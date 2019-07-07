Не детские деньги: 6 историй школьников, которые сделали свой бизнес между уроками

Этим ребятам 9 лет и больше, а они уже знают, как заработать пару тысяч на конструктор или первый миллион

Истории о бизнесе и увлекательных профессиях — это, конечно, хорошо, но сегодня даже дети знают, как заработать на первый конструктор. Причем как на сложных стартапах, так и старыми дедовскими способами. Со всей страны мы собрали шесть историй, героям которых нет 18 лет, но каждый из них уже или осуществил мечту, или заработал на безбедное детство.

Как сделать бизнес на жвачке для рук, продавать авторский лимонад так, чтобы о тебе говорил весь город, придумать дело, которое выкупит гигант недвижимости или заработать на желании других людей вкусно кушать? Рассказывают малолетние предприниматели.



9 лет: деньги на авторском лимонаде



Саша всё лето продавал свой лимонад, чтобы накопить на конструктор Фото: Стас Соколов / NGS.RU

Эта история прошлым летом растопила сердца суровых сибиряков: 9-летний Саша Дяченко целыми днями разливал лимонад в парках, чтобы накопить себе на лего. Сам Саша из Якутска и в Новосибирск приехал к родственникам. Он сам придумал бизнес-идею, а родители были не против самостоятельного заработка сына. Утром привозили его в парк, гуляли неподалеку, а вечером забирали.

Парень завел профиль в Instagram и ежедневно извещал покупателей, где и во сколько будет его точка. Точка, кстати, именная — «Лимонад от Александра».



Незамысловатая бизнес-точка 9-летнего Александра Фото: Стас Соколов / NGS.RU

200 мл лимонада — 50 рублей, за 10 рублей можно получить сироп. Прошлое лето для Саши оказалось продуктивным во всех смыслах: на конструктор он накопил, а после публикации этой истории на НГС о парне узнали в бизнес-школе и пригласили на обучение.



Возможно, этим летом мальчик удивит Сибирь новым стартапом. 12 лет: деньги на тянучке



Школьницы из Ярославля поймали тренд — жвачку для рук, и решили на ней заработать Фото: Александра Савельева / 76.RU

12-летние предпринимательницы из Ярославля делают деньги на слайме — это жвачка для рук, которую можно мять, крутить, надувать и растягивать. Сначала слаймы школьницы готовили только для себя, но как только появился спрос среди одноклассников — скопили деньги и открыли бизнес. Девочки купили материалы для жвачки (клей ПВА, крем для рук, средство для бритья и еще пару ингредиентов), заказали логотип и визитки, сделали аккаунты в соцсетях — на всё про всё ушло четыре тысячи рублей.

Что такое демпинг, школьницы ещё не знают, зато на практике в этом деле освоились хорошо. Слаймы они продают по ценам ниже рыночных. Маленькая баночка с тягучей игрушкой у них стоит 80 рублей, в магазине — раза в два дороже.

— Мы проводим акции, сейчас объявили в наших социальных сетях, что тот, кто приведёт трёх покупателей, получит себе слайм бесплатно, — рассказывают девочки. — Всё по-взрослому: если будет брак, то мы переделаем слайм за свой счёт.



Видео: Елена Вахрушева / 76.RU

Почитайте их историю на 76.RU! 15 лет: деньги на пирожных



В 14 лет Валера вошел в топ молодых кондитеров России Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Валера Гагарин профессионально печет сладости с 12 лет, делает эклеры, макаруны, торты и другие сложные десерты. Причем этому мальчика никто не учил: папа — предприниматель, мама — сотрудник банка. Парень брал рецепты из интернета и пек сладости дома, а однажды попал на бесплатный мастер-класс. Там его заметили, пригласили на первый конкурс профмастерства, и пошло-поехало. Сегодня Валера стажируется в популярных ресторанах и участвует в кондитерских конкурсах.

— Я всё делаю быстро, но средний торт килограммовый занимает полтора–два часа работы. Плюс ещё перерывы на то, чтобы он пропитался. То есть могу в 10 утра начать готовить, а в 7 часов вечера он будет готов.



Видео: Максим Бутусов / E1.RU

Историю Валеры, а также рецепт многослойного десерта ищите на E1.RU. 16 лет: деньги на недвижимости



Школьник из Тюмени представляет бизнесу свой проект: сайт, где можно продать квартиру без риелтора Фото: Данил Шушарин

Данила Шушарина из Тюмени деловые СМИ прозвали «убийцей риелторов»: в 16 лет парень придумал сервис, который продает квартиры по принципу аукциона — владелец выставляет квартиру, а потенциальные покупатели дают свою цену. Идея пришла к школьнику после того, как он насмотрелся бизнес-сериалов и вдохновился образами предпринимателей.

