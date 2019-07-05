Все там будем: истории городских кладбищ — там хоронили старух с колом в груди и цыган с телевизором

Кладбища — не только места скорби, но и благодатная тема для суеверий и легенд

Ничто, кажется, так не завораживает обывателя, как смерть. В конце концов, даже загадки Вселенной учёные уже приноровились разгадывать, а с загадками существования и особенно того, что ждёт человеческое сознание после, пока ещё туго. Скептики считают, что ничего нас там не ждёт, но многотысячелетнняя история человечества из поколения в поколение передаёт обряды, ритуалы и суеверия, которые объединяют порой целые народности. Корреспонденты НГС погуляли по нескольким городским кладбищам, послушали немногочисленные легенды и реальные истории и узнали, как рядом с кладбищами живётся новосибирцам.

Алёна провела детство рядом с Гусинобродским кладбищем и вспоминает, что некоторые могилы появились там не очень законно.

— На «Гусинском» самая распространенная тема, особенно в 90-е и начале 2000-х, была такая: дележка барахолки, территории, плюс приехали скопом нерусские, были постоянные разборки и стрелялки. Логично, что всех, кому не повезло, закапывали на старом кладбище, потому что на него было очень легко попасть через «биатлон» по тропинке, — говорит девушка.



Новосибирские кладбища становились местами действия мистических романов и детективных повестей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Здесь же, по легенде, хоронили пациентов находящейся неподалёку психбольницы, «когда они терялись в лесу и умирали от беспомощности или если их там мучили незаконно».

Вообще, ближайшие соседи Гусинобродского кладбища — частный сектор и дачные посёлки. В частных домах, говорят, жили бабки-колдуньи и знахарки. Одну из них, самую сильную, по поверью, хоронили с колом в груди. Её могила была недалеко от входа со стороны леса, и свободные дети 90-х, разумеется, ходили на неё взглянуть.

Кладбища нередко становились местом для детских вылазок — сейчас подросткам это уже не так интересно Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Я лично жутко боялась, что она встанет из могилы: мои друзья уверяли, что ночью ее призрак там шастает, — призналась Алёна. — Нам было лет 6–7, и кладбищ мы вообще не боялись. Ходить было запрещено, но когда это останавливало детей? Я не злоупотребляла, другие дети ходили чаще, даже таскали конфеты с могил.



Заельцовское кладбище — одно из самых именитых: здесь хоронили и хоронят известных новосибирцев. В их числе немало художников, музыкантов, писателей.

На этом кладбище похоронены сестра Михаила Булгакова Варвара и Янка Дягилева. Как писал новосибирский журналист и филолог Александр Матвеев, Варвара Булгакова сперва в 1934 году переехала в Новосибирск к ссыльному мужу, а в 2013 году была перезахоронена в новой могиле рядом с ним — фактически переехала к нему во второй раз. А возле могилы Янки Дягилевой на дереве установили почтовый ящик с надписью «Здесь Янкина тетрадь». В этот ящик поклонники приносят свои творения — он забит рукописями под завязку.



У каждого кладбища есть свои легенды, но местные жители зачастую их либо уже не помнят, либо, наоборот, умалчивают о тайнах своих «тихих соседей» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Игорь Маранин в своей книге «Легендариум» описывает случай, как одной летней ночью 2000 года вандалы вскрыли одну из цыганских могил и утащили из неё импортный телевизор и видеомагнитофон.

«Рано или поздно, так или иначе, но карающая рука Судьбы дотянется и до жадных вандалов. Но видеомагнитофон в могиле! Хорошо хоть, родственники не вручили покойному в последний путь видеокамеру», — удивляется писатель.



Рядом с кладбищем расположен элитный коттеджный посёлок «Лесное». Местная жительница на все вопросы о суевериях, легендах и вообще возможном дискомфорте от такого соседства корреспондентам НГС отвечала либо «нет», либо «вообще нет».

