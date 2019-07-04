Как найти кроссовер с 4WD, автоматом и мощным мотором и сэкономить 400 тысяч

Китайский полноприводной кроссовер Geely Atlas недавно обзавелся более мощным 1,8-литровым турбомотором. И именно в таком виде машину можно рассматривать как более-менее подвижный кросс, который и на бездорожье не «сдуется» от недостатка тяги. «Китаец» поражает качественным салоном, широким функционалом и простором, но есть у машины и мелкие проблемы, которые могут раздражать. Подробности — в тест-драйве авто редактора НГС Дмитрия Косенко.



Geely Atlas (предоставлен официальным дилером «Грейт парк») на вид — взрослый кроссовер с гармоничным дизайном, без явных заимствований у именитых автопроизводителей.



Сзади эффект парящей крыши

Разве что ниспадающая сзади крыша отсылает нас к моделям Range Rover. Зигзаг подоконной линии на заднем стекле образует так называемую парящую крышу — это сейчас модно.



Geely Atlas по размерам схож с Toyota RAV4 и Nissan X-Trail

Geely Atlas — среднеразмерный кросс длиной 4519 мм и шириной 1831 мм. По этим параметрам он практически равен Toyota RAV4 (4605 x 1845 мм) и Nissan X-Trail (4640 x 1820 мм). Клиренс у «китайца» 19 сантиметров.



Светодиодные задние фонари

Светодиодные задние фонари, поджатые прямой линией снизу, напоминают Ford Mondeo, впрочем, кому нынче есть дело до «Фордов». Брошенную американцами нишу теперь будут занимать вот такие «китайцы», по внешнему виду которых и не сразу поймешь, что это за машина — визуально вполне приличная иномарка.



Передняя панель с тиснением

А вот салон несколько отстает от экстерьера по современности и гармоничности. Прежде всего передняя панель с волнами и центральные воздуховоды — всё это какие-то 90-е. Слишком огромная вставка под металл. Зачем-то на пластике сделано тиснение «под прострочку» — не надо так.



Отделка дверей мягким пластиком спереди и сзади

Это же тиснение раздражает и на дверях, хотя в остальном претензий нет: приятный мягкий пластик (и спереди, и сзади), кожаные вставки, симпатичные ручки. Все стеклоподъемники снабжены режимом «Авто».



Руль с регулировкой по вылету

Кожаный руль без мягкой подложки, твердый на ощупь. Обогрева нет. Есть регулировка руля по вылету, но недостаточная.



Консоль с изящными ручками

Центральная консоль, не в пример передней панели, хороша — высокая, удобная, с элегантными ручками, за которые можно держаться.



Дисплей климата смотрит вверх

Посаженный на эту консоль блок климата «смотрит» почти в крышу, а его дисплей мал и бликует — из-за всего этого на солнце не видно показаний.



Цифровая приборная панель

Полностью цифровая приборная панель порадовала хорошей прорисовкой и набором анимационных заставок к ряду режимов. Еще бы цвета понасыщенней.



Навигация работает удовлетворительно

Не слишком цветаст и основной дисплей мультимедиа, а сама система здесь иногда работает с задержками. Хотя вот навигация вполне подвижна.



Басов не хватает

Звучание акустики откровенно слабое, тщедушные басы не вытянуть никаким эквалайзером. Настройка эквалайзера в меню сопровождается большими паузами между нажатием на экран и изменением звука.



Удобная система кругового обзора

Зато есть камеры кругового обзора и моделирование положения машины в пространстве. Даже с таким экранчиком вещь чрезвычайно удобная, парковаться легко.



Кожаные кресла с электроприводом

Кожаные кресла с электроприводом выглядят очень стильно и обладают мощной плечевой поддержкой. Валики боковой поддержки на подушках сидений слишком велики — сидеть тесно.



Сзади запас пространства

Сзади настоящее торжество пространства. Даже удивительно, как в такой не слишком длинной машине удалось так всё скомпоновать. Над головой запас с кулак плюс четыре пальца.