— Я не мог представить себя человеком, работающим по найму. Если тот чувак, который всех нанимает, уже допер, то разве я хуже? В интернете нашел несколько интересных идей. Мне нравились недвижимость, IT-технологии, право и эмоции, поскольку без них ничего невозможно. И всё это как-то скомбинировалось в идею, что нужно «убивать» риелторов. В России же их не очень любят. Эта идея прочно засела в голове, и нужно было что-то придумать. Я насмотрелся сериалов, запилил простенький сайт и стал стартапером.

Со своим стартапом Данил выступил на паре бизнес-семинаров, прошел обучение, нашел инвестора и запустился. А через некоторое время продал дело федеральному агентству недвижимости и стал миллионером.



Данил Шушарин, возможно, самый молодой миллионер Тюмени, в прошлом году он продал свое дело федеральному агентству недвижимости Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Прочитайте его историю на 72.RU.

17 лет: деньги на сумках из тентов



Степан заметил, как немцы фанатеют по экопродуктам, и решил делать сумки из вторсырья. На Урале Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Зарабатывать деньги на тентах с грузовиков, торговых центров и кинотеатров Степан Савинов стал, когда учился в школе. В 13 лет Степа уехал на учебу из Екатеринбурга в Германию, увидел, как немцы фанатеют по экопродуктам, и решил воплотить эту задумку уже в России.

Поставки тента удалось наладить: родственники из Германии пересылали сырье на Урал, кусок 10 на 10 метров обходился портному в 60 евро. Из одного тента можно сшить 10 сумок.

— Первым покупателем была моя подруга, но я продал ей сумку по себестоимости, она была счастлива. Потом, когда уже выставил свои сумки на продажу в магазин, там первый раз купила сумку совсем незнакомая женщина, и тогда уже был счастлив я. Помню свои чувства, когда мне позвонили из магазина и сказали: «Стёпа, мы продали твою сумку». Тогда казалось, что жизнь удалась на 100%.

Сейчас молодой человек шьет не только вместительные рюкзаки и сумки, но и миниатюрные аксессуары. Его бренд Wollenberg знают модники со всей страны.



— Волленберг — это фамилия моего прапрадеда, он был чистым немцем. Если переводить фамилию, то это два слова: wollen — хотеть, и berg — это гора. Я так подумал, что нам это подходит, у нас есть слоган: «Стоит только захотеть». А ещё здесь сталкиваются истории: немецкая фамилия и немецкие тенты. А мне нравится, что ты несёшь эту историю с собой. Многие не верят, говорят, что это просто выдуманная красивая история.

Как начинался бизнес Степана, сколько стоила первая сумка — читайте в материале E1.RU. 17 лет: деньги на кофе



Михаил из Новосибирска год назад открыл кофейню напротив гимназии Фото: Густаво Зырянов / NGS.RU

Михаил Данилин из Новосибирска интересуется бизнесом с 16 лет. Его родители — предприниматели, оттуда и интерес. Первые бизнес-попытки были мелкими, о них Михаил особо говорить не любит, другое дело — кофейня, которую он год назад открыл напротив гимназии. Идея, рассказывает школьник, родилась из банального желания где-то выпить кофе, а в начале прошлого учебного года Миша узнал, что напротив гимназии сдается киоск.

— Нужно было около 100 тысяч, у меня было 28 — со дня рождения остались, и я заработал, когда шары продавал. Я эту идею рассказал нескольким ребятам знакомым, одна девочка заинтересовалась, сказала, что готова инвестировать, будет партнёром. И также я рассказал про этот проект учителю по экономике своему — она является предпринимателем действующим, мне хотелось получить обратную связь. Она также в него поверила и сказала, что готова быть партнёром, инвестором.



Первая торговая точка юного бизнесмена Фото: Густаво Зырянов / NGS.RU

ИП оформили на Мишу, по закону это можно сделать с 16 лет. Ремонт в киоске делал вместе с родителями, а оборудование для кофе взял в аренду. Говорит, что партнеры, когда узнали возраст предпринимателя, немного смутились, но пересмотрели его ролики и блог и согласились на сделку.

— Возраст не так важен, важнее, что ты собой представляешь. Сейчас нет такого, что ты юный и не можешь что-то делать. Всё поступками доказывается. Личный бренд сейчас в почёте, так скажем. Это очень хороший инструмент создания бизнесов или привлечения клиентов. Людям действительно это интересно, — рассказывает предприниматель.

