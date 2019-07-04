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Криминал
Дело банды Трунова

Челентано, киллер из девяностых: чем прославился Анатолий Радченко и за что его судят

Он пережил покушение на Красном проспекте и убежал в Вену. Теперь мафиози грозит суровый приговор

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Анатолий Радченко в зале областного суда ждёт, когда судья зачитает приговор 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирский областной суд сегодня зачитывает приговор одному из главных членов самой известной криминальной группировки Сибири 1990-х и 2000-х годов — банды Трунова — Анатолию Радченко. Челентано, как называли Радченко в преступных кругах, более 10 лет возглавлял целый отряд киллеров, которому приписывают и расправу над двумя вице-мэрами Новосибирска. После задержания лидера банды он шесть лет скрывался в Европе, но его нашёл Интерпол. Последние пять лет Радченко провёл в СИЗО, пока следователи собирали доказательства его преступлений, больше похожих на сценарии «Бандитского Петербурга» или «Бригады». НГС вспомнил, кто такой Анатолий Радченко и за что его судят.

«Рост 190 см, среднее телосложение, волосы тёмно-русые. На левой щеке родинка, два шрама от пулевых ранений на груди справа выше соска, немного заикается, сутулится. Религиозен, носит крестик из дерева, соблюдает посты, посещает церкви, может передвигаться на дорогостоящих автомобилях», — так описали Анатолия Радченко в полицейской ориентировке после его бегства в 2009 году. 

Радченко не был похож на остальных членов группировки Александра Трунова. Он окончил престижный лицей, заочно окончил Московский университет культуры и искусств, а также учился в Новосибирском юридическом институте. В начале 1990-х занимался бизнесом: перегонял машины, сдавал площади в субаренду. Его называли примерным семьянином, умным и интеллигентным мужчиной. А одним из его главных увлечений были единоборства — благодаря этому он и познакомился с Труновым — у него был спортзал для занятий боксом. Чтобы попасть в бригаду и доказать Трунову свою преданность, Радченко совершил первое убийство. Так же к Трунову попадали и другие члены банды — он предлагал спортсменам запугивать коммерсантов, предлагая в обмен «крышевание». В итоге подельники стали поджигать машины, квартиры, заниматься угрозами и избивать конкурентов. 

Анатолий Радченко с лидером банды Александром Труновым (слева). Трунова приговорили к 22 годам строгого режима в конце 2012 года

Анатолий Радченко с лидером банды Александром Труновым (слева). Трунова приговорили к 22 годам строгого режима в конце 2012 года

Радченко стал работать на Трунова в первой половине 1990-х годов, где и получил прозвище Челентано якобы за сходство с известным итальянским актёром и певцом. «Сибирский Челентано» возглавлял отряд киллеров и сам их обучал — тренировки устраивал на Шиловском полигоне, а провинившихся избивал разными предметами, в том числе клюшками для игры на траве.

Следствие считает Радченко причастным к нескольким громким убийствам. Среди них — убийство новосибирского авторитета Михаила Нагибова в 1997 году, Баграда Гелашвили в 2000 году — его застрелили по ошибке, приняв за вора в законе Мамуку, охранника одного из новосибирских заводов Алексея Дабеева в 2002 году, авторитета Николая Акеньшина в 2004 году. Кроме того, Радченко считают причастным к нескольким покушениям на убийство, в том числе на бизнесмена и одного из лидеров армянской диаспоры в Новосибирске Фрунзика Хачатряна в 1999 году — его джип расстреляли киллеры после того, как Хачатрян отказался сотрудничать с бандой.

Радченко может быть причастен к убийству двух крупных чиновников новосибирской мэрии. Летом 2001 года из автомата Калашникова расстреляли машину вице-мэра Игоря Белякова, а в 2004 году в подъезде убили другого вице-мэра Валерия Марьясова. И Беляков, и Марьясов курировали в мэрии Гусинобродский вещевой рынок — крупнейший в Сибири на тот момент.

В 2005 году Радченко пытались расстрелять прямо в центре Новосибирска — он получил шесть пуль, но ему удалось выжить

В 2005 году Радченко пытались расстрелять прямо в центре Новосибирска — он получил шесть пуль, но ему удалось выжить

Кроме этого следователи обвиняют Радченко в незаконном приобретении, хранении, передаче оружия, боеприпасов, взрывных устройств, а также в ряде вымогательств и хищений, совершённых с 1991 по 1998 год. Самые крупные — хищение доли в ООО «Центр-Систем», ООО «Бархат» — тоже в составе ОПГ. Челентано инкриминируют и участие в демонстративном избиении участников так называемой первомайской преступной группировки, с которыми «труновцы» делили влияние на Гусинобродском рынке. 

