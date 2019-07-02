А не рановато? 5 признаков того, что ваш ребенок занимается сексом

В семье, где есть дети подросткового возраста, родители часто испытывают понятную тревогу, вглядываясь в собственного ребёнка: а что, если он уже занимается сексом? Как вообще это понять и как об этом разговаривать? И стоит ли разговаривать вообще, если всё давно в интернете прочитано и просмотрено. Однако, по мнению психолога Анастасии Береновой, хуже разговоров о сексе может быть только молчание о нем.

Эксперт дала несколько советов родителям о том, как говорить о сексе с подростками и что говорить, чтобы сделать эту часть жизни детей как минимум безопасной, а заодно снять собственную тревожность.

Как узнать, что ребенок уже занимается сексом? — Самое простое, конечно, спросить, но даже честный вопрос не всегда гарантирует честный ответ, — рассуждает психолог Анастасия Беренова. — Здесь важно ставить вопрос так, чтобы ребёнок не боялся, чтобы не было стимула скрывать что-то из страха.

Есть несколько косвенных признаков, совокупность которых повышает вероятность того, что подросток уже ведёт половую жизнь. Психолог выделила несколько: — в его компании много друзей взрослее или они стараются выглядеть взрослее; — в компании много выездных и ночных тусовок; — у ребенка признаки большего количества тестостерона — этот признак, конечно, косвенный, но у некоторых людей чисто физиологическая потребность в сексе может наступать раньше; — ребенок ведет полностью закрытый от вас образ жизни, не делится историями и впечатлениями (это в целом очень тревожный знак, скорее говорящий о том, что вы много не знаете вообще); — у подростка есть презерватив — это скорее повод порадоваться, что он или она заботится о своей безопасности; впрочем, даже наличие презерватива не свидетельствует явно о том, что подросток занимается сексом, презерватив может быть на всякий случай, это одно из правил безопасности.

Как говорить с детьми о сексе Такой разговор, по мнению психолога, в идеале должен состояться раньше, чем, собственно, дебют. И в таком разговоре важно не только затронуть тему безопасности, но и поговорить о чувствах, об отношениях. Вот несколько важных правил, как построить такую беседу и на чем акцентировать внимание.

Объясните правило «нет»

Особенно это касается мальчиков. Не всегда «нет» говорится вербально. Учите эмпатии, умению слышать и слушать собеседника, замечать детали, быть внимательным. Иногда «нет» девушка говорит телом, и тогда не менее важно остановиться. Забота о партнёре — не только залог того, что оговорить юношу будет маловероятно (а за что?), но и фундамент более гармоничных отношений в будущем.

Девушка может сказать «нет» в любой момент, даже самый кульминационный, и будет права. И да, если после «нет» мужчина не отступает — это возможное насилие. Убедитесь что она (он) умеет отстаивать свои границы и слушать себя.

Скажите, что насилие неприемлемо ни в каком виде — можно отказать в сексе уже существующему партнеру и даже мужу, а если партнер продолжит домогательства, это тоже насилие. Скажите, что к насилию относится также достижение силой иного вида секса, чем было оговорено. И, конечно, обязательно скажите: что бы ни произошло, вы будете на стороне ребенка.



Проговорите о ценности своих границ, желаний, выбора, уважения к телу.

Как видим, основа такого разговора — вовсе не сам секс, а умение чувствовать и отстаивать свои границы, умение понимать себя. Расскажите о безопасности

Расскажите, как на самом деле передаются заболевания. Образно говоря, сейчас в России зараженных ВИЧ ­— целый большой город, если собрать всех вместе. Найдите способ сказать об этом ярко, но не трагично. Особенно важно сказать, что незащищенным является любой половой акт без презерватива.

Поговорите об опасности изнасилования и оговора, расскажите о правилах безопасного свидания (подробнее об этом в материале о сексуальной безопасности подростков).

Объясните, что сцены из порнофильмов не имеют отношения к реальной жизни

Если зашел разговор про порнографию, объясните, что содержание таких видео не соответствует правде. Вред порно не в том, что оно возбуждает и будит неестественную фантазию, а в том, что оно создает ложные представления о том, как все на самом деле. В итоге это либо гонка, например, за длинным половым актом, повторением того, что в природе невозможно, чтобы сделать так же (получив травмы), либо переживания, что я не такой, как актер. Успокойте. Объясните, что важна эмоциональная и интеллектуальная близость, а не модельная внешность партнеров.