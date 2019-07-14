Война дачников: садовода обвинили в краже федеральных земель на 12 миллионов рублей

Председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Цитолог» Михаил Саламатов обвинил одного из членов правления, Андрея Храброва, в незаконном присвоении нескольких участков земли стоимостью в несколько миллионов рублей. Этот человек, по словам Саламатова, подделал печати и подписи на документах, а однажды избил председателя пистолетом. По избиению дело в полиции уже возбужедено, а сейчас юрист Саламатова готовит заявление о предполагаемом мошенничестве. Храбров же утверждает, что мошенником является сам председатель. Корреспондент НГС выслушал обе стороны затянувшегося дачного конфликта.



Глава садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Цитолог», которое находится за Академгородком, Михаил Саламатов обвинил одного из членов правления, Андрея Храброва, в избиении и незаконном присвоении участков земли на общую сумму в несколько миллионов рублей. Саламатову 72 года, Храброву — 31. Конфликт между ними длится уже не один год. Сейчас юрист Иосиф Судаков готовит заявления в полицию о предполагаемом мошенничестве. По факту избиения дело в полиции уже возбуждено.

«Он (Андрей Храбров. — Прим. ред.) собственник нескольких участков. <…> Неправильно оформляет землю и документы: ставит печати и подписи вместо меня. Он подделывает документы участков, которые находятся на федеральных землях. <...> Росреестр зарегистрировал их уже в собственность», — утверждает Михаил Саламатов.

По его словам, Храбров официально числится в обществе с 2018 года, но владельцем первого участка стал около десяти лет назад. В том же 2018 году он попал в правление «Цитолога». Правда, по мнению главы СНТ, предприниматель не может быть в правлении по формальному признаку: заявление подавалось после собрания, на котором Храброва приняли в правление.



Председатель «Цитолога» настаивает: Храбров с помощью поддельной печати и подписей оформил в собственность несколько участков на федеральных землях, перевел их в разряд земель СНТ, а также незаконно расширил участки, купленные в самом обществе. Есть экспертиза, подчеркнул Саламатов, подтверждающая, что печати и подписи на бумагах Храброва не соответствуют оригинальным.

Ко всему прочему, замечает председатель садового общества, молодой предприниматель во время одной из встреч избил его рукояткой травматического пистолета при свидетеле.



Михаил Саламатов (на фото) является главой СНТ 12 лет, но последние годы ведет борьбу с предпринимателем Андреем Храбровым Фото: Михаил Саламатов

31-летний предприниматель Андрей Храбров заверил корреспондента НГС, что всё обстоит не так. По мнению Храброва, именно он начал разбираться в делах председателя СНТ «Цитолог», который якобы получает ежемесячный доход в несколько десятков тысяч рублей от махинаций с электричеством. Об этом, заметил предприниматель, он сообщил энергетикам, но дело ничем не закончилось. Правда, предприниматель и сам является руководителем кооператива «Цитолог-1», который занимается альтернативной поставкой электроэнергии на садовые участки. Но доля его участия в передаче садоводам электроэнергии ничтожно мала, уверяет Храбров.



«У него (Михаила Саламатова. — Прим. ред.) личная заинтересованность попытаться остаться на посту председателя СНТ, потому что он получает отсюда стабильный доход на обмане "Новосибирскэнергосбыта". <…> Другой аспект его деятельности, точнее, воровства на базе данного СНТ, — это межевание земель общего пользования», — утверждает Храбров.

Председатель «Цитолога», убеждает его оппонент, недорого скупал участки у членов общества, а после перепродавал.

К образованию участков на федеральных землях, заметил Храбров, он не причастен: по его словам, они существовали задолго до его появления в СНТ. Также, по мнению Храброва, не было никакой драки: он приходил отдать председателю документы. А проведенной экспертизе по оттиску печати и подписи предприниматель просто не доверяет.

«В отношении него (Саламатова. — Прим. ред.) будет возбуждено уголовное дело <…> органами прокуратуры, и он будет смещен с должности так или иначе. Но произойдет это, скорее всего, еще раньше. Потому что на руках у меня требование от 50 садоводов», — заметил в разговоре с корреспондентом НГС Андрей Храбров. Всего в обществе, по сведениям и Храброва, и Саламатова, числится около 160 человек.



На сегодня, уточнил председатель СНТ, Храбров имеет около 50 соток на сумму порядка 12 миллионов рублей: это три больших участка, собранных из нескольких маленьких. Предприниматель уже начал их продавать: первый — размером 7 соток — можно купить за 7,5 миллиона рублей, пояснил Саламатов и подтвердил свои слова присланной фотографией. Храбров в ответ сообщил, что это не совсем продажа, а исследование рынка.

«Есть у меня на одном участке строение, оно было выставлено на продажу с целью изучения больше спроса, чем самой продажи. <…> Проводил, так сказать, небольшой анализ», — объяснил корреспонденту НГС Андрей Храбров.



Объявление о продаже участка Андрея Храброва висело на момент написания статьи — бизнесмен объясняет, что это исследование рынка Фото: Михаил Саламатов

По мнению защитника Саламатова юриста Иосифа Судакова, они хотят как можно быстрее подать заявление о мошенничестве в полицию и добиться приостановления продаж земельных участков. Иначе, уточняет Судаков, земля перейдёт в руки добросовестных покупателей, которые не в курсе происходящего в СНТ «Цитолог».

По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп», «Цитолог-1» и «Сибфермер». Фирмы эти занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.

