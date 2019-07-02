ПДД для бывалых: чем опасны временные знаки и как избежать лишения прав

Типичный набор временных знаков: для лучшей видимости их делают на жёлтом фоне. Что интересно, согласно ПДД, знак 1.25 «Дорожные работы» на жёлтом фоне не рисуется, но в России часто используют его в таком исполнении

Когда летом пересекаешь Россию, дорожные ремонты и временные знаки встречаются в изобилии. Эти знаки не всегда видимы и не всегда логичны, а оспаривать нарушения под ними сложно. В очередном выпуске проекта «ПДД для бывалых» мы разбираемся, за что могут наказать в зоне действия временных знаков.

Некоторые временные знаки имеют желтый фон вместо белого (например, 3.20 «Обгон запрещен»). Но если речь, например, о знаке, предписывающем объезжать препятствие справа или слева, он имеет обычный вид, просто устанавливается на переносной стойке или кузове грузового автомобиля: в этом случает он тоже считается временным.

Рабочие устанавливают временный знак, показывающий направление объезда препятствий: он имеет приоритет над разметкой Фото: Артем Краснов

Временной может быть и разметка, причем она имеет не жёлтый, а оранжевый цвет. Хотя в России отличить жёлтую от оранжевой бывает проблематично. Что касается именно жёлтых линий, то ими обозначают, например, места запрета остановки (сплошная вдоль обочины) и остановки маршрутного транспорта (желтая «пила»). Осевая жёлтая полностью равноценна обычной белой и наносится для лучшей видимости.



Желтая линия разметки по смыслу равноценна белой. Впрочем, в России нередко такой же цвет имеет временная разметка, которая формально должна быть оранжевой Фото: Вадим Архипов

Большая часть временных знаков связана с дорожным строительством и предупреждает об изменении условий: скользкая дорога, выброс гравия, опасная обочина, сужение дороги. Также временные знаки могут предупреждать о приближении к участку с двухсторонним движением, где с большой вероятностью будет запрещен и выезд на встречную полосу. В совсем узких местах может быть временный знак 2.6, дающий преимущество встречному потоку.

Временный знак 2.6: при его установке нужно уступать встречному потоку Фото: ГИБДД

Для водителей легковых автомобилей наиболее коварны временные запрещающие знаки, в числе которых «Обгон запрещен», «Ограничение максимальной скорости», запрет поворота и разворота.



У временных знаков особый статус: в случае их противоречия стационарным знакам, ориентироваться нужно на временные. На самом деле, при проведении дорожных работ ГОСТ Р 52289-2004 предписывает закрывать или демонтировать неактуальные стационарные знаки, но частенько их оставляют как есть. И если, например, стационарный знак ограничивает скорость на уровне 90 км/час, а временный — 50 км/час, подчиняться нужно второму.

То же самое касается разметки: временная имеет приоритет над постоянной в случаях, когда они противоречат друг другу. Если знаки противоречат разметке, хоть постоянной, хоть временной, руководствоваться нужно требованиями знаков. Для водителей наибольшей головной болью является знак 3.20 «Обгон запрещен»: если он установлен на участке с прерывистой разметкой, то выезжать на встречную полосу для обгона нельзя. При этом повернуть налево или развернуться можно, ведь в этом случае ни знак, ни разметка не запрещают маневра.

Пример использования временных знаков и разметки: здесь запрещены обгоны, повороты налево, развороты, объезды препятствия и остановка Фото: Артем Краснов

Временные знаки ограничения скорости и запрета обгона действуют до знаков отмены 3.21 и 3.25, которые также выполняются на желтом фоне. Но соответствующие знаки на белом фоне (то есть стационарные) также отменяют действие временных знаков запрета, хотя инспекторы ГИБДД порой пытаются развести водителей, обосновывая, что «желтый знак может быть отменен только желтым знаком».



— Если исходить из текста ПДД, стационарные знаки 3.21, 3.25 и 3.31 отменяют действие всех ограничений: и постоянных, и временных, — комментирует автоюрист Лев Воропаев.

Но инспекторы ГИБДД иногда используют такую логику: раз запрет введён временным знаком, в случае противоречий со стационарным приоритет у временного, то есть белый знак отмены ограничений не действует. Справедлив ли такой подход?

