«Всё равно куда, лишь бы на бюджет»: абитуриенты атакуют вузы — мест всем не хватит

Новосибирские вузы переживают нашествие абитуриентов — совсем недавно выпускники получили результаты последних ЕГЭ, а теперь в компании мам, пап и друзей начали штурмовать приёмные комиссии. Многие признаются — идти за «вышкой» заставляют родители, а вузы выбирают такие, куда берут с небольшими баллами за ЕГЭ, а то и просто наугад. Тем временем власти пытаются заманить неопределившихся на технические специальности. О том, что происходит в университетских приёмных комиссиях и какие представления о будущем у новосибирских абитуриентов — в фоторепортаже НГС.

Приёмная кампания в вузах началась 20 июня, но большинство абитуриентов начинают штурмовать городские университеты только в первые дни июля, когда аттестаты и сертификаты о сдаче ЕГЭ отдают им в руки. Первокурсниками городских вузов в новом учебном году должны стать больше 32,5 тысячи абитуриентов — на 5,5 тысячи больше, чем набрали в прошлом году, посчитали в областном министерстве образования.

Вузы планируют набрать больше 32 тысяч первокурсников Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Каждое лето для вузов Новосибирска — период самой большой конкуренции. Одни опускают минимальный порог, другие зазывают абитуриентов позициями в авторитетных рейтингах, а некоторые предлагают им большие стипендии на первом курсе. Так, например, сделали в НГТУ — за 276–300 баллов ЕГЭ первокурсникам обещают стипендию 10 тысяч рублей.

Подать документы на поступление в НГТУ можно прямо на улице — в специальных летних шатрах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Издалека приёмная комиссия НГТУ напоминает ярмарку — во многом благодаря большим шатрам у входа, где принимают документы на некоторые факультеты. Самый большой конкурс здесь сегодня на «информатику и ВТ» — 864 заявления на бюджетные места, тогда как их всего 69. Большая очередь развернулась в холле шестого корпуса — он напоминает сберкассу. Сотрудники консультируют абитуриентов, время от времени их перебивают взволнованные родители.

Самый пик подачи документов — будни с 11:00 до 14:00, замечают работники приёмных комиссий Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Это очень давно было, [когда приходить подавать документы было модно одному,] я сколько работаю — всегда удивляюсь. Уже на протяжении последних 10 лет точно с родителями все ходят. Проходной балл и гарантии поступления на бюджет — это самые такие популярные вопросы родителей», — рассказал НГС Николай Макаров, начальник приёмной комиссии НГТУ.

Виталий мечтает работать в сфере IT Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Абитуриенты НГТУ рассказали НГС, что собирались подавать документы именно сюда, но решили перестраховаться и подать «куда-нибудь ещё». Уже несколько лет абитуриентам разрешают подать документы сразу в пять вузов, в каждом — на три направления. Так, например, поступил Виталий. «Подал документы в СибГУТИ и НГТУ, собираюсь в НГУ ещё и в Томский государственный. Хочу быть программистом, точнее аналитиком систем: ходишь, проверяешь там компьютеры, нормально всё работает или нет. Просто душа вскипела к этому. На бюджет прохожу — у меня золотая медаль. Идеальная профессия? Чтобы не сильно напрягала и была по душе», — рассказал абитуриент Виталий.

Надя и Адилия решили пойти учиться в магистратуру, чтобы их образование считалось законченным Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В очередях много и бакалавров, которые присматривают себе магистерские программы, хотя, как показал опыт, бакалавры сейчас успешно находят работу, хоть и привыкли считать себя «с неоконченной вышкой». «Мы закончили "технологию" на ФБ (на факультете бизнеса. — Прим. ред.) и подали туда же в магистратуру. Рассчитываем на бюджет. Даже если не пройдём на бюджет, конечно, есть смысл учиться в магистратуре. Мы решили, что нам нужна магистратура, потому что это будет законченное высшее образование», — поделились Надя и Адилия.

В НГУЭУ готовы к тому, что абитуриенты приходят подавать документы целыми семьями: здесь сделали детский уголок Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Для многих подача документов в вуз — семейный праздник, поэтому большинство абитуриентов приходят сюда с мамами и папами, иногда с бабушками, а ещё с маленькими братьями или племянниками. В НГУЭУ, например, который год подряд рядом с аудиторией приёмной комиссии открывают детский уголок. Родители иногда фотографируют своих детей на фоне вуза — наверное, чтобы повысить шансы на зачисление.

Самый большой конкурс в НГУЭУ — на «экономику» — больше 1300 заявлений на 10 бюджетных и 285 платных мест Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Самый большой конкурс здесь на «экономику» и «менеджмент» — к концу прошлой недели на эти направления подали около 500 заявлений. В этом году вуз открыл новое направление бакалавриата и магистратуры «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» — но пока желающих учиться здесь немного, всего 17 заявлений на 30 мест.

