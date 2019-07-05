Картошка за 200: на уличные прилавки вывалили всё, что созрело к июлю

Первый месяц лета в этом году был прохладным. Но это не помешало сибирскому урожаю порадовать огородников — стандартный набор зелени и ягод уже на уличных прилавках. Цены, как всегда, не подарочные, но запас витаминов гарантирован. Корреспонденты НГС по традиции прошли по уличным рынкам, посмотрели, что созрело в местных огородах к началу июля, и узнали, сколько всё это стоит. Подробности — в репортаже НГС.



Пучок зелени стоит на рынках от 10 до 50 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Пока продавцы узбекских фруктов бодро торгуют черешней и абрикосами. В сибирских огородах уже созревают ягоды и овощи вместе с полезной зеленью. К июлю самый богатый местный урожай в Сибири — это по традиции листья и прутья (укроп), но ягода тоже пошла.



Сезон жимолости уже подходит к концу Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жимолость уже потихоньку отходит, но ещё есть шанс купить зрелые ягодки. Самая дорогая жимолость, что ни для кого не сюрприз, — на Центральном рынке. Стакан стоит 200 рублей. На уличном базарчике на площади Калинина — в два раза дешевле (100 рублей за 200-граммовый контейнер). Сезон жимолости, как объяснили огородники, длится примерно до середины июня, но в этом году он немного сместился из-за погоды.



Чем несовершеннее форма ягоды, тем больше вероятность, что она домашняя, утверждают продавцы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас на сцену выходит клубника — дачники показывают несколько видов. Здесь загвоздка в том, что бабушки, которые похожи на дачниц, часто оказываются просто перекупщиками. Вместо домашней ягоды у них можно запросто купить выращенную на плантациях. Ценность домашней, как утверждают заядлые садоводы, в том, что она ничем не обрабатывалась, в отличии от той, что выращивается на полях. С другой стороны, гарантию, что ягода «чистая», никто не даст — остаётся верить честному слову. Одна из продавцов привела пример, как отличить настоящую домашнюю. «У меня, видите, хвостики немножко жухлые, — показала она свои ягоды. — А там [у других продавцов] вся как на картинке. То есть чем несовершеннее, тем лучше». Но цены на свою и не свою клубнику примерно одни и те же.

Земляника пока в основном привезённая с Алтая Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В этом году ягода стоит, как правило, 200 рублей за литр, а сорт «Фейерверк» с крупными ягодами бурого цвета — 300 рублей за 0,5 литра на Центральном рынке. Зато на «Студенческой» делают скидки — там можно купить литровый контейнер даже за 100 рублей. Но ягоды крупные, поэтому свободного места в посуде остаётся много, так что литр — это не больше десяти-двадцати ягод, в зависимости от их размера.



Лето — сезон овощного рагу. И сейчас продукты для его приготовления обойдутся совсем недорого Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кроме садовой ягоды на прилавках уже есть лесная земляника. На Центральном рынке на вопрос о том, где её собирали, отвечают: «В лесу», а на площади Калинина честно признаются, что она с Алтая. Но тут, по сути, разницы нет, такая лесная ягода действительно выросла без помощи удобрений. Но и стоит она в разы дороже садовой. Например, на Центральном рынке стакан лесной земляники стоит 200 рублей — то есть в 5 раз дороже садовой «виктории».



Первая смородина. Стаканчик — 100 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сезон малины, а за ней смородины, ещё впереди. Но на рынке возле «Студенческой» уже продают стаканчики смородины по 100 рублей. Торговцы утверждают, что это «ранний желейный сладкий сорт». Горох уже тоже пошёл. Стандартная цена — 100 рублей за 200-граммовый контейнер или стакан. Правда, гороха пока мало, продавцы говорят, что его очень быстро разбирают, — вечером спрашивать его на рынках уже бесполезно.

Сушеные белые грибы на Центральном рынке стоят от 200 до 400 рублей за 100 граммов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Грибов пока почти что нет. На Центральном рынке продают лишь сушёные белые (по словам продавцов, свежего урожая), собранные в Томской области. Жалкая кучка коровников лежала на площади Калинина — продавали её за 100 рублей. Брать не хотелось, пока бабушка-продавец не сказала: «С картошечкой, с сальцом можно пожарить».



