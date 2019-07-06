Про двойной обгон, бесконтактное ДТП и еще 8 важных разъяснений Верховного суда для водителей

Хотя словосочетание «пленум Верховного суда» звучит невероятно скучно, нынешнее заседание принесло автомобилистам много любопытных новостей. Разъяснения высшей инстанции — это, по сути, финальная трактовка тонких моментов Правил дорожного движения, административного кодекса и других водительских нормативов, причем юристы считают, что нынешний пленум переиначил многие решения предыдущего заседания. Разбираем 10 наиболее важных пунктов.

Что такое двойной обгон

Пункт 11.2 ПДД запрещает водителям двойной обгон, но в России не было единого понимания того, что считать таковым. Например, были прецеденты наказания тем, кто вышел на обгон в разрешённом месте позади другого автомобиля, который ехал в сотне метров впереди и обгонял совсем другую машину.

За этот обгон владелец регистратора получил штраф 5000 рублей (грозило и лишение прав)

Видео: читатель сайта

Верховный суд, на первый взгляд, внёс некое здравомыслие в эти трактовки и примером двойного обгона предложил считать ситуацию, когда вы пытаетесь обогнать машину, уже совершающую обгон или объезд препятствия. Также запрещено обгонять машину впереди, если она подала левый сигнал поворота. Во всех случаях предусмотрено наказание по части 4 статьи 12.15 КоАП.

— Раньше нарушения пункта 11.2 ПДД вообще очень редко наказывались, и фактически разъяснение Верховного суда в первую очередь подтверждает, что за нарушения такого рода можно привлекать по части 4 статьи 12.15 КоАП, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — Кроме того, в списке таких нарушений фигурирует и ситуация, когда водитель вышел на обгон, но не имеет возможности безопасно вернуться в свою полосу. Раньше за это в принципе не наказывали.

А следует ли из документа, что Верховный суд отменил наказание за обгоны «паровозиком»?

— На самом деле, здесь ясности нет: хотя в качестве примера двойного обгона они приводят именно попытку обогнать машину, которая уже кого-то обгоняет, это не означает, что обгоны «паровозиком» разрешены, хотя, возможно, суды воспримут эти разъяснения именно так, — добавляет эксперт.



Нарушитель лишается приоритета

Очень много споров вызывали ситуации, когда водитель, имеющий приоритет, нарушает какой-то из пунктов правил. Типичный пример: водитель проскакивает на красный и врезается в автомобиль, который со встречной полосы поворачивал налево. Формально последний должен был уступить дорогу машине, которая движется прямо, но раз она ехала на красный, ситуация становится неоднозначной. Аналогичные проблемы были с теми, кто объезжал пробку по встречной полосе или обочине и выскакивал на перекрёсток в неожиданной манере.

Верховный суд разъяснил, что в этих случаях нарушитель не имеет приоритета. Скажем, если один из водителей обгонял через двойную сплошную, а второй выезжал с прилегающей территории, не уступив ему, виновным должен быть тот, кто незаконно обгонял. Логика в этом простая — подобные нарушения зачастую лишают остальных водителей возможности предвидеть угрозу, ведь автомобиль, движущийся по незаконной траектории, не укладывается в естественную логику движения.



— В принципе, эта практика сформировалась давно, и Верховный суд её просто подтвердил. Это касается множества ситуаций, когда машина, которая движется по главной дороге или имеет преимущество, совершает грубое нарушение. Например, сдает на перекрёстке по главной дороге задним ходом, — уточняет Лев Воропаев.

Бесконтактные ДТП

Очень часто автомобиль провокатора аварии не получает физических повреждений в инциденте. Типичный пример: машина выскакивает со второстепенной дороги, остальные машины резко тормозят и бьют друг друга, спасая виновника. И виновник спокойно уезжает, считая, что раз на его машине нет повреждений, он не является участником аварии.

Участница этого ДТП с мотоциклистом лишилась прав, уехав с места, хотя повреждений на её автомобиле нет. Видео: камеры «Интерсвязи» / читатель 74.ru

Верховный суд уточнил, что это не так — вне зависимости от вреда автомобилю его водитель может быть признан участником аварии, если стал её причиной. А если он был осведомлён о ней и умышленно скрылся, ему грозит наказание по части 2 статьи 12.27 КоАП — лишение прав на срок до полутора лет или административный арест.

— Практика такого рода уже есть, — объясняет Лев Воропаев, — причём суды видят умысел скрывшегося водителя практически всегда. Особенно если найдётся свидетель, который скажет, что после ДТП водитель притормозил, повернул голову и так далее.



Камерам сказали не частить

Если камеры установлены таким образом, что у водителя после фиксации первого нарушения нет возможности быстро устранить проблему, второе и последующие нарушения подлежат отмене. В частности, это касается превышения скорости, когда водитель не может мгновенно снизить её до разрешённого лимита, или езды по полосам для маршрутного транспорта, когда нет возможности сразу выехать из неё, не пересекая сплошную линию.

— Если водитель укажет в жалобе, что не мог прекратить правонарушение до момента, когда его начала фиксировать вторая камера, то это теоретически является поводом для отмены второго штрафа, — объясняет Лев Воропаев.