Елена ещё не определилась с выбором — она попала в приёмную комиссию НГУЭУ почти случайно Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Мы ещё не определились, только начали. Ехали мимо — заехали. "Менеджмент" в приоритете, мы закончили лицей по этому направлению, поэтому рассматривается это, а дальше как пойдёт. Наверное, на коммерческое пойдём, не думаем, что на бюджетное получится», — рассказала абитуриентка НГУЭУ Елена. Её мама Наталья добавила, что обучение на коммерческом месте сложно для многих родителей: «В наше время всё преодолимо, скажем так. Кредитами не пользуемся никогда. Не таковы наши зарплаты. Это моё видение. Люди некоторые пользуются, но, чтобы брать кредит [на обучение в вузе], нужно минимум 100 тысяч в месяц зарабатывать, тогда можно позволить себе в нашей стране взять кредит с такими процентами. А так нужно просто правильно и аккуратно планировать, когда зарплата идёт. У нас средняя зарплата — наверное, так. Хотя средняя — это понятие растяжимое».



Среди абитуриентов СГУПС очень много девушек Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Очередь из абитуриентов выстроилась и в СГУПС, причём девушек здесь чуть ли не больше. Из года в год самый большой конкурс здесь наблюдают на «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «информационные системы и технологии» и «эксплуатацию железных дорог». На такие суровые на первый взгляд специальности поступают далеко не суровые абитуриенты.

Будущие первокурсницы СГУПС определённо разрушат стереотипы о типичных железнодорожницах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Поступаю на "строительство железных дорог" и УПП («управление процессами перевозок». — Прим. ред.). Выбрала, потому что более-менее перспективные направления, ну и по баллам прохожу. Пока не подавала никуда больше документы, вообще хотела только в СГУПС. Ну родители ещё помогали. Кем хотелось бы работать? Пока не могу сказать», — рассказала абитуриентка Кристина.



Светлана рассказала, что многие из её знакомых решили пойти в НГАУ, потому что там меньше проходной балл Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Абитуриенты не скрывают, что выбирают вузы либо по настоянию родителей, либо те, куда проходят: «Всё равно куда, лишь бы на бюджет». «Подала документы на "управление персоналом", просто так захотелось. — говорит абитуриентка СГУПС Света. — Просто почему бы нет, никуда больше не подавала документы. Душа у меня тянется к управлению. (Смеётся.) [Друзья и одноклассники] поступают в аграрный (НГАУ. — Прим. ред.), потому что плохо ЕГЭ сдаём в Октябрьском районе». Светлана пришла с подругой для моральной поддержки — её родители прийти не смогли.

В НГУ к новому учебному году планируют открыть больше тысячи бюджетных мест Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Очередь на поступление растянулась и в НГУ — главный вуз города, по словам многих. Многие отмечают, что, несмотря на заманчивые позиции в российских и международный рейтингах, а также именитую аббревиатуру на дипломе, до университета сложно добираться жителям города, хотя вуз из года в год запускает бесплатные автобусы, а ещё есть электрички до «Сеятеля». В холле, где расположилась приёмная комиссия, — длинная очередь, которая выходит в коридор, а по периметру стоят столы с консультантами.

Ибрагим считает, что НГУ — лучший вуз в России Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня больше всего заявлений абитуриенты подали на «юриспруденцию», одним из таких оказался абитуриент из Таджикистана Ибрагим. «Подавал документы на "юриспруденцию", высокого конкурса не боюсь. Я люблю это дело, хочу защищать права человека. Больше никуда не подавал, я знаю, что это хороший университет и самый лучший, даже считаю, что лучший в России. То есть занимает пятое место в России, но я считаю, что самый лучший», — рассказал абитуриент НГУ Ибрагим. К слову, иностранные студенты новосибирским властям сильно нужны — в следующие пять лет их количество хотят увеличить вдвое, а также построить для них общежитие. Другая абитуриентка, Наталья, добавила, что диплом НГУ — знак качества, поэтому собирается поступать на сюда даже на платное. «Готова даже на "коммер". Пусть и дороговато, но мне кажется, что с дипломом НГУ на работу возьмёт любой работодатель. Я подала документы на "лингвистику". Ещё не знаю, кем хочу работать», — рассказала девушка.



Большинство абитуриентов в приёмной комиссии НГУ собрались поступать на юристов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вузы будут принимать документы ещё почти три недели — до 26 июля. По словам Николая Макарова, больше всего очередей собирается по будням до обеда — примерно с 11:00 до 14:00. Сейчас закончился первый пик, второй будет ещё нескоро. «У нас был всплеск на прошлой неделе — это объяснимо: это после выпускных вечеров и потому что до 10 июля идёт приём документов у тех, кому необходимо сдавать экзамены по материалам вуза — выпускникам техникумов и так далее. Сейчас уже поток народа упал. Я думаю, после 10-го, как обычно, будет затишье числа до 20-го. Первыми подают документы те, кто уже чётко определился с направлением, те, кто говорит: "Я независимо ни от чего иду только сюда". Потом те, у кого балл самый высокий, под 300, — то есть они проходят гарантированно практически везде, либо у кого балл ниже плинтуса, кому всё равно куда, только бы на контракт попасть. Те, у кого баллы более-менее нормальные, — они сейчас выжидают, смотрят рейтинги. Чем ближе к окончанию приёма документов, тем ситуация будет более понятна. По опыту прошлых лет: где-то числа с 22–23-го начинается второй пик, потому что 26 июля — это завершение», — добавил Макаров.

Приём в вузы закончится 26 июля Фото: Ольга Бурлакова / НГС