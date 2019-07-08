8 июля понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Авто
Обзор

В Новосибирске остался последний в истории Ford Focus: компания избавляется от авто жуткими скидками

Ford перед смертью «скидывает» машины с огромными скидками, но Toyota не дремлет

Поделиться

2 212
2 Обсудить

Focus распродали раньше всех

Фото: Ford

В Новосибирске остался последний в продаже Ford Focus - это историческое событие в автомобильной сфере, символизирующее окончание эпохи популярных «Фордов» в России. Еще полгода назад компания вовсю торговала легковыми автомобилями, пытаясь нарастить продажи, и вот теперь заводы Ford закрыты, работники распущены, а дилеры распродают остатки с небывалыми по сегодняшним мерками скидками. Что ещё можно купить у этой американской компании и есть ли скидки у конкурентов - в обзоре НГС. 

Последний Ford Focus на механике, некогда суперпопулярная «иномарка всея Руси», остался в дилерском центре «Форд центр Сибирь» - остальные «Фокусы» уже успели разобрать благодаря скидкам и акциям. В мае и июне автосалоны марки переживали нашествие клиентов, что сказалось на результатах продаж у дилеров по всей России. По данным агентства «Автостат», за июнь Ford распродал 6146 автомобилей, превысив на 43% показатели прошлого июня. В Новосибирске отметили 50-процентный рост спроса. 

Больше всего людей интересовал кроссовер Ford Kuga, который даже вернулся в топ-10 популярных кроссоверов. Автомобиль продан в количестве 1801 штук (+68%), на него же действуют самые завлекающие скидки. 

Официально в прайс-листах указана выгода в размере 305-365 тысяч рублей в зависимости от комплектации, плюс дилеры дают еще свою скидку 50-120 тысяч рублей - тут кто как умеет торговаться. 

Например, в хорошей комплектации Titanium кроссовер Kuga c 2,5-литровым атмосферником (150 л.с.) и классическим автоматом обойдется в 1 502 000 рублей, у конкурентов аналогичные машины стоят под 2 миллиона. 

Для большого внедорожника Ford Explorer скидки больше - полмиллиона рублей, но поскольку сама машина дорогая (около 3 млн), то и покупателей на неё гораздо меньше. 

На легковой Focus скидки колеблются от 175 до 273 тысяч рублей, но это с учетом госпрограммы «Первый семейный автомобиль». Без неё реальная выгода будет на 80-90 тысяч меньше, например базовый хэтбек с 1,6-литровым мотором (105 л.с.) и механикой предлагается за 858 000 рублей, против прежней прайсовой цены в 1 033 000 рублей. 

Ford Mondeo так и не смог победить&nbsp;Toyota Camry

Ford Mondeo так и не смог победить Toyota Camry

На большой седан Ford Mondeo скидки поменьше 95-130 тысяч рублей и с учетом его изначально высокой цены победить Toyota Camry «американцу» не получится даже перед смертью. Какой смысл тратить 1,5-2 миллиона на «Форд», если за те же деньги можно купить суперликвидную «Тойоту».

Тоже самое и маленькой машинкой В-класса Ford Fiesta - в России она не пошла, во многом из-за завышенных начальных цен. Нынешние скидки и торг с дилерами помогут конечно распродать остатки, на этом история этих машин будет закончена. 

RAV4 скоро сменит поколение

RAV4 скоро сменит поколение

Конкуренты «Форда», остающиеся на плаву и неплохо себя чувствующие, тоже подстегивают продажи периодическими акциями и выгодами. Например, Toyota активно призывает купить кроссовер RAV4 с прямой скидкой до 100 тысяч рублей и скидкой до 200 тысяч за трейд-ин. Очевидно, это происходит перед выходом нового поколения RAV4 - компании надо не уронить продажи и избавиться от товарных запасов. 

Корейская Hyundai пытается «вытащить» продажи своего Solaris 10-процентной субсидией по программе «Первый семейный автомобиль» и 50-тысячной скидкой за трейд-ин. Skoda обещает выгоду за маленький Rapid в 128 тысяч рублей, а за Octavia - 160 тысяч. 

В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе — виноват ли правый руль

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

FordToyotaновые авто

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (2)

БубльГум
8 июл 2019 в 08:24

Не понимаю этой идеи- торговаться с дилером. Мы что, на базаре, и вы помидоры продаете? Нельзя сразу честную цену поставить?. По факту пишут одну цену, продают по другой, как вообще человек может покупать дорогостоящую вещь при этом часто не понимая хватит ли на нее денег?...

8 июл 2019 в 08:47

Толку то от этих машин за 1 миллион как от тараканов. Только деньги впустую втюхивать. Цена этим машинам 300 тысяч в макс комплектации.