В 2005 году Радченко сам чуть не погиб — в него стреляли прямо на Красном проспекте недалеко от мэрии. Автомобиль Радченко остановился на Красном проспекте у газетного киоска. Он попросил своего водителя купить газету «Коммерсант». Когда водитель вернулся в машину, к Mercedes`у подошел неизвестный и открыл огонь из пистолета. Его пытался убить сотрудник ЧОП «Преграда» Вячеслав Калашников, выпустивший в Челентано шесть пуль. Но Радченко удалось выжить — его быстро доставили в больницу. А нападавшему дали 10 лет колонии строгого режима. Калашников рассказал, что хотел убить Радченко из мести — бизнесмен якобы издевался над ним, когда тот работал у него охранником. 

Во время оглашения приговора стало известно, что один из «труновцев» Олег Останин в своих показаниях заявил, что сообщество Трунова участвовало в предвыборной кампании Виктора Толоконского. Сообщники частично её оплачивали, собирали подписи, а также якобы прослушивали офис Ивана Старикова — конкурента Толоконского на выборах губернатора в конце 1990-х — начале 2000-х.

Анатолий Радченко с Александром Солодкиным-младшим, бывшим депутатом горсовета и вице-мэром Новосибирска (слева)

Анатолий Радченко с Александром Солодкиным-младшим, бывшим депутатом горсовета и вице-мэром Новосибирска (слева)

В 2009 году полицейские задержали Александра Трунова, за ним последовали аресты и других участников банды. Позднее Трунову дадут 22 года тюрьмы, на крупные сроки осудят и других пойманных членов группировки, а Радченко удалось сбежать от следствия за границу — в 2014 году Интерпол задержал его в Австрии, где он жил по поддельному чешскому паспорту. Летом 2015 года его экстрадировали в Россию. С тех пор он ждал приговора в СИЗО.

К слову, именно из-за дела Радченко следователи пришли и к уважаемой в Новосибирске семье Солодкиных, которых посчитали руководителями экономического блока банды. Обвинения в подстрекательстве к поджогу двух джипов Хачатряна предъявили Александру Солодкину-младшему, тогдашнему вице-мэру Новосибирска. Затем в причастности к банде Трунова заподозрили и его отца, исполнительного директора Фонда развития культуры и спорта Новосибирской области Александра Солодкина-старшего. В 2015 году Солодкиных признали виновными в участии в ОПГ, но через год Солодкина-старшего отпустили, потому что он отбыл срок наказания во время расследования, а ещё спустя год отпустили и Солодкина-младшего — после пересмотра дела и попыток смягчить наказание.

После задержания Анатолий Радченко стал отрицать свою вину. Он рассказывал «Тайге.инфо», что уголовные дела об убийствах и покушениях сфабриковал его деловой партнёр Андрей Боженко, а также несколько тогдашних начальников полиции и Генпрокуратуры РФ, которые решили «повесить» на него старые громкие преступления. Со слов Радченко, ОПГ вообще не существовало, а Трунов был его партнёром по торговому и девелоперскому бизнесу. 

Анатолия Радченко назвали Челентано за сходство c известным итальянским актёром и музыкантом, впрочем, не самое очевидное

Анатолия Радченко назвали Челентано за сходство c известным итальянским актёром и музыкантом, впрочем, не самое очевидное

В итоге следователи обвиняют Радченко по нескольким статьям, среди которых — за создание и руководство преступным сообществом, бандитизм, убийства и покушения на убийство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, вымогательство и мошенничество (часть 1 статьи 210, часть 1 стати 209, пункты «а», «д», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункты «а», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105, часть 3 статьи 222, пункты «а», «б» части 3 статьи 163, часть 2 статьи 213, часть 4 статьи 159, часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). 

Дело Радченко рассматривает Новосибирский областной суд — корреспонденты НГС ведут онлайн-репортаж из зала суда, где сегодня подсудимому начали оглашать приговор.

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КОММЕНТАРИИ (4)

4 июл 2019 в 16:46

Прям "герой России", СИЗО засчитают в срок отсидки и выйдет из зала суда. Про тружеников сельского хозяйства меньше пишут.

4 июл 2019 в 16:45

Желаю этим персонажам долгой, плодотворной, полной рабочих достижений жизни на лесоповале, там же им желаю встретить свой конец, отработав как можно больше на благо общества.

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4 июл 2019 в 16:31

седьмая уже новость об этом человеке.Вы бы определись там уже, кто он все-таки-герой или преступник..