— Это вами надуманное что-то, — недовольно резюмировала она.



Некоторые смело строят дома через дорогу от кладбищ, но в таких районах встречаются и заброшенные дома, что невольно воскрешает суеверия Фото: Ольга Бурлакова / НГС

А местный охранник на КПП рассказал, что иногда на кладбище ночью что-то гремит, как будто железо, но списал зловещие звуки на ветер. Местные подростки и дети гулять туда не ходят. Да и вообще не ходят — в основном выезжают на машинах. С охранниками.

В 90-е новосибирский журналист и писатель Александр Духнов на спор на миллион деноминационных рублей написал детективную повесть, которая так и называется: «Заельцовское кладбище».

В местной литературе отметилось и Клещихинское кладбище. Поздним вечером главный герой мистического романа Николая Норда «Избранник Ада» доезжает на 9-м трамвае до «Молкомбината», переходит через речку Тулу и направляется прямо на кладбище.



На Клещихинском кладбище всегда хоронили самоубийц и неизвестных покойников — здесь перезахоронили и останки тех, кто был погребён под нынешним стадионом «Спартак» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«На ближайшем памятнике фотография молодой черноокой девушки ожила, и ее глаза пристально уперлись в меня, казалось, подозрительно оглядывая незваного пришельца с ног до головы. А со стороны озерца ко мне над водой поплыла какая-то огромная зубастая морда размером с пивную бочку. Впрочем, это мог быть и клочок так странно оформившегося тумана, потихоньку встававшего над озером», — описывает опыт героя Николай Норд.



По информации Игоря Маранина, именно на Клещихинском кладбище хоронят самоубийц и неопознанных умерших. Только здесь в кладбищенском храме есть икона Святого Уара Египетского — единственного, кому разрешено молиться за самоубийц. Здесь же похоронены бросившаяся под поезд актриса фильмов «Кубанские казаки» и «Приходите завтра» Екатерина Савинова и повесившийся на трубе здания НЭТИ музыкант «Калинова моста» и «Гражданской обороны» Дмитрий Селиванов.



Кладбища на окраинах на порядок старше домов вокруг — люди со временем избавились от предрассудков Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вообще же возле Хилокского рынка когда-то было самое большое кладбище военнопленных в Сибири — сейчас на их могилах разбиты огороды.

Кладбище военнопленных есть и в Первомайском районе — прямо в лесу на небольшом холме сегодня установлены кресты и аккуратные могильные плиты. Местные жители рассказывали, что изначально хоронили их на Эйховском кладбище как попало и по части братских могил затем проложили улицу Баганскую — из-за этого на улице было много аварий. После перезахоронения аварийный участок дороги сразу стал спокойным.



Со временем старые кладбища превратились в городские парки — часть захоронений до сих пор остаётся под дорожками и каруселями Фото: Ольга Бурлакова / НГС

То, что на месте популярных у горожан парков тоже когда-то были кладбища, ни для кого, в общем-то, не секрет. По информации Константина Голодяева, в дальнем углу сегодняшнего парка «Берёзовая роща» в 20–30-е годы приводили в исполнение смертные приговоры врагам Советской власти — и здесь же хоронили. Места этих захоронений не определены до сих пор, пишет краевед в книге «Старый Новосибирск». Возможно, прямо по могилам сегодня гуляют новосибирцы.



Вообще, новосибирцы к сакральности смерти относятся довольно легкомысленно, активно строят дома возле кладбищ, нарушая покой усопших. Жительница села Каменка Людмила рассказала, что Каменское кладбище существовало уже век назад: в 1931 году здесь похоронили её деда, вспоминает она, а вокруг был пустырь. Сейчас дома здесь соседствуют с кладбищем теснее, чем где-либо в городе, но такое соседство никого не беспокоит.



Соседи кладбищ уверяют, что они не суеверные, но добавляют: всё-таки живым там не по себе Фото: Ольга Бурлакова / НГС