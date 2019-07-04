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Летопись

Твоя бабушка — огонь: 10 пляжных фото советского Новосибирска

Кубики на животе, шахматы и скрипачки у воды — Instagram в СССР выглядел бы гораздо круче

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Грибки — неотъемлемый атрибут городского пляжа

Фото: архив Музея Новосибирска

Новосибирские пляжи каждое лето собирают тысячи горожан, но особенно их любили советские новосибирцы. Инстаграмов ещё не было, нежные пляжи Турции или Таиланда были недоступны, а единственным морем поблизости было Обское водохранилище. Но всё это не мешало горожанам получать на пляжах максимум удовольствия. Музей Новосибирска по просьбе НГС поделился архивными снимками пляжного отдыха наших мам, пап, бабушек и дедушек.

В 1960-е на городских пляжах иногда было сложно найти место&nbsp;

В 1960-е на городских пляжах иногда было сложно найти место 

Городские пляжи всегда пользовались большой популярностью у горожан. Один из самых любимых у горожан — городской пляж на левом берегу (сейчас его называют «Наутилусом». — Прим. ред.). Тогда, как и сейчас, горожане любили постелить что-нибудь на песок вроде полотенец или покрывал и нежиться под жарким солнцем, развлекая себя и друга разговорами или книгами. 

Новосибирская водно-лыжная станция располагалась на правом берегу на месте нынешнего Октябрьского моста

Новосибирская водно-лыжная станция располагалась на правом берегу на месте нынешнего Октябрьского моста

Но раньше, в середине прошлого века, центром притяжения любителей пляжного отдыха, а заодно и спортивной жизни Новосибирска, был вовсе не городской пляж, а водно-лыжная станция. Она была на пляже вместо Михайловской набережной. Станцию снесли в начале 1950-х годов, когда на этом месте начали строить Октябрьский мост. 

На водно-лыжной станции был свой городской пляж&nbsp;

На водно-лыжной станции был свой городской пляж 

Здесь проводили соревнования по плаванию, гребле и даже прыжкам с вышки — это вам не на «банане» болтаться по волнам. На станции ещё было футбольное поле, волейбольная площадка, танцевальная площадка. Зимой здесь проводили лыжные гонки, а ещё заливали каток. 

Центральный пляж Академгородка в советские времена явно был меньше, чем сейчас&nbsp;&nbsp;

Центральный пляж Академгородка в советские времена явно был меньше, чем сейчас  

Ещё одним центром притяжения любителей позагорать и покупаться был, конечно же, Центральный пляж Академгородка. На нём тоже иногда сложно было найти место: даже несмотря на огромную лестницу, которая до сих пор там встречает и провожает пляжников, берег был почти полностью забит. 

Струнный оркестр выступает для отдыхающих прямо на горячем песке&nbsp;&nbsp;

Струнный оркестр выступает для отдыхающих прямо на горячем песке  

Пляж Академгородка не был бы пляжем Академгородка, если бы не академовские развлечения. На этом фото из конца 1980-х годов, например, струнный оркестр музыкальной школы № 10 играет для отдыхающих по приглашению института автоматики. А в 1960-е основатель Академгородка Михаил Лаврентьев иногда привозил сюда своих студентов вместо лекции.

Пикники у Обского моря всегда были особенными

Пикники у Обского моря всегда были особенными

А вот так проходили пляжные пикники на берегу Обского моря: большая компания, костёр, закуски... Наверняка у кого-то спрятана гитара, а то и не одна, а ещё карты или шахматы — обязательный атрибут таких посиделок. А пока жарятся шашлыки, все играли в пионербол. 

Свежий прибрежный воздух — лучшее решение для тренировок&nbsp;

Свежий прибрежный воздух — лучшее решение для тренировок 

Если сейчас главные символы пляжного отдыха — модный загар и фото с ногами в песке, то тогда это определённо был ЗОЖ. Сюда приходили на зарядку, здесь устраивали разные спортивные состязания, а заодно и приобретали тот самый загар. На фото — зарядка на пляже в первой летней школе.

Сегодня такие фото на пляжах никто не делает...

Сегодня такие фото на пляжах никто не делает...

Инстаграмы наших дедов определённо были бы круче, чем наши — они явно умели развлекаться. А их кубики на прессе отлично сохранились на архивных фото — их даже можно пересчитать. Мужской моды на плавки, как видно, особой не было, чего не скажешь о женских купальниках. 

... а вот в пляжный волейбол и пионербол иногда играют до сих пор

... а вот в пляжный волейбол и пионербол иногда играют до сих пор

В 1950-е годы советские девушки предпочитали жатые купальники из хлопка, а в 1960-е появилось много импортных — из ГДР. Летом их было не найти, а зимой модницы стояли за ними в очередях и выкладывали немалые деньги за них — импортные стоили в среднем 25 рублей. В 1970-е цены за купальники с рук доходили до 250 рублей за бикини, а за сплошные купальники просили 300–350 рублей при средней зарплате в 100–150 рублей, рассказали корреспонденту НГС в музее Железнодорожного района, где сейчас проходит выставка «Горящая путёвка в СССР».

В Новосибирске уже начался пляжный сезон: в городе открыли три пляжа на Обском море, а также пляжи «Звезда» и «Наутилус». Тем временем синоптики обещают в июле жару до +40

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КОММЕНТАРИИ (3)

4 июл 2019 в 20:14

Ё-моё! Какие все мускулистые и вообще не видно "жиртрестов"!

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4 июл 2019 в 20:03

Ну и где бабушки в купальниках?)))))
А они раньше, женщины, действительно, ух какие были!!!!!
Сейчас таких нет.....