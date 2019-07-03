«Где дороги?»: падающий столб подвязали резинкой от трусов — когда он рухнет на головы новосибирцев

В очередном, 35-м выпуске проекта «Где дороги?»: опасные столбы, нависающие над головами горожан, бестолковая ливневка после ремонта на Фрунзе и открытые колодцы, поджидающие своих жертв.



Начнем с реальных опасностей, которыми полна городская инфраструктура Новосибирска. Никогда не знаешь, что и где упадет тебе на голову. «Вот такие 2 столба стоят на Нарымской рядом с Галущака. Вчера облокотился на один, так он чуть не упал. Главное, что первый резинкой от трусов подвязали...



Ремонта ждут 2 месяца Фото: читатель НГС

... При этом ответственные за содержание знают об этой проблеме с начала мая. Ждем, когда произойдет несчастный случай. Интересно, ответственных накажут тогда по всей строгости закона? Два месяца люди ходят под этими разрушенными столбами», — рассказывает читатель Михаил.



Колодцы на Мира Фото: читатель НГС

«На улице Мира рядом с налоговой открыты люки. В районе домов 63 и 63А», — телеграфирует читатель Александр.



Ливневка на Богаткова Фото: читатель НГС

«Регулярно по дороге с работы и на работу поправляю эти ящики, которые поставил над ямой в прошлое воскресенье. Это на Богаткова, напротив дома 163/8, отсутствует решетка на ливневке. Если кто-то попадет, после последствий обратят на это внимание?» — пишет нам очевидец.



Мусор на Каменской Фото: читатель НГС

В таком виде у нас содержатся центральные улицы. Помойка на Каменской, 44.

Скрытый дорожный знак Фото: читатель НГС

Очередная проблема с обзорностью дорожных знаков. «Знак "Осторожно, дети" на углу дома Стофато, 1. Рядом гимназия № 11 . Машин там всегда много, родители привозят своих детей, да и со Стофато жители выезжают и заезжают», — сообщает Андрей



Загубленный газон Фото: читатель НГС

«Возвращаясь к новости о строительстве 4-этажного ресторана на Плановой. Отгородили стройплощадку, а теперь на остатках газона устроили отвал грунта. Остатки газона уже убили», — информирует Вадим.



Ямы на Ленина Фото: Ольга Бурлакова

Мы продолжаем исследовать центр Новосибирска. Это визитная карточка города, и, казалось бы, здесь-то уж можно отремонтировать пару километров узеньких улиц. Но нет, вот так позорно выглядит улица Ленина возле «Кобры».



Разруха на Октябрьской Фото: Ольга Бурлакова

Состояние улицы Октябрьской достойно жалкой деревни. А ведь где-то здесь, в элитных домах, живут все эти чиновники, коммунисты, депутаты, начальники и их проверяющие.

Ливневка на Фрунзе Фото: читатель НГС

Вот так надо делать ливневки. «На свежеуложенном асфальте по улице Фрунзе возле домов 49 и 88 собираются лужи...



Ремонт только что сделали Фото: читатель НГС