День полосатого жезла: проверьте, что вы на самом деле знаете о ГИБДД

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Вопреки стереотипам, работа сотрудников ДПС тяжела и физически, и морально
Фото: Артем Краснов
3 июля отмечается день Государственной автоинспекции, которая была создана в 1936 году. Мы поздравляем всех сотрудников с этим праздникам, а для наших читателей подготовили простой и местами несерьёзный тест на знание истории, жаргона и привычек ГИБДД. Поехали!
Простейший вопрос: сколько лет в 2019 году исполнилось ГИБДД?
В советское время инспекторы возили с собой дыроколы. Что они ими дырявили?
Можно ли вместо аббревиатуры ГИБДД использовать ГАИ?
Инспекторы иногда ставят незаметные отметки на фотографии водителя в правах. Что означает выдавленная точка на рту (губах)?
Какой из перечисленных цветов не использовался для жезлов дорожных регулировщиков?
Какому министерству подчиняется ГИБДД сейчас?
А теперь вопрос посложнее: первое время после создания ГАИ входила в ведомство...
В 90-х годах работала балльная система оценки нарушителей. Сколько баллов нужно было набрать, чтобы «отлетели» права?
В фильме «Место встречи изменить нельзя» Шарапов на встрече с Горбатым говорит фразу: «...орудовцы, хмыри, понаехали...» Кто такие орудовцы?
В год создания ГАИ в штате новой структуры числилось...
Когда сотрудники ГАИ стали ловить и наказывать лишением прав пьяных водителей?
Применительно к работе ГИБДД слово «фен» означает...
«Люстра» на жаргоне — это …
И чтобы закончить с жаргонами, ещё один вопрос: в советские годы с работой ГАИ было тесно связано понятие «стакан». Что оно означало?
Про ГАИ легко рассуждать. Лучше скажите, что такое ВАИ?
Советский фильм 1982 года «Инспектор ГАИ» рассказывает о...
До революции работу современных инспекторов ДПС выполняли...
До революции роль современных инспекторов ДПС выполняли дворники,то есть те кто подметал мусор.Вот это поворот, теперь попятно откуда в простонародье «ходило и ходит» одно название .С праздником инспекторы ДПС!!Иногда вы нам там помогаете ,а какие вы все-таки все красивые в форме, она вам идёт:)
мамасита
3 июл 2019 в 08:03
Все о них всё знают, и всё это, к сожалению, - правда.