив документы, отмечает ряд странностей.

«Никаких разрешений на строительство не выдавалось, но откуда там появился объект 174 квадрата, который был записан в Росреестр в 2015 году? То есть изначально выдан участок для строительства предприятия бытового обслуживания, они (застройщики. — Прим. ред.) никаких разрешений на это не получали, но как-то зарегистрировали задним числом в Росреестре [здание площадью] 174 квадратных метра. Получается, это самоволка была? И на основании чего Росреестр регистрировал это здание? <…> А дальше это здание из 174 кв. м, как указано в Росреестре на 30.03.2015 года, увеличило площадь до 500 кв. м. Каким образом? Разрешение на реконструкцию мэрия тоже ведь не выдавала. По факту там были какие-то киоски, а потом появилось сразу новое здание [площадью 500 кв. м]. Было ли вообще там здание на 174 квадрата?» — недоумевает Рязанцев.



На картах Google и спутниковых снимках видно, что с 2012 до 2017 год на этом месте ничего не менялось. На фото: 2012 год, 2016 год, 2017 год и 2018 год Фото: Михаил Рязанцев

На гугл-картах, а также спутниковых снимках с 2012 по 2018 год здания в 174 кв. м в этом месте нет. Все эти годы тут стояли небольшие коммерческие киоски: менялось только их количество и месторасположение. А в 2017 году сразу появилось большое здание, в котором вскоре открылся магазин.

По данным, полученным из выписки ЕГРН, на 26.06.2019 года владельцем здания и участка с марта 2018 года значится ООО «Вайд». По данным базы данных «Контур.Фокус», эта компания на 100% принадлежит Андрею Михайловичу Трубникову, но сейчас находится в процессе присоединения других юрлиц. Трубников является собственником или одним из учредителей 11 фирм: «Вайд», «Гранит», «Парк-Холл», «Альянс-Капитал», «Фурор», «Славянка», «АльянсИнвестПроект», «Гамма-Гарант», «Топаз», «ТрансГруппСервис» и «Лэндстар».

Компания «Гранит» получила известность из-за строительства 8-этажного административного здания Stalin-House в Ленинском районе. Застройщиком этого делового центра по паспорту объекта указана компания «Ренессанс и К», директором которой является Евгений Якуба. Он же руководитель ТК «Гранит» на площади Карла Маркса (недавно он рассказывал НГС о планах компании построить торговый центр вокруг перехватывающей парковки). ООО «Гранит» и ООО «Ренессанс и К» связаны между собой и ещё через одного общего учредителя — Валерия Павлова (выяснить о нём что-либо НГС не удалось).

В ООО «Гранит» Андрею Трубникову принадлежит 10,9%. Чуть больше 12% в этой же фирме у другого Трубникова: он оказался полным тёзкой воспитанника спортивного клуба «Успех», мастера спорта по карате и депутата горсовета Сергея Михайловича Трубникова. Андрей и Сергей Трубниковы пересекаются как совладельцы ещё в нескольких фирмах.



Связь между владельцами здания магазина и участка, а также депутатом и строителями Фото: Анна Рыбакова