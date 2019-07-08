В Новосибирске остался последний в истории Ford Focus: компания избавляется от авто жуткими скидками

В Новосибирске остался последний в продаже Ford Focus - это историческое событие в автомобильной сфере, символизирующее окончание эпохи популярных «Фордов» в России. Еще полгода назад компания вовсю торговала легковыми автомобилями, пытаясь нарастить продажи, и вот теперь заводы Ford закрыты, работники распущены, а дилеры распродают остатки с небывалыми по сегодняшним мерками скидками. Что ещё можно купить у этой американской компании и есть ли скидки у конкурентов - в обзоре НГС. Последний Ford Focus на механике, некогда суперпопулярная «иномарка всея Руси», остался в дилерском центре «Форд центр Сибирь» - остальные «Фокусы» уже успели разобрать благодаря скидкам и акциям. В мае и июне автосалоны марки переживали нашествие клиентов, что сказалось на результатах продаж у дилеров по всей России. По данным агентства «Автостат», за июнь Ford распродал 6146 автомобилей, превысив на 43% показатели прошлого июня. В Новосибирске отметили 50-процентный рост спроса.

Больше всего людей интересовал кроссовер Ford Kuga, который даже вернулся в топ-10 популярных кроссоверов. Автомобиль продан в количестве 1801 штук (+68%), на него же действуют самые завлекающие скидки. Официально в прайс-листах указана выгода в размере 305-365 тысяч рублей в зависимости от комплектации, плюс дилеры дают еще свою скидку 50-120 тысяч рублей - тут кто как умеет торговаться. Например, в хорошей комплектации Titanium кроссовер Kuga c 2,5-литровым атмосферником (150 л.с.) и классическим автоматом обойдется в 1 502 000 рублей, у конкурентов аналогичные машины стоят под 2 миллиона. Для большого внедорожника Ford Explorer скидки больше - полмиллиона рублей, но поскольку сама машина дорогая (около 3 млн), то и покупателей на неё гораздо меньше. На легковой Focus скидки колеблются от 175 до 273 тысяч рублей, но это с учетом госпрограммы «Первый семейный автомобиль». Без неё реальная выгода будет на 80-90 тысяч меньше, например базовый хэтбек с 1,6-литровым мотором (105 л.с.) и механикой предлагается за 858 000 рублей, против прежней прайсовой цены в 1 033 000 рублей.

Ford Mondeo так и не смог победить Toyota Camry Фото: Ford

На большой седан Ford Mondeo скидки поменьше 95-130 тысяч рублей и с учетом его изначально высокой цены победить Toyota Camry «американцу» не получится даже перед смертью. Какой смысл тратить 1,5-2 миллиона на «Форд», если за те же деньги можно купить суперликвидную «Тойоту».

Тоже самое и маленькой машинкой В-класса Ford Fiesta - в России она не пошла, во многом из-за завышенных начальных цен. Нынешние скидки и торг с дилерами помогут конечно распродать остатки, на этом история этих машин будет закончена.

RAV4 скоро сменит поколение Фото: Toyota

Конкуренты «Форда», остающиеся на плаву и неплохо себя чувствующие, тоже подстегивают продажи периодическими акциями и выгодами. Например, Toyota активно призывает купить кроссовер RAV4 с прямой скидкой до 100 тысяч рублей и скидкой до 200 тысяч за трейд-ин. Очевидно, это происходит перед выходом нового поколения RAV4 - компании надо не уронить продажи и избавиться от товарных запасов.

Корейская Hyundai пытается «вытащить» продажи своего Solaris 10-процентной субсидией по программе «Первый семейный автомобиль» и 50-тысячной скидкой за трейд-ин. Skoda обещает выгоду за маленький Rapid в 128 тысяч рублей, а за Octavia - 160 тысяч.