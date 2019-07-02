Выбор б/у авто: бюджет 600 тысяч — свежий дилерский кроссовер или праворулька

Буквально на днях АВТОВАЗ поднял стоимость своих моделей — самая простая полупустая Lada Vesta на механике теперь стоит 600 тысяч рублей — вот истинная «цена» этим деньгам в мире новых авто. А что же получится найти за 600 тысяч на вторичке — выбор на самом деле довольно велик, можно приобрести надежный и сравнительно свежий экземпляр, даже в сегменте кроссоверов. Подробнее в обзоре НГС. Обладатель 600 тысяч рублей — это не миллионер, для него важны универсальность, надежность и экономичность авто, он будет стремиться минимизировать затраты на содержание. Поэтому отметаем всякие редкие машины на любителя, экстремальные спорткары и огромные джипы. А вот праворульные варианты включить в список можно, у нас их еще любят. Итак, 7 моделей на выбор.

Renault Duster

Renault Duster будет довольно свежим дилерским авто, кроссовер можно найти 2013–2014 годов выпуска, с пробегом около 100 000 километров. Duster предлагается в основном с 2-литровым 135-сильным атмосферником; если вас устраивает механика, возможен и полный привод — тут он на основе муфты, подключающей заднюю ось. Версии с автоматом (старый 4-ступенчатый гидротрансформатор) будут только с передним приводом, бюджет не позволяет.

Кроссовер сравнительно просторный, поистине универсальный, проходимый (клиренс 20,5 см). Внешность на любителя, оснащение простенькое, но в принципе для жизни все есть — электростеклоподъемники, подогрев сидений, кондиционер, парктроник, аудиосистема. И в лес, и по дрова, и в театр, и на выставку. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander Фото: auto.ru

Outlander второго поколения был очень популярен, и на вторичке есть из чего выбрать — нам подойдут машины 2007–2008 года выпуска. Это уже не простой дубовый Duster, а полноценный, мощный японский кроссовер. 2,4 литра, 170 сил, полный привод. Механика или вариатор на выбор. Клиренс 21,5 см, длина 4640 мм — с размещением в салоне проблем не будет. Кожаный мультируль, климат-контроль, подогрев сидений, можно найти варианты с кожаными сиденьями. Автомобиль также универсален и подойдет для езды по городу, путешествий на дачу, перевозки большой семьи.



KIA Rio

KIA Rio Фото: auto.ru

KIA Rio (или соплатформенный Solaris) 2014 года (прошлое поколение) — хороший вариант для практичных людей. И свеж, и экономичен, и в оснащении богат — например, комплектация Prestige включает в себя передние и боковые подушки безопасности, шторки, климат-контроль, кожаный руль с обогревом, регулировку руля в двух плоскостях, аудиосистему, подогрев сидений, электрозеркала с обогревом, парктроник.

Двигатель 1,6-литровый 123-сильный, коробка передач — гидроавтомат. Привод только передний, клиренс 16 сантиметров — тут все без откровений, автомобиль подходит для повседневной езды по городу без штурмов препятствий. Заявленный расход в городе — 8,6 литра на 100 километров, можно сэкономить на дорогом бензине. Ford Focus

Ford Focus Фото: auto.ru

Ford Focus классом выше корейского Rio, а год выпуска будет такой же, 2014-й. Правда там коробка капризная, робот Powershift, но вдруг вы найдете авто с только что замененными коробкой и блоком её управления — тогда машину можно рассматривать к покупке (или вообще с механикой). Focus — комфортный автомобиль С-сегмента с интересным дизайном салона, довольно плавный на ходу и в то же время управляемый (сзади многорычажная подвеска). Здесь уже стоит система курсовой устойчивости — это важно для безопасности. Подушки — фронтальные и боковые.



Двигатель надежный, 1,6-литровый, 125-сильный. С роботом такой двигатель потребляет 8,7 литра бензина в городе. Красивые литые диски, двухзонный климат, кожаный мультируль, электрообогрев лобового стекла, интересный внешний вид — это всё плюсы авто. Из минусов: малый клиренс 15,5 см, теснота на задних сиденьях, скромный багажник. Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: auto.ru

Toyota Corolla тоже С-сегмент, но она ценится настолько выше «Фокуса», что в наш бюджет попадает только 2010 год выпуска. При покупке отметаем проблемный робот, только 4-ступенчатая классическая АКПП. Привод передний, 1,6-литровый двигатель развивает здесь 124 силы, в городе расход повыше — 9,3 литра на 100 километров. Размеры вроде те же (4545 мм длины), но в салоне Corolla существенно просторней «Фокуса» — впереди не давит огромная панель, сзади коленям волне свободно.

Скорее всего, вам достанется какая-нибудь простая комплектация Elegance — но даже там целых 6 подушек безопасности. Но вот системы стабилизации, к сожалению, нет, а сзади — полузависимая подвеска. Кожаный руль с регулировкой по наклону и вылету, кондиционер, подогрев сидений, электрозеркала, аудиосистема — да что еще надо для счастья с «Тойотой».

BMW 5 серии

BMW 5 серии Фото: auto.ru

Ну хорошо, рассмотрим и немецкий автомобиль, это будет BMW 5 серии 2006 года выпуска (5-е поколение). Их много выпустили, много предлагается на вторичке, в целом машина не самая капризная в модельном ряду BMW. Прежде всего, это другой уровень — премиальный, другие ощущения от владения и езды. Двигатель V6 2,5 литра без наддува, 218 лошадей, постоянный полный привод, гидроавтомат. Машина страшно прожорливая — 15 литров в городе только по паспорту.

Зато кожаный салон, дерево, ксенон, омыватели фар, 6 подушек безопасности, система стабилизации, датчики дождя и света, кнопка старт-стоп, мультимедиа. Клиренс, правда, совсем мал — 14,2 сантиметра. Но на полном приводе в городе жить вполне можно.

Honda Fit

Honda Fit Фото: auto.ru

А вот и праворульная машина — Honda Fit 2014 года выпуска. Компактный, но вместительный городской автомобиль, современный и экономичный. Прямо из Японии, с пробегом около 50 000 километров. Fit в 3-м поколении подрос до 3955 мм в длину, это почти 4 метра. Его салон с множеством вариантов трансформации можно использовать как душе угодно — хоть спать на ровном полу, хоть загрузить пару велосипедов.



1,3 литровый 100-сильный моторчик в паре с вариатором экономит топливо: расход в режиме город/трасса — 4,1 литра. Привод, разумеется, передний, клиренс 13,5 сантиметра. Шикарный интерьер с качественными материалами отделки, климат, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, система старт-стоп, мультимедиа, 4 подушки, система стабилизации. В общем технологично, экономично, удобно. И настоящая Япония.

Что бы вы купили за 600 тысяч рублей?