— Здесь нет противоречий между знаками, вводящими ограничение и отменяющими их, — рассуждает Лев Воропаев. — Стационарные знаки просто отменяют ограничение, веденное временными знаками.

Эксперт отмечает, что в России дорожники часто не думают о том, чтобы установить знак отмены ограничений в принципе. В этом случае временный знак ограничения скорости или запрета обгона, также как и стационарный, действует до ближайшего перекрёстка или конца населенного пункта. При этом выезды с АЗС или пересечения с полевыми дорогами, не обозначенные, например, знаками приоритета, не прерывают зоны действия рассматриваемых знаков. Поэтом ситуации, когда временные ограничения действуют на десятки километров, к сожалению, бывают.



Есть и ещё одна популярная уловка: например, дорожники установили временный знак 3.21 «Конец зоны запрещения обгона» на участке со сплошной осевой. Поскольку знаки (а тем более временные) имеют приоритет над разметкой, многие водители считают, что в этом случае сплошную можно игнорировать.

— Однозначно это не так, — говорит Лев Воропаев. — Сплошная линия даже после временного знака отмены ограничений всё равно запрещает любой выезд на встречную полосу.

В данном случае и нет особенных противоречий между знаками и разметкой, ведь знак 3.20 запрещает только обгон, тогда как смысл сплошной осевой линии шире: она запрещает и поворот налево, и разворот, и объезд препятствия, то есть вводит более широкий круг ограничений.

— Конечно, зоны действия знаков «Обгон запрещен» и сплошная осевая разметка должны совпадать, кроме частных случаев, например, когда разметка запрещает обгон вблизи перекрёстков неравнозначных дорог, — комментирует автоэксперт Юрий Панченко. — Но если есть знак отмены ограничений, а разметка по-прежнему сплошная, разумеется, лучше не рисковать и воздержаться от обгона.



Белая и желтая линия разметки, идущие по краю дороги, являются постоянными. При этом белая разрешает остановку и стоянку, жёлтая — нет Фото: Вадим Архипов

С 2017 года в зоне действия временных знаков разрешили установку камер фотовидеофиксации — это касается и контроля скорости, и выезда на встречную полосу. Несёт ли это дополнительные риски для водителей, ведь временные знаки могут попросту убрать к моменту, когда водитель захочет оспорить постановление?

— И сами временные знаки, и камеры видеофиксации, включая переносные, должны быть предусмотрены проектом организации движения, — объясняет Юрий Панченко. — То есть ситуация, когда кто-то приехал на участок дороги, самовольно установил там временный знак и камеру-треногу, не предусмотренную соответствующим проектом, незаконна и подлежит оспариванию.

С этой позицией согласен и Лев Воропаев: если знак, даже временный, не отражен в схеме организации движения, нарушение в зоне его действия можно отменить. К сожалению, выяснить это водитель может уже в ходе судебного процесса.

— Временные знаки устанавливают собственники дороги или подрядчики, выполняющие её обслуживание или ремонт, — говорит Лев Воропаев. — Если есть подозрения в незаконности установки знака, можно ходатайствовать перед судом о предоставлении схемы организации движения на данном участке: иногда суды идут навстречу водителям. Если знака нет в схеме, это однозначно повод для отмены постановления.



Подытожим: в случае противоречий знаков и разметки, ориентироваться нужно на знаки. Временные знаки и разметка имеют приоритет над постоянными, но это распространяется на случаи прямого противоречия: например, когда постоянная разметка разрешает поворот налево, а временная запрещает, поворот по факту запрещен.

Увидев временный знак, отнеситесь к нему со всей серьезностью. Но также имейте в виду, что если требования знака совсем абсурдны, например, зона действия до ближайшего перекрёстка составляет 25 километров, с большой вероятностью, он не соответствует схеме организации движения и нарушение под ним можно оспорить. Правда, уже в суде.

Ниже — небольшой тест.



Какой из перечисленных ниже знаков не бывает на жёлтом фоне:

Постоянный знак разрешает поворот, но временная разметка запрещает его. Можно ли повернуть?

Зона действия знака «Обгон запрещён» не прерывается...

Вы едете по трассе, где разрешено движение со скоростью 90 км/час. Сколько временных знаков ограничения скорости встретится вам перед участком ремонта дороги с лимитом 20 км/час (если всё по нормативам)?

Желтая сплошная разметка, идущая вдоль правой обочины, является: