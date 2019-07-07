«Мы называем его камнем смерти»: детской больнице пришлось передвинуть памятник из-за толп китайцев

Чёртову камню с легендарной 125-летней историей пришлось переехать от торца детской больницы скорой помощи на Красном проспекте на неприметное место за решёткой. Оказалось, что всё дело в шумных делегациях туристов, особенно групп из Китая, которые просто оккупировали территорию медицинского учреждения. Десятки туристов из Китая не просто слушали рассказ экскурсовода об этом артефакте, но и пытались все вместе его поднять — процесс сопровождался радостными криками, что не могло не мешать лечебному процессу. Подробности — в материале НГС.



Легендарный Чёртов камень у детской больницы на Красном проспекте, 3 уже не привлекает внимание туристов так, как раньше. Теперь он скромно лежит в углу газона за решёткой в 30 метрах от входа в больницу.

Камень появился здесь в 1895 году, то есть гораздо раньше самой больницы — здание было построено в 1912 году. Как рассказывает краевед Константин Голодяев, в те годы в городе не существовало газет, которые бы зафиксировали точную дату и обстоятельства, поэтому история камня передавалась изустно. По пересказам жителей, камень везли из Колывани (по другой версии — из Искитима), чтобы он лёг в фундамент храма Александра Невского по соседству с больницей. Но камень упал и задавил не то возчика, не то лошадь или же их обоих.



Константин Голодяев показывает место, на которое упал камень в конце XIX века — он лежал там ещё до строительства здания больницы в 1912 году Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«[Камень] здесь находился всю сознательную жизнь. История очень древняя, её рассказывали экскурсоводы ещё в советское время. И естественно, всё обрастает мистикой! Якобы камень оказался настолько большой, что его было невозможно поднять обратно на телегу, его бросили здесь, на этом месте, и прозвали Чёртовым камнем за то, что нанёс увечье возчику. И все верили, что камень настолько большой, что как айсберг — это только верхушка, а под землёй ещё скала лежит какая! И все поверили в эту легенду», — говорит историк.



Большинство достопримечательностей Новосибирска находятся на Красном проспекте, поэтому группы туристов неизбежно приходят и к камню. В последние годы в город почти каждый день приезжают туристы из Китая, и экскурсоводы приводили их к больнице — рассказать впечатляющую историю о камне.



Больнице пришлось передвинуть камень в сторону на 30 метров из-за громких туристов и суеверных матерей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Подъезжал автобус, остановился, люди выходили, подходили к этому камню; экскурсовод, видимо, рассказывал историю, которая везде написана и все знают, и предлагал им такой аттракцион — сдвинуть его. И порядка 20 человек или 15 [это делали] достаточно шумно, весело — мы же знаем, как это бывает, — и устраивали на пороге больницы такие вот вещи. Конечно, это не очень было приятно, это больница, там тяжёлые дети лежат», — объясняет главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

По его словам, группы туристов занимались этим практически ежедневно — и если не срывали лечебный процесс, то явно смущали пациентов и их родителей. Поэтому больница приняла решение переместить камень, когда делала уборку своего маленького сквера, и выкорчевала реликвию с ее исторического места.



На это решение могло повлиять и то, что на Чёртов камень начали жаловаться матери детей. Хотя раньше, в 1970-х годах, они, наоборот, верили, что тот обладает чудодейственными свойствами — и можно исцелиться энергией камня, прикоснувшись к нему, вспоминает Константин Голодяев.



Краеведы не сразу положительно отнеслись к решению сдвинуть легендарный камень, но в итоге смирились. На фото историк с главным врачом больницы Ростиславом Заблоцким Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Мы не верим во всякие там суеверия, хотя были обращения, даже письменные, от мам: "Вот у вас на территории лежит камень, мы знаем его историю, мы называем его камень смерти, одна лошадь умерла, другая лошадь умерла [из-за него], мы не хотим лежать в такой больнице". Я пытаюсь объяснить, что это всё какая-то мифическая история, которая не имеет отношения к лечению детей и иметь не может, но ажиотаж был такой», — рассказывает главврач Ростислав Заблоцкий.

На инициативу передвинуть камень сначала резко отреагировали новосибирские краеведы — они считали, что артефакту следует лежать там, где он упал больше века назад. Сейчас споры уже утихли — Голодяев признаёт, что камень может лежать и чуть в стороне, если так он никому не мешает. Однако, по мнению историка, больше камень трогать не стоит.



«У нас не было цели его выбросить. Лично я к нему отношусь абсолютно спокойно, стоит и стоит. Иногда планёрки проходят, мы обсуждаем, какие-то проблемы возникают, можем в шутку сказать: "Это всё вот из-за камня!"», — говорит главврач Заблоцкий.



Руководство не запрещает ходить по газону, так что к камню можно подойти Фото: Ольга Бурлакова / НГС

После перемещения камня китайских туристов рядом с ним больше не видели, хотя руководство больницы не запрещает ходить по территории сквера, огороженного забором. Вместо камня теперь они концентрируются у часовни на Красном проспекте — её поднимать иностранцы не решаются.



Артефакт не сразу заметен из-за забора на Красном проспекте Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Китайцы — очень законопослушные и дисциплинированные люди. Вряд ли они что-то хотят украсть, а тем более двухсоткилограммовый булыжник. Скорее всего, они пробуют его поднять. Гиды рассказывают им легенду о Чёртовом камне, в которой говорится, что когда он упал с телеги, то никто не мог его сдвинуть с места. А китайцы — очень непосредственные люди.

В отличие от чопорных европейских туристов китайцы очень легко вовлекаются в любой интерактив, все хотят попробовать, потрогать руками! Юрий Лобанов, пресс-секретарь Музея Новосибирска

В отличие от чопорных европейских туристов они очень легко вовлекаются в любой интерактив, все хотят попробовать, потрогать руками», — объясняет мотивы китайских туристов пресс-секретарь Музея Новосибирска (музей тоже водит туристов из Азии по городу) Юрий Лобанов.



По его словам, если туристы из больших городов пытаются вести себя как европейцы, то люди из глубинки (большинство едут в Новосибирск именно оттуда) делать этого не умеют. В их поведении нет неуважения или глумления над памятниками — просто такой менталитет, отмечает эксперт.

«В Китае такая туристическая культура накладывает отпечаток на сохранение памятников. Все старинные памятники, которые находятся в общем доступе, просто сносят и на этом месте ставят бетонную копию. Потому что если что-то за неделю потрогает миллион человек, то от этого рожки да ножки останутся. Китайские власти, кстати, ведут широкую пропаганду, издают специальные пособия, в которых сказано, как себя вести в разных странах. Власти очень заботятся об имидже страны за рубежом, а культурные китайцы очень стыдятся своего "Тагила". Но камень — не церковь или памятник Ленину, в методичке, наверное, не было написано, что его нельзя поднимать», — добавляет Юрий Лобанов.



Группы китайских туристов, гуляющих по Красному проспекту, можно увидеть почти каждый день Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирский гид-переводчик Валентин Тявин говорит, что иностранцев с Востока интересуют не столько архитектура и легенды, сколько быт сибиряков.

