Жутко стало: новосибирцы бросились страховать свои жизни (и пытаются на этом заработать)

В Новосибирске рост страхования вырос в 10 раз быстрее, чем в целом в России

Новосибирская область вошла в число лидеров по темпам роста страхования за последние полгода — по словам экспертов, у нас этот рост в десять раз быстрее, чем в целом по стране. В число сегментов, где наблюдают наибольший прирост, вошло страхование жизни — около 12%. Журналист НГС узнала, зачем новосибирцы кинулись к страховщикам, чего стали бояться и сколько выплат им удаётся получить на самом деле. Страховые компании отметили прирост по страхованию жизни в I квартале 2019 года в Новосибирской области. Как объяснил директор новосибирского филиала «Ренессанс страхование» Сергей Лешонок, большой рост сборов пришёлся на долгосрочное страхование жизни — в эту категорию входят три подвида: пенсионное, накопительное и инвестиционное.

Справка: накопительное страхование жизни — вид страхования жизни, с помощью которого можно застраховать жизнь и при этом накопить определённую сумму денег к заданному сроку. Пенсионное — для формирования источников финансирования пенсий. Инвестиционное — помимо страхования жизни, клиент получает инструмент инвестирования в различные активы, предлагаемые страховщиком. «Причина роста популярности этого вида страхования — в снижении доходности по банковским вкладам. Инвестиционное страхование жизни используется как альтернативный вариант инвестиций. Выплаты по страхованию жизни в Новосибирской области составили 485 миллионов рублей. Страхование от несчастных случаев обеспечило прирост 61 миллион рублей — 20%. Рост этого вида страхования обеспечен в том числе сборами по полисам, оформляемым при "кредитном" страховании: в случае оформления потребительского или ипотечного кредита заёмщику предлагается оформить полис страхования от несчастных случаев на сумму остатка по кредиту», — поясняет Сергей Лешонок.

Страхование от несчастных случаев обеспечивает выплату при травмах, инвалидности или гибели застрахованного, размер зависит от тяжести травмы. Выплаты по страхованию от несчастных случаев за полгода в компании составили 49,3 миллиона: новосибирцы заключили 124 тысячи договоров со средней стоимостью 2,96 тысячи рублей.

В компании «Ингосстрах-Жизнь» добавляют, что от объёмов ипотечного страхования сильно зависит и рост страхования имущества частных лиц: по Новосибирску прирост 6 миллионов рублей (4%). Средняя стоимость такого договора — 1,7 тысячи рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

В компании «Ингосстрах-Жизнь» тенденцию подтверждают: в I квартале 2019 года виден рост всех личных видов страхования и страхования жизни в Новосибирской области. Здесь общий объём страховых премий по страхованию жизни, включая накопительное, пенсионное и инвестиционное, составил 1,1 миллиона рублей, что на 11,6% больше, чем за тот же период 2018 года. Страховые премии по личным видам страхования — от несчастных случаев и болезней, а также ДМС — составили около 183 тысяч рублей (на 16% больше). И также подтверждают, что в этом росте есть вклад тех, кто брал ипотечные и потребительские кредиты. «На фоне сокращения рынка страхования жизни на 5,5% по России — рост этого сектора в Новосибирске выглядит очень позитивным. Традиционным каналом продаж по страхованию жизни являются банки, которые реализуют программы накопительного, инвестиционного страхования жизни, а также страхования от несчастного случая и болезней при выдаче ипотечных и потребительских кредитов. Доля, которая реализуется через банки, достигает 90% от всех сборов страховых премий», — добавили в компании. Такую тенденцию в «Ингосстрах-Жизнь» связывают прежде всего с повышенной заинтересованностью клиентов в страховании и появлении на рынке новых продуктов.

Заместитель генерального директора СК «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин тоже отмечает рост сборов по страхованию жизни — в их компании они выросли в два раза. «В конце прошлого года мы обновили нашу продуктовую линейку накопительного страхования жизни новыми массовыми и доступными продуктами. Они позволяют накопить от 250 тысяч рублей до 1 миллиона в комфортном для человека режиме — от 3 тысяч рублей в месяц. Программы накопительного страхования жизни включают в себя такие риски, как инвалидность и уход из жизни. При наступлении неблагоприятных событий страховая компания будет делать взносы за клиента, тем самым обеспечив получение выгодоприобретателем необходимой суммы к назначенному сроку», — замечает Дубровин.

