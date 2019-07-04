Как найти кроссовер с 4WD, автоматом и мощным мотором и сэкономить 400 тысяч

Geely Atlas гармоничен на вид
Фото: Ольга Бурлакова
Китайский полноприводной кроссовер Geely Atlas недавно обзавелся более мощным 1,8-литровым турбомотором. И именно в таком виде машину можно рассматривать как более-менее подвижный кросс, который и на бездорожье не «сдуется» от недостатка тяги. «Китаец» поражает качественным салоном, широким функционалом и простором, но есть у машины и мелкие проблемы, которые могут раздражать. Подробности — в тест-драйве авто редактора НГС Дмитрия Косенко.
Geely Atlas (предоставлен официальным дилером «Грейт парк») на вид — взрослый кроссовер с гармоничным дизайном, без явных заимствований у именитых автопроизводителей.
Разве что ниспадающая сзади крыша отсылает нас к моделям Range Rover. Зигзаг подоконной линии на заднем стекле образует так называемую парящую крышу — это сейчас модно.
Geely Atlas — среднеразмерный кросс длиной 4519 мм и шириной 1831 мм. По этим параметрам он практически равен Toyota RAV4 (4605 x 1845 мм) и Nissan X-Trail (4640 x 1820 мм). Клиренс у «китайца» 19 сантиметров.
Светодиодные задние фонари, поджатые прямой линией снизу, напоминают Ford Mondeo, впрочем, кому нынче есть дело до «Фордов». Брошенную американцами нишу теперь будут занимать вот такие «китайцы», по внешнему виду которых и не сразу поймешь, что это за машина — визуально вполне приличная иномарка.
А вот салон несколько отстает от экстерьера по современности и гармоничности. Прежде всего передняя панель с волнами и центральные воздуховоды — всё это какие-то 90-е. Слишком огромная вставка под металл. Зачем-то на пластике сделано тиснение «под прострочку» — не надо так.
Это же тиснение раздражает и на дверях, хотя в остальном претензий нет: приятный мягкий пластик (и спереди, и сзади), кожаные вставки, симпатичные ручки. Все стеклоподъемники снабжены режимом «Авто».
Кожаный руль без мягкой подложки, твердый на ощупь. Обогрева нет. Есть регулировка руля по вылету, но недостаточная.
Центральная консоль, не в пример передней панели, хороша — высокая, удобная, с элегантными ручками, за которые можно держаться.
Посаженный на эту консоль блок климата «смотрит» почти в крышу, а его дисплей мал и бликует — из-за всего этого на солнце не видно показаний.
Полностью цифровая приборная панель порадовала хорошей прорисовкой и набором анимационных заставок к ряду режимов. Еще бы цвета понасыщенней.
Не слишком цветаст и основной дисплей мультимедиа, а сама система здесь иногда работает с задержками. Хотя вот навигация вполне подвижна.
Звучание акустики откровенно слабое, тщедушные басы не вытянуть никаким эквалайзером. Настройка эквалайзера в меню сопровождается большими паузами между нажатием на экран и изменением звука.
Зато есть камеры кругового обзора и моделирование положения машины в пространстве. Даже с таким экранчиком вещь чрезвычайно удобная, парковаться легко.
Кожаные кресла с электроприводом выглядят очень стильно и обладают мощной плечевой поддержкой. Валики боковой поддержки на подушках сидений слишком велики — сидеть тесно.
Сзади настоящее торжество пространства. Даже удивительно, как в такой не слишком длинной машине удалось так всё скомпоновать. Над головой запас с кулак плюс четыре пальца.
Ступням вольготно — под передние сиденья можно просовывать ноги хоть в валенках. Колени уместит с комфортом даже очень рослый человек.
Объем багажника 397 литров, львиная доля объема приходится на подпол, где разместилась запаска с огромным органайзером для инструментов. Еще осталось место — можно чего-нибудь накидать.
Основная часть багажника, по сути, подойдет только для сумок. Крючками и нишами багажник не избалован, зато пол вы будете поднимать за хромированную ручку. Жаль, нет электропривода.
Вместо старого 2,4-литрового тойотовского атмосферника новый Atlas получил современный 1,8 турбо (хотя можно выбрать и прежний 2,4). Двигатель развивает 184 силы и работает с 6-ступенчатым автоматом.
Полноприводной Atlas разгоняется до сотни за 10,7 секунды, уже хоть что-то. Расход по паспорту в городе — 13 литров.
Чтобы раскочегарить кроссовер, надо постараться. Стартует он скромно, двигатель неохотно тянет на низах, вплоть до 2000 оборотов, хотя заявлен крутящий момент 285 Н·м при 1500 оборотах. Плюс к тому нелинейная и ватная связь по педали газа — нужно сильно её продавливать, а потом ждать ускорения. Так же и на скорости, при попытках обгона.
Затем уж, когда мотор немного раскрутится, кроссовер бодро устремляется вперед. Отдельно стоит отметить отличную изоляцию моторного отсека — двигатель почти не слышно на максимальных оборотах, да и сам по себе мотор не надрывается.
Переключения автомата почти не заметны, всё работает плавно, без толчков. Но все же связка мотор — коробка и отклики на педаль газа нуждаются в перенастройке.
Atlas хорошо стоит на прямой и умеренно кренится в поворотах. Его руль вполне легок на парковке, достаточно тяжел на скорости, хотя и отдает неприятной вязкостью и размазанным «нулём».
Как и моторный отсек, качественно изолирован салон кроссовера в целом. На скорости под 100 км/ч проявляются ветровые шумы, но колеса и арки продолжают при этом молчать. Не проникают в салон звуки и от работы подвески.
На неровностях словить тяжелый удар на «Атласе» сложно, но можно. Большинство асфальтовых дефектов автомобиль тщательно отфильтровывает, хоть и пропускает в салон.
Езда по проселку сопровождается мелкой тряской и небольшой поперечной раскачкой, но в принципе на автомобиле можно хорошо разогнаться, не боясь задеть землю днищем.
В системе полного привода у «Атласа» работает подключаемая муфтой задняя ось. Есть кнопка блокировки для распределения тяги поровну по осям.
Муфта быстро перегревается, по крайней мере в жару (+26). Хватило 10 минут езды по песку и последующего легкого букса — на приборке загорелось предупреждение, автомобиль встал.
Пришлось дать некоторое время на охлаждение муфты — из зыбкого песка кроссовер с трудом, но выехал.
По большому счету с нормально работающей муфтой «Атласу» вполне комфортно на бездорожье, он и песчаную горку может взять — тяги хватает.
Но все же надо следить за перегревом и не забывать, что никаких жестких блокировок тут нет.
Стоит наш «Атлас» в максималке
Возможно, именно поэтому потребители потихоньку начинают доверять «китайцам» и покупать их. Та же компания Geely в этом году продемонстрировала 4-кратный рост продаж, реализовав 4032 автомобиля — и это на фоне падающего авторынка. Растет объем перепродаж и на вторичном рынке — за полгода люди купили 5521 подержанных Geely (+5,9%). А это значит, что все меньше страхов, больше доверия и больше возможностей перепродать потом своего дилерского «китайца».
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