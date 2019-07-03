Пиджаки запели: топ самых известных певцов мэрии, правительства и МВД (с видео!)

Новосибирские чиновники и силовики — люди многогранные и одарённые в разных сферах, многие из них имеют тягу к музыке и пению. Так, сегодня вице-спикер горсовета Новосибирска и ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Яковенко дебютировал на сцене ГКЗ имени Каца — он исполнял оперные партии вместе с симфоническим оркестром филармонии. В честь концерта редакция НГС вспомнила самых ярких певцов среди высоких чинов — от шансонье-губернатора до рокеров из муниципалитета. 1. Виктор Толоконский, бывший мэр Новосибирска, бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полпред и советник мэра Новосибирска

Король новосибирской эстрады — бесспорно, Виктор Толоконский. Бывший мэр, губернатор и полпред никогда не стеснялся публики, а выступать предпочитал не в душных VIP-залах, а прямо на улице для горожан — главной сценой Виктора Александровича всегда был Первомайский сквер, но и от концертов в Центральном парке от тоже не отказывался. В его репертуаре часто были песни Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского и группы «Белый орёл». Вместе с ним пела и супруга Наталья Толоконская. Когда Виктор Александрович был губернатором Красноярского края, семейный дуэт исполнил «Незаконченный роман» Игоря Крутого и Ирины Аллегровой, а в тот же день Толоконский посветил жене песню «За глаза твои карие» — такая романтика, а ведь Толоконские почти полвека в браке.

Однако красноярцы пение Толоконского не оценили — в 2014 году в одном из интервью он пообещал, что впредь петь публично не будет. По мнению Толоконского, концерт не задался из-за аудитории.

«Приезжаем, а там уже другой контингент… Аудитория вся татуированная — просто синие все. Я говорю: "Батюшки!". И пенсионеров человек 20. Которые и на улицу-то вышли, чтобы от этих "синих" отдохнуть. <…> Такое может быть только в Красноярске. Передо мной на разогрев филиппинцев выпустили. Эти татуированные совсем обалдели, потому что они с похмелья вышли прогуляться, а тут мулатки орут, танцуют, в бубны бьют. И тут после этого мы выходим», — говорил Толоконский красноярским «Аргументам и фактам».



Вскоре Виктор Александрович вернулся к своей любимой аудитории в Новосибирск — здесь ему вновь аплодировали, а парочки кружились в танце под «Вальс-бостон» Розенбаума в его исполнении. 2. Сергей Штельмах, бывший начальник новосибирской Госавтоинспекции Экс-глава областной ГИБДД тоже не был обделён музыкальными талантами — Сергей Штельмах вместе с группой «54 регион» даже записал саундтрек «Солдаты правопорядка» для фильма к 75-летию Госавтоинспекции «Линия жизни».

Спустя восемь лет Штельмах больше концертов не даёт и новых песен не пишет — осенью прошлого года Штельмаха уволили, а вокруг него начался скандал, где фигурировал известный депутат Николай Мочалин. Уже в марте в отношении Штельмаха возбудили уголовное дело — бывшего начальника ГИБДД подозревают в превышении должностных полномочий.

Коллеги Штельмаха по ГИБДД — группа «54 регион» — выпустили несколько альбомов и сняли клипы на несколько синглов. Среди участников группы был и полковник Сергей Щекотин — сегодня он возглавляет пресс-службу ГУ МВД региона, а 10 лет назад был старшим инспектором по особым поручения областного УГИБДД ГУВД.

Кроме традиционных песен о нелёгкой доле автоинспекторов, «54 регион» был не прочь поэкспериментировать и посмеяться над собой. Например, ироничная песня о любви к выпечке и лишнем весе «Пончики»: чего только стоят строчки «От пончиков растут мамончики», «Столько ткани на штаны с подтяжками только на парашюты отпускается» или «Сидя на диете, не защитишь страну». 3. Сергей Бондаренко, депутат Совета депутатов Директор «Похоронного дома "ИМИ"» и депутат Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко оказался обладателем лирического баритона. Уже несколько лет Бондаренко устраивает концерты для пенсионеров в канун Дня пожилых людей и сам же на них выступает — в 2017 году он пронзительно пел «Там, где клён шумит» ВИА «Синяя птица».

На том же концерте Бондаренко перевоплотился в донского казака и пел «Там за Доном, за рекой». Увы, в сеть загрузили видео без звука, но из сюжетов местных телеканалов можно узнать, что исполнял Бондаренко именно эту песню.

4. Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов Новосибирска

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев претендует на звание золотого голоса среди местных политиков. На городских мероприятиях выступает он давно и регулярно, а также любит петь дуэтом. Так, 1 июня он спел вместе со слепым 12-летним музыкантом Славой Проскуриным.



Кажется, ни один праздник не обходится без выхода Дмитрия Асанцева на сцену. Вместе с коллегами по горсовету он собрал настоящий бойз-бэнд, в котором участвуют и олимпийский чемпион Евгений Подгорный с министром промышленности региона Андреем Гончаровым (на момент съёмок был заместителем главы Кировского района, а вскоре возглавил его). Вместе они поздравляли женщин накануне Дня матери и пели патриотичные песни учителям. Шесть лет назад вместе с сыновьями они исполнили «Мужскую песню о главном».

Вокалистов в горсовете и мэрии много — к юбилею Анатолия Локтя чиновники сняли целый музыкальный клип, где пели «При коммунизме не вышло, так хоть при Локте пожить», «Зато у нас в Новосибирске мэр получше, чем в Москве» и «Как же будет жить Новосибирск, если выберут, но не его». Среди исполнителей кроме Асанцева отметились заместитель мэра Артём Скатов, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев, глава департамента по социальной политике Ольга Незамаева и другие муниципальные служащие.



5. Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Для Анны Терешковой этот клип не первый — пару лет назад Анна Васильевна вместе с дочерью Александрой записали песню Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей» к юбилею мужа и отца, председателя совета директоров «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрия Терешкова.

6. Аркадий Белов, бывший глава муниципальной службы парковки, экс-депутат Совета депутатов Новосибирска Не сложилось в политике — повезёт в роке, решил бывший глава муниципальной службы парковки Аркадий Белов, став фронтменом группы «Аркан», которая исполняет рок и шансон. В июне группа начала сбор денег на второй альбом «Рок.Дорог» на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Для выпуска альбому нужно собрать 190 тысяч, но спустя две недели «Аркану» перевели деньги всего восемь человек — пока что у рокеров только 2600 рублей. В описании сбора Аркадий Белов пообещал, что за 1480 рублей имя спонсора появится на обложке диска, за 9980 рублей песню посветят вам, а за 24 тысячи можно будет спеть с рокерами на одной сцене.