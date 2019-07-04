Твоя бабушка — огонь: 10 пляжных фото советского Новосибирска

Новосибирские пляжи каждое лето собирают тысячи горожан, но особенно их любили советские новосибирцы. Инстаграмов ещё не было, нежные пляжи Турции или Таиланда были недоступны, а единственным морем поблизости было Обское водохранилище. Но всё это не мешало горожанам получать на пляжах максимум удовольствия. Музей Новосибирска по просьбе НГС поделился архивными снимками пляжного отдыха наших мам, пап, бабушек и дедушек.

В 1960-е на городских пляжах иногда было сложно найти место Фото: архив Музея Новосибирска

Городские пляжи всегда пользовались большой популярностью у горожан. Один из самых любимых у горожан — городской пляж на левом берегу (сейчас его называют «Наутилусом». — Прим. ред.). Тогда, как и сейчас, горожане любили постелить что-нибудь на песок вроде полотенец или покрывал и нежиться под жарким солнцем, развлекая себя и друга разговорами или книгами.

Новосибирская водно-лыжная станция располагалась на правом берегу на месте нынешнего Октябрьского моста Фото: архив Музея Новосибирска

Но раньше, в середине прошлого века, центром притяжения любителей пляжного отдыха, а заодно и спортивной жизни Новосибирска, был вовсе не городской пляж, а водно-лыжная станция. Она была на пляже вместо Михайловской набережной. Станцию снесли в начале 1950-х годов, когда на этом месте начали строить Октябрьский мост.

На водно-лыжной станции был свой городской пляж Фото: архив Музея Новосибирска

Здесь проводили соревнования по плаванию, гребле и даже прыжкам с вышки — это вам не на «банане» болтаться по волнам. На станции ещё было футбольное поле, волейбольная площадка, танцевальная площадка. Зимой здесь проводили лыжные гонки, а ещё заливали каток.

Центральный пляж Академгородка в советские времена явно был меньше, чем сейчас Фото: фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук

Ещё одним центром притяжения любителей позагорать и покупаться был, конечно же, Центральный пляж Академгородка. На нём тоже иногда сложно было найти место: даже несмотря на огромную лестницу, которая до сих пор там встречает и провожает пляжников, берег был почти полностью забит.

Струнный оркестр выступает для отдыхающих прямо на горячем песке Фото: фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук

Пляж Академгородка не был бы пляжем Академгородка, если бы не академовские развлечения. На этом фото из конца 1980-х годов, например, струнный оркестр музыкальной школы № 10 играет для отдыхающих по приглашению института автоматики. А в 1960-е основатель Академгородка Михаил Лаврентьев иногда привозил сюда своих студентов вместо лекции.

Пикники у Обского моря всегда были особенными Фото: фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук

А вот так проходили пляжные пикники на берегу Обского моря: большая компания, костёр, закуски... Наверняка у кого-то спрятана гитара, а то и не одна, а ещё карты или шахматы — обязательный атрибут таких посиделок. А пока жарятся шашлыки, все играли в пионербол.

Свежий прибрежный воздух — лучшее решение для тренировок Фото: фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук

Если сейчас главные символы пляжного отдыха — модный загар и фото с ногами в песке, то тогда это определённо был ЗОЖ. Сюда приходили на зарядку, здесь устраивали разные спортивные состязания, а заодно и приобретали тот самый загар. На фото — зарядка на пляже в первой летней школе.

Сегодня такие фото на пляжах никто не делает... Фото: архив Музея Новосибирска

Инстаграмы наших дедов определённо были бы круче, чем наши — они явно умели развлекаться. А их кубики на прессе отлично сохранились на архивных фото — их даже можно пересчитать. Мужской моды на плавки, как видно, особой не было, чего не скажешь о женских купальниках.

... а вот в пляжный волейбол и пионербол иногда играют до сих пор Фото: архив Музея Новосибирска