Новосибирцы решили копить, дополнительно застраховав себя от несчастных случаев Фото: Густаво Зырянов / НГС

Эксперты объясняют рост страховых договоров боязнью за свою жизнь и здоровье — статистика подтверждает, что не зря. Чаще всего новосибирцы умирают от болезней, особенно от тех, которые связаны с системой кровообращения. По данным Новосибирскстата, из 19 тысяч новосибирцев, которые умерли в прошлом году, около 10 тысяч скончались именно от проблем с сердцем. В топе также новообразования и несчастные случаи, от которых тоже можно застраховаться. Чаще всего в прошлом году это были случайные падения, утопления, удушения, а также ДТП, где погибли 60 человек. Немалую роль в страхах новосибирцев, как и жителей по всей стране, играет боязнь разгула преступности.

«Внешние страхи россиян смещаются с фиксации на внешних угрозах на угрозы внутри страны в виде конфликтов на политической и религиозной почве, — считает социолог, научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН Вячеслав Комбаров. — Факторов может быть много. Например, такой банальный, как начало летнего туристического сезона: когда количество путешествий возрастает, растёт соответственно и количество страхований здоровья и жизни». Страхи россиян также растут вслед за ростом кредитования. «Растущее предложение кредитования находит благодатную почву в увеличении страхов. Причём страхи создаются искусственно. Людьми, которые боятся, проще манипулировать для продвижения в обществе идей и политических проектов, которые преподносятся как ответ на угрозы», — говорит Вячеслав Комбаров.

Социолог Вячеслав Комбаров считает, что страхи искусственно навязывает государство — и это отличный повод для страховщиков навязать свои договоры новосибирцам Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Социолог утверждает, что среди населения увеличивается ценность здоровья, в том числе как показатель качества и уровня жизни. «Не исключено, что страхование здоровья является в некотором роде видом классового престижного потребления. Иными словами, страхование здоровья — как косвенная практика, направленная на заботу о себе и качестве жизни людьми со средними и высокими доходами. Ещё нюанс — работают бессознательные механизмы, завязанные на страхе, который очень активно нагнетается СМИ через обращение к угрозам, ложным или явным. Вся госпропаганда убеждает нас, что Россия находится в кольце врагов, а тут очень своевременно страховщики активно предлагают нам вариант обезопасить своё будущее на случай, если, не дай бог, что-то произойдёт нехорошее. Война, например», — заявляет Комбаров.



Ирина Ломакина напоминает, что каждому по законодательству полагается пособие на погребение, которое выдаётся практически сразу после обращения с соответствующими документами. В 2019 году это около 6 тысяч рублей, которые, естественно, не покрывают все расходы Фото: Александр Ощепков / НГС

Юрист и доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НГУЭУ Ирина Ломакина подчеркивает: договоры личного страхования добровольны. Риски социального или экономического характера в них перекладываются на плечи другого лица — страховой компании. «В нём [договоре] при заключении есть такие действующие лица: сам страхователь — тот, кто платит, заключает договор, и застрахованное лицо, в пользу которого эти риски застраховываются. Помимо него, указывается выгодоприобретатель. На него я обращаю особое внимание. Они могут не совпадать — застрахованное лицо и выгодоприобретатель, который вместо застрахованного получает страховую сумму. И если не указан выгодоприобретатель, то право получить страховку переходит к наследникам», — объясняет Ломакина. Руководитель юридической компании «ФИНПРАВ» Вадим Бадмаев подтверждает, что указание выгодоприобреталя облегчает процесс получения выплат, и говорит, что на практике часто всё работает действительно быстро, но иногда возникают сложности. Зачастую они связаны с тем, что люди невнимательно читают договоры, говорит он. В практике компании Вадима Бадмаева был случай, когда только через суд они помогли родственникам получить деньги после смерти наследодателя, потому что страховая отказывала. В других случаях обычно помогают досудебные претензии.