«Муж рукастый, с головой»: семья построила дом с грядками без грязи почти в центре города

Семья Саитовых сделала необычный огород, который не загрязняется даже в дождь

Супруги Евгения и Салават Саитовы всегда мечтали о своём доме и участке, на котором можно выращивать овощи, гулять с маленьким сыном и загорать. Проект был творческим и новаторским — учитывая, что участок расположен очень близко к центру Новосибирска, семья хотела, чтобы дом и земля выглядели современно и чисто. Евгения и Салават объединили два дома с баней и гаражом, а оставшийся небольшой участок поделили не на грядки, а придумали инновационные конструкции. Подробности — в фоторепортаже НГС.



Дом Саитовых выделяется из множества разнокалиберных построек в частном секторе на улице Нижегородской в Октябрьском районе. Здесь добротные строения соседствуют с уже прогнившими крошечными домиками, больше похожими на сараи, и стихийной свалкой, с которой жители борются не один год. Супруги Саитовы купили участок на Нижегородской в 2013 году, переехав из обычной квартиры — место выбирали по расположению, близкому метро и в принципе к центру города.

До их приезда участок выглядел печально — большие перепады высот по всей площади (до 1,5 метров) и «страшная избушка» посередине, объясняет Евгения Саитова. Она и её муж Салават не отчаивались — супруги выровняли землю и начали строить дом.



Дом на Нижегородской заметен издалека — он выделяется из всех построек частного сектора Октябрьского района Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Такой участок нам попался, но его состояние нас не испугало, потому что и муж рукастый, и с головой дружит. Поэтому мы осмелились и приобрели участок. У нас проект дома был созревший, мы долго к этому шли, поэтому намеренно решили строить сами <…> Мы всегда мечтали жить на земле. Мечты сбываются», — рассказывает сибирячка.



О своём доме Саитовы мечтали очень давно — он у них появился в 2013 году, они полностью выстроили его сами по необычному проекту. По словам Евгении, в доме гораздо лучше воспитывать малышей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Под одной крышей объединены два дома, баня и гараж Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Салават руководит компанией, строящей загородные дома и занимающейся ландшафтным дизайном, поэтому он фактически построил свой дом сам — рабочих привлекали по минимуму.



Семья объединила все строения, чтобы не загромождать участок Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Евгения по образованию — инженер-технолог швейного производства, она и сейчас иногда берёт заказы на одежду, хотя и немного, поскольку почти всё время проводит с годовалым сыном Аскаром. Семья с такой творческой базой, кажется, и не могла иначе подойти к созданию дома и участка и придумала необычный проект. На создание огорода они потратили около 100 тысяч рублей, оценил Салават Саитов.

Главная особенность участка — это конструкции из брёвен, мульчи и террасной доски Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Посередине установлена чаша, в которую наливается вода из шланга Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Саитовы решили объединить свой дом и дом матери Евгении, а также баню и гараж под одну крышу, чтобы не загромождать участок («неполных 4 сотки») отдельными строениями, говорит владелица. Для огорода у них остался небольшой квадрат.

По словам Салавата Саитова, изначально планировалось, что будут грядки в каскадной конструкции, с углублённым водоёмом и автоматической системой полива. Но в итоге задумку упростили и сделали конструкции с так называемыми тёплыми грядками.



Автором идеи стал Салават, у которого большой опыт в строительстве загородных домов и ландшафтном дизайне Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Главное требование к огороду — это чистота, которую не могут дать обычные грядки на земле Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сначала идёт основание с большими брёвнами, потом укладываются брёвна поменьше и мульча с листьями, всё это засыпается землёй, рассказывает автор идеи. Снаружи же на строения «надета» террасная доска. Такие конструкции позволяют греть урожай, чтобы сохранить его практически до первых заморозков, утверждают Саитовы, поэтому они не стали ставить и теплицы. Посередине огорода установлена бетонная чаша, в которую наливается вода из шланга — ей можно поливать урожай и цветы (этим обычно занимается старший сын Саитовых, 18-летний Тимур) и полоскать ноги.



На такой доске можно загорать даже без полотенца Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Огород у них появился около года назад — сейчас они выращивают ягоды и овощи, а также цветы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Самая большая проблема огородов — это грязь, как дождь пройдёт — всё сырое. У нас на дорожках — газонная плиточка, потом засеяли ячейки травой, газонной травой. А на тропинках террасная доска применена. Если пройдёт дождь — можно спокойно выйти в огород, ты не испачкаешься. Такая технология грядок у нас первая применена.

Не все это принимают. Допустим, к нам приходили знакомые — кому-то нравится, кто-то говорил, что не хватает свободы и пространства. Нас всё устраивает, всё комфортно», — размышляет Евгения Саитова.

Одна из конструкций пока не занята — здесь будет японский сад камней Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Семья не стала делать и погреб на участке — решили, что им достаточно сезонных овощей, зелени и ягод, а не промышленных масштабов заготовок на зиму. По словам Салавата, он, в свою очередь, не понимает тех, кто просто всё засеивает газоном и не делает даже крошечного огорода — «это кощунство», поскольку хотя бы летом, по его мнению, нужно выращивать овощи самостоятельно.



Cаитовы ещё продолжают ремонт в доме, но уже совсем скоро проект будет окончательно воплощён в реальность Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На участке осталась ещё одна незанятая конструкция — там будет японский сад камней, рассказывает Салават. Он давно мечтает побывать в Японии, но, пока путешествие откладывается, можно сделать её маленький филиал у себя в огороде.



Видео Ольги Бурлаковой