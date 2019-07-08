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Фоторепортаж

Берлога класса люкс: 10 новосибирских гаражей, в которых можно жить

В них есть спальни, тренажёрные залы, диско-клубы и даже сауны. А стоят такие гаражи как квартиры

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За ржавыми воротами гаражей можно найти вполне уютное жилище, а не просто «стойло» для машины

Фото: N1.RU

Если для машины гараж — это единственный дом, то для владельца машины — второй. Автолюбители (те, кто свою машину именно любят, а не просто используют как средство передвижения) в гаражах проводят немалую часть свободного времени, так что и обустраивают они его соответствующе. И иногда за внешне ничем не примечательными воротами может скрываться полноценное комфортное пространство для жизни. Корреспондент НГС нашла самые необычные варианты в продаже — в них можно не только работать, но и полноценно отдыхать.

Место машины может занять аудиосистема и компьютер

Место машины может занять аудиосистема и компьютер

Один из самых впечатляющих вариантов гаража нашёлся в комплексе «Марс» на улице Связистов. Владелец этого гаража вложил немало усилий и средств в его обустройство: ремонт тут такой основательный, какой не в каждой квартире встретишь. Но самое любопытное — это комната за боксом: здесь не только стоит диванчик, чтобы можно было отдохнуть после праведных трудов, но и есть кухня, компьютер, музыкальный центр и даже светомузыка. Стоит такой гараж 650 тысяч рублей, но рассчитывать на то, что новому владельцу достанется всё сегодняшнее обустройство, пожалуй, не стоит.

В гаражах делают тёплые полы — так помещения становятся пригодными для жизни даже в холодное время года

В гаражах делают тёплые полы — так помещения становятся пригодными для жизни даже в холодное время года

Ещё одна полноценная комната отдыха обустроена в гараже в комплексе «Агат» на Кавалерийской, 110. Здесь даже пол с подогревом, отмечает в объявлении продавец. Площадь внушительная — целых 18 квадратов, почти столько же, сколько бокс для автомобиля, но сейчас она, судя по всему, используется как склад. Оба помещения гаража — и комната для машины, и комната для людей — обшиты деревом, из одного в другое ведёт небольшая деревянная лесенка с перилами, и всё в комплексе слегка напоминает баню. За эти автохоромы просят 680 тысяч рублей.

В подполе можно не только хранить соленья, но и поставить кушетку&nbsp;

В подполе можно не только хранить соленья, но и поставить кушетку 

В гараже в комплексе «Энергия» на улице Лермонтова, 51 под комнату отдыха приспособили нижний уровень — тот, где часто хранятся запасы на зиму. Сами запасы, судя по фото, отлично умещаются в двух стенных шкафах, а всё остальное пространство хозяин обустроил для того, чтобы приятно проводить время: здесь есть кушетка, мягкое кресло, уютный свет настольной лампы и, в зависимости от погоды, обогреватель или вентилятор. За порядком бдит со знамени на стене дедушка Ленин, помогают ему музыканты с репродукции какого-то классического полотна. Владелец оценил гараж в 1,59 миллиона рублей.

Такой гараж полностью приспособлен для отдыха, ведь в нём есть сауна&nbsp;

Такой гараж полностью приспособлен для отдыха, ведь в нём есть сауна 

Огромный гараж площадью 140 квадратных метров в «Стрижах» отделкой и интерьером похвастаться не может. Заманчивого описания в объявлении тоже нет, но за него всё говорят фотографии. Точнее, одна: на ней автор запечатлел сауну. Кроме сауны в гараже нашлось место для советской стенки (очень кстати: в ней много шкафчиков), а также для холодильника, умывальника, погреба и смотровой ямы. Стоит всё это добро практически как квартира в тех же «Стрижах»: 2,5 миллиона рублей.