Грибов на уличных прилавках пока практически нет Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кстати, цены на молодую картошечку порадовать пока не могут. Она светленькая, мытая, разложенная по мешочкам, но килограмм стоит от 200 до 250 рублей. Чтобы нажарить сковородку картошки с грибами, нужна примерно пара килограммов клубней плюс грибы. Если даже не брать белые, получится всё равно минимум 600 рублей.



Молодой картофель — килограмм от 200 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Если к этому сделать салат из домашних огурцов, помидоров и зелени, нужно не меньше 500 рублей. Помидоры всевозможных сортов, в том числе «желтая тройка» — продолговатые жёлтые, «чёрный принц» — бурые, похожие на недозревшие, стоят от 200 до 250 рублей за килограмм.

Огурцы на прилавках продают не килограммами, а «кучками» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Огурцы в среднем 150–200 рублей за килограмм, но их чаще продают «кучками» по 100 рублей. В такой кучке примерно 5–7 плодов. Редиска — 50 рублей за пучок, болгарский перец — 50 рублей за штуку.



Ревень на Центральном рынке обойдётся в 30 рублей за пучок Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Самое дешёвое на рынке — это зелень: салат, укроп, шпинат, базилик, ревень, руккола, петрушка. Цены — от 10 до 50 рублей (укроп — самый дешёвый). Лайфхак: если не любите зелень, её можно просто порезать и разложить на столе, и получите природный ароматизатор с запахом лета.



Помидоры стоят от 200 до 300 рублей за килограмм Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На Центральном рынке продают берёзовые веники для бани — продавцы утверждают, что их нужно заготавливать максимум до 10 июля. Цены на веники — 100–150 рублей за штуку.

Кабачки — 100 рублей на «Студенческой» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кабачок уже занял своё место на торговых прилавках дачников. Сейчас кабачки особенно хороши, так как для готовки их даже не нужно чистить и убирать семена. Достаточно порезать кольцами, положить сверху начинку, например рубленый чеснок со сметаной, и запечь всё это в духовке. Средний кабачок стоит 100 рублей, например на «Студенческой». Такая же цена у целой кучки «малышей» — кабачков длиной по 10 сантиметров.

Молодые стрелки чеснока можно использовать как гарнир Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Чеснок лучше тот, который продавцы называют стрелкой: длинный, зелёный, похож на лук, только тонкий. Узнать на прилавке его просто — продавцы скручивают стрелки кругом. Кстати, его можно добавлять в омлет, советуют продавцы, или просто пожарить как гарнир.



Свёкла стоит 40 рублей за штуку Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ещё одно летнее блюдо — свекольник. Его варят из ботвы свёклы — дачники предлагают готовые наборы для летнего супа. Всё просто: это пучок корней свёклы вместе с листьями. Молодая свёкла стоит порядка 40 рублей за штуку. Головка репчатого лука — 20–30 рублей.

На прилавках уже можно отыскать варёные шишки свежего урожая Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сезон кедровых шишек ещё нескоро, но на Центральном рынке уже вовсю торгуют молодыми шишками. Их продают варёными — по словам продавцов, «чтобы не было смолы».

Овощей стало больше и в гипермаркетах. На фото — прилавок в «Гиганте» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

При всей полезности домашних овощей, не всем это может оказаться по карману, во всяком случае в качестве постоянных покупок. Альтернатива — гипермаркеты, где цены на овощи сейчас чуть ли не втрое ниже, чем на фермерских рынках. Например, в «Гиганте» на Мочищенском шоссе помидоры, выращенные в новосибирских теплицах, стоят 85 рублей, огурцы тоже значительно дешевле — 80 рублей за килограмм. А вот за зеленью всё же лучше идти на рынок. Цена на салат в гипермаркете — 48 рублей, салатный микс «Версаль», то есть порезанная смесь разных видов зелени, стоит 171 рубль за 100 граммов.



Пионы стоят от 30 до 150 рублей за штуку Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Уличные рыночки летом — это ещё и море цветов. Июнь — пора пионов, которые так любят флористы. Роскошный букет можно собрать всего из трёх цветков. Разброс цен на пионы довольно большой — от 30 до 150 рублей за один цветок. Обычные ромашки тоже не выходят из моды. Эффектную охапку продают на площади Калинина всего за 100 рублей.

Самый большой выбор садовых и полевых цветов — на площади Калинина Фото: Ольга Бурлакова / НГС