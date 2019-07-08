Берлога класса люкс: 10 новосибирских гаражей, в которых можно жить

Если для машины гараж — это единственный дом, то для владельца машины — второй. Автолюбители (те, кто свою машину именно любят, а не просто используют как средство передвижения) в гаражах проводят немалую часть свободного времени, так что и обустраивают они его соответствующе. И иногда за внешне ничем не примечательными воротами может скрываться полноценное комфортное пространство для жизни. Корреспондент НГС нашла самые необычные варианты в продаже — в них можно не только работать, но и полноценно отдыхать.



Место машины может занять аудиосистема и компьютер Фото: N1.RU

Один из самых впечатляющих вариантов гаража нашёлся в комплексе «Марс» на улице Связистов. Владелец этого гаража вложил немало усилий и средств в его обустройство: ремонт тут такой основательный, какой не в каждой квартире встретишь. Но самое любопытное — это комната за боксом: здесь не только стоит диванчик, чтобы можно было отдохнуть после праведных трудов, но и есть кухня, компьютер, музыкальный центр и даже светомузыка. Стоит такой гараж 650 тысяч рублей, но рассчитывать на то, что новому владельцу достанется всё сегодняшнее обустройство, пожалуй, не стоит.



В гаражах делают тёплые полы — так помещения становятся пригодными для жизни даже в холодное время года Фото: N1.RU

Ещё одна полноценная комната отдыха обустроена в гараже в комплексе «Агат» на Кавалерийской, 110. Здесь даже пол с подогревом, отмечает в объявлении продавец. Площадь внушительная — целых 18 квадратов, почти столько же, сколько бокс для автомобиля, но сейчас она, судя по всему, используется как склад. Оба помещения гаража — и комната для машины, и комната для людей — обшиты деревом, из одного в другое ведёт небольшая деревянная лесенка с перилами, и всё в комплексе слегка напоминает баню. За эти автохоромы просят 680 тысяч рублей.



В подполе можно не только хранить соленья, но и поставить кушетку Фото: N1.RU

В гараже в комплексе «Энергия» на улице Лермонтова, 51 под комнату отдыха приспособили нижний уровень — тот, где часто хранятся запасы на зиму. Сами запасы, судя по фото, отлично умещаются в двух стенных шкафах, а всё остальное пространство хозяин обустроил для того, чтобы приятно проводить время: здесь есть кушетка, мягкое кресло, уютный свет настольной лампы и, в зависимости от погоды, обогреватель или вентилятор. За порядком бдит со знамени на стене дедушка Ленин, помогают ему музыканты с репродукции какого-то классического полотна. Владелец оценил гараж в 1,59 миллиона рублей.



Такой гараж полностью приспособлен для отдыха, ведь в нём есть сауна Фото: N1.RU

Огромный гараж площадью 140 квадратных метров в «Стрижах» отделкой и интерьером похвастаться не может. Заманчивого описания в объявлении тоже нет, но за него всё говорят фотографии. Точнее, одна: на ней автор запечатлел сауну. Кроме сауны в гараже нашлось место для советской стенки (очень кстати: в ней много шкафчиков), а также для холодильника, умывальника, погреба и смотровой ямы. Стоит всё это добро практически как квартира в тех же «Стрижах»: 2,5 миллиона рублей.



Двухэтажные гаражи с комнатой наверху могут позволить себе уникальную особенность — окно Фото: N1.RU

Отдельная категория гаражей — двухэтажные не вниз, а вверх, с надстроенными уровнями. Комнаты там более чем жилые и даже снабжены всеми необходимыми удобствами — словом, полноценные квартиры-студии. Один такой гараж продают на Карла Маркса, 23Б за 1,25 миллиона рублей. Общая площадь гаража с комнатой наверху — 48,6 квадрата. В комнате есть полноценное окно и вода, а также вся необходимая для жизни мебель и техника — вплоть до стиральной машины. Туалет снабжён душевой, унитазом и раковиной — всё, подчёркивает продавец, не дешёвое. Дополнительным бонусом для покупателя, по мнению автора объявления, должна послужить школа по соседству.



Некоторые гаражи напоминают полноценный загородный дом Фото: N1.RU

Ещё один гараж со студией в мансарде продают в ГСК «Марс» на Связистов. Площадь двух уровней — 70 квадратных метров, из которых второй — 28 квадратов. Наверх ведёт изящная винтовая лестница: владелец предлагает использовать его как комнату отдыха или для ожидания — если вы планируете использовать гараж для СТО. На полу здесь керамогранит с подогревом, есть камин, полностью оборудованный санузел с душем и водонагревателем. Внизу тоже проведена вода из собственной скважины, а слив ведёт сразу в канализацию, так что машины здесь можно не только ремонтировать, но и мыть. Стоит такой гараж 1,7 миллиона рублей.



За сплошным рядом ворот может скрываться обустроенная берлога для холостяка Фото: N1.RU

Владелец гаража на Кубановской, 1 к1, кажется, если и владеет машиной, то хранит её где-то в другом месте: здесь у него оборудовано полноценное личное пространство. За ничем не примечательными в ряду других боксов железными воротами скрывается берлога с диваном, проигрывателем и тренажёром. Учитывая, что на стене висит антенна, не исключено, что в кадр не попал телевизор. Гараж предлагают использовать как мастерскую, тренажёрную или комнату отдыха и продают всего за 345 тысяч рублей, причём есть и вариант аренды.



Удобств для жизни в этом гараже НГС не нашёл, но всё равно включил его в свою подборку благодаря редкой форме Фото: N1.RU

В этом гараже на Серебренниковской, 2Б вроде нет ничего примечательного — кроме разве что того, что он абсолютно круглый. Его диаметр — 5 метров, вдоль стен есть стеллажи. Автолюбитель с фантазией наверняка сможет превратить его в уютное гнездо. Стоит необычный гараж 550 тысяч рублей.



Покупателю этого гаража в нагрузку дадут и деревянный дом. Это самый дорогой вариант нашей подборки Фото: N1.RU