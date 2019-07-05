Картошка за 200: на уличные прилавки вывалили всё, что созрело к июлю

В Новосибирске начался сезон садовой клубники
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Первый месяц лета в этом году был прохладным. Но это не помешало сибирскому урожаю порадовать огородников — стандартный набор зелени и ягод уже на уличных прилавках. Цены, как всегда, не подарочные, но запас витаминов гарантирован. Корреспонденты НГС по традиции прошли по уличным рынкам, посмотрели, что созрело в местных огородах к началу июля, и узнали, сколько всё это стоит. Подробности — в репортаже НГС.
Пока продавцы узбекских фруктов бодро торгуют черешней и абрикосами. В сибирских огородах уже созревают ягоды и овощи вместе с полезной зеленью. К июлю самый богатый местный урожай в Сибири — это по традиции листья и прутья (укроп), но ягода тоже пошла.
Жимолость уже потихоньку отходит, но ещё есть шанс купить зрелые ягодки. Самая дорогая жимолость, что ни для кого не сюрприз, — на Центральном рынке. Стакан стоит 200 рублей. На уличном базарчике на площади Калинина — в два раза дешевле (100 рублей за 200-граммовый контейнер). Сезон жимолости, как объяснили огородники, длится примерно до середины июня, но в этом году он немного сместился из-за погоды.
Сейчас на сцену выходит клубника — дачники показывают несколько видов. Здесь загвоздка в том, что бабушки, которые похожи на дачниц, часто оказываются просто перекупщиками. Вместо домашней ягоды у них можно запросто купить выращенную на плантациях.
Ценность домашней, как утверждают заядлые садоводы, в том, что она ничем не обрабатывалась, в отличии от той, что выращивается на полях. С другой стороны, гарантию, что ягода «чистая», никто не даст — остаётся верить честному слову. Одна из продавцов привела пример, как отличить настоящую домашнюю. «У меня, видите, хвостики немножко жухлые, — показала она свои ягоды. — А там [у других продавцов] вся как на картинке. То есть чем несовершеннее, тем лучше». Но цены на свою и не свою клубнику примерно одни и те же.
В этом году ягода стоит, как правило, 200 рублей за литр, а сорт «Фейерверк» с крупными ягодами бурого цвета — 300 рублей за 0,5 литра на Центральном рынке. Зато на «Студенческой» делают скидки — там можно купить литровый контейнер даже за 100 рублей. Но ягоды крупные, поэтому свободного места в посуде остаётся много, так что литр — это не больше десяти-двадцати ягод, в зависимости от их размера.
Кроме садовой ягоды на прилавках уже есть лесная земляника. На Центральном рынке на вопрос о том, где её собирали, отвечают: «В лесу», а на площади Калинина честно признаются, что она с Алтая. Но тут, по сути, разницы нет, такая лесная ягода действительно выросла без помощи удобрений. Но и стоит она в разы дороже садовой. Например, на Центральном рынке стакан лесной земляники стоит 200 рублей — то есть в 5 раз дороже садовой «виктории».
Сезон малины, а за ней смородины, ещё впереди. Но на рынке возле «Студенческой» уже продают стаканчики смородины по 100 рублей. Торговцы утверждают, что это «ранний желейный сладкий сорт». Горох уже тоже пошёл. Стандартная цена — 100 рублей за 200-граммовый контейнер или стакан. Правда, гороха пока мало, продавцы говорят, что его очень быстро разбирают, — вечером спрашивать его на рынках уже бесполезно.
Грибов пока почти что нет. На Центральном рынке продают лишь сушёные белые (по словам продавцов, свежего урожая), собранные в Томской области. Жалкая кучка коровников лежала на площади Калинина — продавали её за 100 рублей. Брать не хотелось, пока бабушка-продавец не сказала: «С картошечкой, с сальцом можно пожарить».
Кстати, цены на молодую картошечку порадовать пока не могут. Она светленькая, мытая, разложенная по мешочкам, но килограмм стоит от 200 до 250 рублей. Чтобы нажарить сковородку картошки с грибами, нужна примерно пара килограммов клубней плюс грибы. Если даже не брать белые, получится всё равно минимум 600 рублей.
Если к этому сделать салат из домашних огурцов, помидоров и зелени, нужно не меньше 500 рублей. Помидоры всевозможных сортов, в том числе «желтая тройка» — продолговатые жёлтые, «чёрный принц» — бурые, похожие на недозревшие, стоят от 200 до 250 рублей за килограмм.
Огурцы в среднем 150–200 рублей за килограмм, но их чаще продают «кучками» по 100 рублей. В такой кучке примерно 5–7 плодов. Редиска — 50 рублей за пучок, болгарский перец — 50 рублей за штуку.
Самое дешёвое на рынке — это зелень: салат, укроп, шпинат, базилик, ревень, руккола, петрушка. Цены — от 10 до 50 рублей (укроп — самый дешёвый). Лайфхак: если не любите зелень, её можно просто порезать и разложить на столе, и получите природный ароматизатор с запахом лета.
На Центральном рынке продают берёзовые веники для бани — продавцы утверждают, что их нужно заготавливать максимум до 10 июля. Цены на веники — 100–150 рублей за штуку.
Кабачок уже занял своё место на торговых прилавках дачников. Сейчас кабачки особенно хороши, так как для готовки их даже не нужно чистить и убирать семена. Достаточно порезать кольцами, положить сверху начинку, например рубленый чеснок со сметаной, и запечь всё это в духовке. Средний кабачок стоит 100 рублей, например на «Студенческой». Такая же цена у целой кучки «малышей» — кабачков длиной по 10 сантиметров.
Чеснок лучше тот, который продавцы называют стрелкой: длинный, зелёный, похож на лук, только тонкий. Узнать на прилавке его просто — продавцы скручивают стрелки кругом. Кстати, его можно добавлять в омлет, советуют продавцы, или просто пожарить как гарнир.
Ещё одно летнее блюдо — свекольник. Его варят из ботвы свёклы — дачники предлагают готовые наборы для летнего супа. Всё просто: это пучок корней свёклы вместе с листьями. Молодая свёкла стоит порядка 40 рублей за штуку. Головка репчатого лука — 20–30 рублей.
Сезон кедровых шишек ещё нескоро, но на Центральном рынке уже вовсю торгуют молодыми шишками. Их продают варёными — по словам продавцов, «чтобы не было смолы».
При всей полезности домашних овощей, не всем это может оказаться по карману, во всяком случае в качестве постоянных покупок. Альтернатива — гипермаркеты, где цены на овощи сейчас чуть ли не втрое ниже, чем на фермерских рынках.
Например, в «Гиганте» на Мочищенском шоссе помидоры, выращенные в новосибирских теплицах, стоят 85 рублей, огурцы тоже значительно дешевле — 80 рублей за килограмм. А вот за зеленью всё же лучше идти на рынок. Цена на салат в гипермаркете — 48 рублей, салатный микс «Версаль», то есть порезанная смесь разных видов зелени, стоит 171 рубль за 100 граммов.
Уличные рыночки летом — это ещё и море цветов. Июнь — пора пионов, которые так любят флористы. Роскошный букет можно собрать всего из трёх цветков. Разброс цен на пионы довольно большой — от 30 до 150 рублей за один цветок. Обычные ромашки тоже не выходят из моды. Эффектную охапку продают на площади Калинина всего за 100 рублей.
Через пару недель клубника уже отойдёт, на смену придут малина и смородина, белые грибы и баклажаны. Так что лето в Новосибирске в самом разгаре, к тому же синоптики прогнозируют жару до +40 градусов.