Проблема двойных штрафов волнует водителей не первый год. Хотя Верховный суд чуть снизил градус проблемы, камеры-спидганы, стоящие по десять штук на километр, в целом считаются допустимыми, ведь у водителя в этом случае есть возможность устранить нарушение в промежутке между камерами.

— Боюсь, что на самом деле такие вопросы будут решаться через экспертизу, и водителям придётся доказывать, что они не могли, например, за одну секунду снизить скорость на 40 км/час.

Автоматический режим работы камеры предполагает, что человек в её работу непосредственно не вмешивается Фото: ГИБДД

Автоматические камеры определили

Верховный суд описал автоматический режим работы камер фотовидеофиксации: смартфоны и любительские устройства под это определение не попали.

— В Москве и Казани практикуется наказание водителей по записям, сделанным через смартфон, причём в том же режиме, что и с автоматических камер: постановление выписывается на владельца автомобиля, — говорит Лев Воропаев. — По сути, Верховный суд сказал следующее: «Ребята, хотите наказать таких нарушителей — действуйте в общем порядке, то есть устанавливайте, кто именно был за рулём, вызывайте его, оформляйте постановление или протокол».

При этом власти по-прежнему вынашивают идею приравнять смартфоны к средствам автоматической фиксации нарушений, просто пока этого не произошло. Уловку для лишёнников отменили

А ещё у злостных нарушителей иногда была мода терять права «понарошку». Зачем? Наш эксперт объясняет:

— Если водителя лишил прав суд, он обязан сдать их или написать заявление об утере. Многие поступали именно так, а потом ездили с этими правами, и в случае поимки им не продлевали срок лишения.



Теперь Верховный суд постановил, что к сроку лишения необходимо добавлять период, в течение которого водитель ездил с «недопотерянными» правами.

Электронные полисы предъявлять не нужно

Верховный суд исключил наказание водителей, которые не могут предъявить инспектору ДПС полис ОСАГО, если тот оформлен в электронном виде: теперь необходимость проверять наличие полиса ложится на самих инспекторов ГИБДД.

— По Правилам водитель должен возить с собой полис ОСАГО. В регламенте ГИБДД есть уточнение, что в случае электронного полиса достаточно его распечатки, — комментирует Лев Воропаев. — Но если у водителя не было даже распечатки, инспекторы считали это нарушением.

Изменится ли ситуация теперь?

— По сути, Верховный суд разрешил ездить без распечатки, но парадокс в том, что если инспектор вменит такое нарушение, доказать свою правду можно будет только в суде. Проблема в том, что у них, насколько я знаю, до сих пор нет полной базы данных полисов ОСАГО, поэтому пока я бы всё равно рекомендовал возить с собой распечатку электронного полиса, — добавляет юрист.

Газоны и тротуары разделили

Остановка на тротуаре влечёт штраф 1000 рублей по статье 12.19 КоАП, но судьи высшей инстанции разъяснили, что под эту статью не попадают случаи остановки на газонах, детских площадках и других объектах, которые не относятся к дорогам (то есть, не попадают под действие ПДД). Однако наказать за такие нарушения можно, если есть соответствующий местный закон и пункт в региональном КоАП. А вот если машина стоит одновременно и на тротуаре, и на газоне, водителя можно наказать за оба нарушения.

Наша рубрика «Я паркуюсь как чудак» переполнена снимками вроде этого: здесь нет нарушения ПДД, но есть нарушение правил благоустройства, за что также положен штраф Фото: читатель сайта

— Эта позиция контрастирует с тем, что было несколько лет назад, когда Верховный суд считал, что нарушения на газонах также попадают по действие водительских статей КоАП РФ, — считает Лев Воропаев. — Нынешние разъяснения, по сути, дают возможность формировать местное законодательство таким образом, чтобы стоянка или езда по газонам и детским площадкам являлась нарушением.

Световой тюнинг упростили

Верховный суд сделал пару послаблений для тех, кто устанавливает нестандартные фары или другие источники света на машину. По-прежнему запрещено ставить огни (светоотражатели) красного света на переднюю часть машины, а также любого другого, кроме белого, жёлтого или оранжевого — наказывают и за установку таких огней, но чаще — за управление автомобиля с ними. Но, например, синяя подсветка днища к таковым не относятся — главное, чтобы огни не светили по ходу автомобиля.

Что касается самовольной установки ксеноновых фар, то судьи постановили наказывать водителей по более строгой части 3 статьи 12.5 КоАП (лишение прав), только если одновременно не соответствует и цвет светового пучка, и режим работы, скажем, если отсутствует корректор направления. Если же нарушено что-то одно, пленум предписал наказывать водителей по первой части указанной статьи — это предупреждение или штраф 500 рублей.

— Пока сложно сказать, какой будет практика, но пока складывается впечатление, что под режимом работы понимается именно использование светового прибора с учётом его инструкции, например с корректором фар. То есть теоретически, если водитель просто поставил лампы, у которых другой оттенок цвета, нарушения по части 3 статьи 12.5 КоАП быть не должно.

Грязные номера как повод для лишения прав

Верховный суд уточнил, как именно наказывать водителей за грязные, нечитаемые или искаженные номера — мы подробно разбирали этот вопрос в проекте «ПДД для бывалых».

В одной из поездок мы потеряли госномер из-за слабой рамки и потом предпочли закрепить его вот таким колхозным способом: за езду без госномера грозит наказание вплоть до лишения прав Фото: Артем Краснов