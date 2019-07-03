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Проблема

«Где дороги?»: падающий столб подвязали резинкой от трусов — когда он рухнет на головы новосибирцев

На Нарымской людям грозят два падающих столба, а на Богаткова нашли опасную ливневку без решетки

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Опасный столб на Нарымской

Фото: читатель НГС

В очередном, 35-м выпуске проекта «Где дороги?»: опасные столбы, нависающие над головами горожан, бестолковая ливневка после ремонта на Фрунзе и открытые колодцы, поджидающие своих жертв.

Начнем с реальных опасностей, которыми полна городская инфраструктура Новосибирска. Никогда не знаешь, что и где упадет тебе на голову. «Вот такие 2 столба стоят на Нарымской рядом с Галущака. Вчера облокотился на один, так он чуть не упал. Главное, что первый резинкой от трусов подвязали...

Ремонта ждут 2 месяца

Ремонта ждут 2 месяца

... При этом ответственные за содержание знают об этой проблеме с начала мая. Ждем, когда произойдет несчастный случай. Интересно, ответственных накажут тогда по всей строгости закона? Два месяца люди ходят под этими разрушенными столбами», — рассказывает читатель Михаил.

Колодцы на Мира

Колодцы на Мира

«На улице Мира рядом с налоговой открыты люки. В районе домов 63 и 63А», — телеграфирует читатель Александр.

Ливневка на Богаткова

Ливневка на Богаткова

«Регулярно по дороге с работы и на работу поправляю эти ящики, которые поставил над ямой в прошлое воскресенье. Это на Богаткова, напротив дома 163/8, отсутствует решетка на ливневке. Если кто-то попадет, после последствий обратят на это внимание?» — пишет нам очевидец. 

Мусор на Каменской&nbsp;

Мусор на Каменской 

В таком виде у нас содержатся центральные улицы. Помойка на Каменской, 44. 

Скрытый дорожный знак

Скрытый дорожный знак

Очередная проблема с обзорностью дорожных знаков. «Знак "Осторожно, дети" на углу дома Стофато, 1. Рядом гимназия № 11. Машин там всегда много, родители привозят своих детей, да и со Стофато жители выезжают и заезжают», — сообщает Андрей

Загубленный газон

Загубленный газон

«Возвращаясь к новости о строительстве 4-этажного ресторана на Плановой. Отгородили стройплощадку, а теперь на остатках газона устроили отвал грунта. Остатки газона уже убили», — информирует Вадим.

Ямы на Ленина

Ямы на Ленина

Мы продолжаем исследовать центр Новосибирска. Это визитная карточка города, и, казалось бы, здесь-то уж можно отремонтировать пару километров узеньких улиц. Но нет, вот так позорно выглядит улица Ленина возле «Кобры».

Разруха на Октябрьской

Разруха на Октябрьской

Состояние улицы Октябрьской достойно жалкой деревни. А ведь где-то здесь, в элитных домах, живут все эти чиновники, коммунисты, депутаты, начальники и их проверяющие. 

Ливневка на Фрунзе

Ливневка на Фрунзе

Вот так надо делать ливневки. «На свежеуложенном асфальте по улице Фрунзе возле домов 49 и 88 собираются лужи...

Ремонт только что сделали

Ремонт только что сделали

... Вода не может стекать в водосборные решетки, так как они сделаны выше уровня дороги», — делится наблюдениями читатель Андрей. 

В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе — виноват ли правый руль

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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Где дороги?ямыремонт

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (25)

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3 июл 2019 в 21:19

Ну что за название статьи-(падающий столб, резинка от трусости и т.д) так только мог наш Ржака написать :))

RiTa
3 июл 2019 в 21:11

Да толку от гор.администрации, которая разводит такой бардак? Абсолютно никакого.

Фото пользователя
3 июл 2019 в 21:07

Градоначальник не смог привести город в нормальное состояние ни до дня города, ни после.