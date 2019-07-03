Хогвартс на районе: новосибирцам предложили выбрать, какую школу построят их детям

В Новосибирске готовятся подвести итоги конкурса по разработке фасада для нового здания гимназии № 3 на Детском проезде, 10 в Академгородке. Конкурс на частные средства организовали Сибирский центр содействия архитектуре (СЦСА) и Фонд «Городские инициативы», в нём участвуют 9 проектов, которые разработали команды из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. НГС рассказывает про проекты, а читатели могут проголосовать за понравившийся больше всего — победителей наградят через неделю.

Проект школы, которую построят на месте существующего здания гимназии, — типовой. По словам директора Фонда «Городские инициативы» и депутата горсовета от Советского района Натальи Пинус, это было необходимо, чтобы получить средства из федерального бюджета. Точно по такому же проекту в Новосибирске возведут ещё не меньше 4 школ, и конкурс фасадов нужен в первую очередь для того, чтобы у них появилась хоть какая-то индивидуальность.



— На мой взгляд, в текущей версии департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска уделяет недостаточно внимания архитектурному облику города. А зря, — считает депутат. — Можно не просто строить, а строить красиво, современно, эстетично.

— Наш формат подразумевает, что мы будем пользоваться итогами этого конкурса не только для одной школы, — добавила директор СЦСА Татьяна Иваненко. — Мы наберём пакет предложений, которые можно использовать и дальше. И проекты, которые получат высокие оценки, можно будет применять уже на других объектах.

Впрочем, признала она, документально гарантий, что проект-победитель реализуют, пока нет. Но конкурсом уже заинтересовался региональный минстрой, и надежда есть — в том числе на то, что уникальные фасады получат и другие однотипные городские школы.

Сегодня проекты опубликованы на сайте рейтинга «Золотая капитель», рассмотреть их поближе можно и в фойе самой гимназии № 3. Вместо авторов в них указаны условные ID: как пояснила Иваненко, ещё на старте организаторы попросили нескольких видных новосибирских архитекторов принять участие в конкурсе, но это не должно повлиять на мнение горожан.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Авторы самого классического из проектов опираются на то, что Академгородок не успел получить внешний «академизм», опоздав к сталинскому ампиру на несколько лет. Так что концепция в некотором смысле восстанавливает справедливость.

Кроме того, перед началом работы в группах новосибирских школ в соцсетях провели опрос, в котором большая часть проголосовавших выбрала здания Кембриджа в неоклассическом стиле — так что в основу концепции легло и желание школьников.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Проект авторы назвали Green Pixels. Сами пиксели — это небольшие остеклённые лоджии, мини-садики, которыми заменили стандартные окна. В каждом классе и коридоре архитекторы предусмотрели не меньше одного такого садика, а расположены они в случайном порядке — это делает масштаб типового здания более «человеческим», считают они.

Сами фасады авторы предлагают окрасить в белый с цветными акцентами снаружи (чтобы соответствовать берёзовому лесу вокруг) и в насыщенный зелёный внутри, со стороны двора, — для уюта. Зелёными можно сделать и часть кровли, высадив там, к примеру, кусты. Первый этаж предлагают выделить тёмно-серым — специальным покрытием, на котором можно было бы рисовать граффити.



Фото: с сайта zkapitel.ru

«Характер школы — это не цвета стен, формы зданий и лозунги на плакатах, это прежде всего особая атмосфера, созданная деятельностью, активностью, настроением, мотивацией, отношением и определенными типами социальных взаимодействий непосредственно тех, кто является частью этой школы», — считают авторы проекта.

Чтобы деятельность стимулировать, архитекторы решили сделать несколько пространств для активностей: амфитеатр с мягким покрытием и большим диодным экраном, где можно играть или проводить уроки и театральные постановки, а также беседки, зелёную кровлю с теплицами. Сам фасад предлагают украсить структурной решёткой, через которую видно ядро-школу.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Минималистичные фасады команда проекта разработала с учётом окружения школы: восточный и западный, где расположены классы, цитируют соседние НИИ, северный — с актовым и спортзалом — Дом учёных. А вот внутри архитекторы предложили «гармонизированный хаос оконных блоков» — подобно тому, как в лесу построены жилые дома Академгородка.



При этом последовательность широких и узких оконных проёмов может выступать двоичным кодом — в ней можно даже зашифровать какое-то послание. В качестве шифровки могут выступать и арт-объекты во дворе (лавочки — нули, фонари — единицы), и подсветка фасада.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Этот проект выполнен не совсем по заданию, признали и его авторы в описании, и Татьяна Иваненко.

— Они создали два проекта: один в рамках конкурсных условий, второй — их особый взгляд. Он имеет под собой серьёзную основу: физически-то [существующую] школу можно отремонтировать. И таких в Новосибирске десятки, а если посчитать по всей России, получится колоссальная цифра. <…> Архитектурная команда сказала: мы понимаем, что условия конкурса не выполняем, но при позитивной оценке проекта мы проработаем его и пройдём все необходимые процедуры, чтобы такое решение для российских школ тоже было возможно. Если получится, это будет очень полезный результат.

Авторы предложили разделить школу на младшую (она может остаться в существующем здании), основную и среднюю и узел с библиотекой, спортивным и актовым залами и рекреацией между ними. «Внутренний двор является продолжением рекреации/библиотеки, выполненной в виде лестницы-амфитеатра, и в теплое время также может использоваться для общешкольных мероприятий», — описывают авторы концепцию. Сами фасады сделали ячеистыми — как метафору самого образования, где в каждой ячейке — знания по отдельному предмету.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Один из самых, кажется, легкореализуемых проектов не придумывает надстроек и перепланировок, а просто предлагает раскрасить стены в цвета и орнаменты, которые бы соответствовали разным предметам. Их же можно использовать в оформлении буклетов и стенда с расписанием, формы и даже дневников и тетрадей.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Проект разработали архитекторы из Санкт-Петербурга: они предложили сделать акцент на главный вход в гимназию. «Решённые в едином стиле, но различные по форме детали, сдвоенный масштаб одного корпуса, имитация ленточного остекления другого и ясный четкий ритм фасадов делают школу органичной и нескучной», — считают они.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Одна из двух московских команд архитекторов предложила на белые фасады гимназии яркие картины Василия Кандинского. Основой для такого решения, отмечают авторы в описании, стала окружающая застройка — преимущественно первой половины ХХ века с долей конструктивизма.



Фото: с сайта zkapitel.ru

Ещё один московский проект, как заметила Татьяна Иваненко, фактически цитирует уже знакомые фасадные решения: похожие можно увидеть в фасадах микрорайона «Европейский Берег». В основном белые стены заполняются цветными блоками между окнами и над центральным входом. К входу архитекторы предлагают высадить аллею, чтобы добавить зелень и тень, а вокруг входа и внутри двора — организовать места для чтения или беседы и маршруты для прогулок.