Двухэтажные гаражи с комнатой наверху могут позволить себе уникальную особенность — окно&nbsp;

Двухэтажные гаражи с комнатой наверху могут позволить себе уникальную особенность — окно 

Отдельная категория гаражей — двухэтажные не вниз, а вверх, с надстроенными уровнями. Комнаты там более чем жилые и даже снабжены всеми необходимыми удобствами — словом, полноценные квартиры-студии. Один такой гараж продают на  Карла Маркса, 23Б за 1,25 миллиона рублей. Общая площадь гаража с комнатой наверху — 48,6 квадрата. В комнате есть полноценное окно и вода, а также вся необходимая для жизни мебель и техника — вплоть до стиральной машины. Туалет снабжён душевой, унитазом и раковиной — всё, подчёркивает продавец, не дешёвое. Дополнительным бонусом для покупателя, по мнению автора объявления, должна послужить школа по соседству.

Некоторые гаражи напоминают полноценный загородный дом

Некоторые гаражи напоминают полноценный загородный дом

Ещё один гараж со студией в мансарде продают в ГСК «Марс» на Связистов. Площадь двух уровней — 70 квадратных метров, из которых второй — 28 квадратов. Наверх ведёт изящная винтовая лестница: владелец предлагает использовать его как комнату отдыха или для ожидания — если вы планируете использовать гараж для СТО. На полу здесь керамогранит с подогревом, есть камин, полностью оборудованный санузел с душем и водонагревателем. Внизу тоже проведена вода из собственной скважины, а слив ведёт сразу в канализацию, так что машины здесь можно не только ремонтировать, но и мыть. Стоит такой гараж 1,7 миллиона рублей.

За сплошным рядом ворот может скрываться обустроенная берлога для холостяка&nbsp;

За сплошным рядом ворот может скрываться обустроенная берлога для холостяка 

Владелец гаража на Кубановской, 1 к1, кажется, если и владеет машиной, то хранит её где-то в другом месте: здесь у него оборудовано полноценное личное пространство. За ничем не примечательными в ряду других боксов железными воротами скрывается берлога с диваном, проигрывателем и тренажёром. Учитывая, что на стене висит антенна, не исключено, что в кадр не попал телевизор. Гараж предлагают использовать как мастерскую, тренажёрную или комнату отдыха и продают всего за 345 тысяч рублей, причём есть и вариант аренды.

Удобств для жизни в этом гараже НГС не нашёл, но всё равно включил его в свою подборку благодаря редкой форме

Удобств для жизни в этом гараже НГС не нашёл, но всё равно включил его в свою подборку благодаря редкой форме

В этом гараже на Серебренниковской, 2Б вроде нет ничего примечательного — кроме разве что того, что он абсолютно круглый. Его диаметр — 5 метров, вдоль стен есть стеллажи. Автолюбитель с фантазией наверняка сможет превратить его в уютное гнездо. Стоит необычный гараж 550 тысяч рублей.

Покупателю этого гаража в нагрузку дадут и деревянный дом. Это самый дорогой вариант нашей подборки

Покупателю этого гаража в нагрузку дадут и деревянный дом. Это самый дорогой вариант нашей подборки

Один из самых больших вариантов нашёлся в Толмачёвском СНТ: огромный гараж площадью 256 квадратов предлагают использовать для СТО. Сюда действительно поместится сразу несколько автомобилей, в том числе высоких, и всё необходимое оборудование. Пока же пол усыпан щебнем, а владелец хранит здесь лодку, снегоход и множество ограждений и палет. В качестве бонуса покупателю достанется небольшой дом, на чьей земле, очевидно, и построили когда-то гараж. Это одноэтажный домик с подполом, настоящей печью и даже небольшим участком. Выложить за такой имущественный комплекс придётся 5,6 миллиона рублей.

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КОММЕНТАРИИ (4)

С той стороны
8 июл 2019 в 08:38

странные , новости ... Сижу в Нью Йорке пью кофэ и читаю гаражи...

8 июл 2019 в 09:00

сильно поразила сауна - грязная, непривлекательная, какой то хлам разбросан. Делаете фото - так делайте его красиво, а не как мойку для бомжей...