Поместятся и колени, и ступни

Ступням вольготно — под передние сиденья можно просовывать ноги хоть в валенках. Колени уместит с комфортом даже очень рослый человек.



Подпол с запасным колесом

Объем багажника 397 литров, львиная доля объема приходится на подпол, где разместилась запаска с огромным органайзером для инструментов. Еще осталось место — можно чего-нибудь накидать.



Багажная дверь без электропривода

Основная часть багажника, по сути, подойдет только для сумок. Крючками и нишами багажник не избалован, зато пол вы будете поднимать за хромированную ручку. Жаль, нет электропривода.



Новый Atlas получил современный 1,8-литровый турбомотор

Вместо старого 2,4-литрового тойотовского атмосферника новый Atlas получил современный 1,8 турбо (хотя можно выбрать и прежний 2,4). Двигатель развивает 184 силы и работает с 6-ступенчатым автоматом.



Разгон до сотни за 10,7 секунды

Полноприводной Atlas разгоняется до сотни за 10,7 секунды, уже хоть что-то. Расход по паспорту в городе — 13 литров.



Максимальный крутящий момент 285 Н·м при 1500–4000 оборотах

Чтобы раскочегарить кроссовер, надо постараться. Стартует он скромно, двигатель неохотно тянет на низах, вплоть до 2000 оборотов, хотя заявлен крутящий момент 285 Н·м при 1500 оборотах. Плюс к тому нелинейная и ватная связь по педали газа — нужно сильно её продавливать, а потом ждать ускорения. Так же и на скорости, при попытках обгона.

Двигатель почти не слышно

Затем уж, когда мотор немного раскрутится, кроссовер бодро устремляется вперед. Отдельно стоит отметить отличную изоляцию моторного отсека — двигатель почти не слышно на максимальных оборотах, да и сам по себе мотор не надрывается.



Автомат работает без толчков

Переключения автомата почти не заметны, всё работает плавно, без толчков. Но все же связка мотор — коробка и отклики на педаль газа нуждаются в перенастройке.



Atlas не досаждает кренами

Atlas хорошо стоит на прямой и умеренно кренится в поворотах. Его руль вполне легок на парковке, достаточно тяжел на скорости, хотя и отдает неприятной вязкостью и размазанным «нулём».



Хорошо изолированы арки

Как и моторный отсек, качественно изолирован салон кроссовера в целом. На скорости под 100 км/ч проявляются ветровые шумы, но колеса и арки продолжают при этом молчать. Не проникают в салон звуки и от работы подвески.



На неровностях кроссовер комфортен

На неровностях словить тяжелый удар на «Атласе» сложно, но можно. Большинство асфальтовых дефектов автомобиль тщательно отфильтровывает, хоть и пропускает в салон.



Можно мчать по грунтовкам

Езда по проселку сопровождается мелкой тряской и небольшой поперечной раскачкой, но в принципе на автомобиле можно хорошо разогнаться, не боясь задеть землю днищем.



Задняя ось подключается при пробуксовке передних колес

В системе полного привода у «Атласа» работает подключаемая муфтой задняя ось. Есть кнопка блокировки для распределения тяги поровну по осям.



Муфта быстро перегревается

Муфта быстро перегревается, по крайней мере в жару (+26). Хватило 10 минут езды по песку и последующего легкого букса — на приборке загорелось предупреждение, автомобиль встал.



Кроссовер штурмует горку

Пришлось дать некоторое время на охлаждение муфты — из зыбкого песка кроссовер с трудом, но выехал.



Тяги мотора хватает

По большому счету с нормально работающей муфтой «Атласу» вполне комфортно на бездорожье, он и песчаную горку может взять — тяги хватает.

Дополнительных блокировок нет

Но все же надо следить за перегревом и не забывать, что никаких жестких блокировок тут нет.



1 639 990 рублей — за максимальную версию

Стоит наш «Атлас» в максималке 1 639 990 рублей — это и светодиодные фары, и круговой обзор, и электроприводы, и кожаный салон. За такие деньги соразмерных «японцев» не купить вообще. Схожие по оснащению обойдутся в 2 миллиона и более.



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