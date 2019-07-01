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Проблема

«Куда ты рулишь?»: 22-летний водитель давит женщину на переходе — виноват ли правый руль (видео)

Водитель Nissan Wingroad не заметил женщину на переходе и сбил её

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Наезд на пешехода на Выборной

Фото: скриншот youtube.com

Проект «Куда ты рулишь?» продолжает исследовать резонансные, спорные и типичные для Новосибирска ДТП. Очередной наезд на пешехода на переходе — частая ситуация. Водитель Nissan выезжал со двора и сбил женщину — вероятно, отвлекшись на другие машины. Могла ли женщина, попавшая под колеса, спастись от ранений, если бы смотрела по сторонам, — разберемся вместе с экспертом по безопасности дорожного движения. 

Октябрьский район, воскресенье, улица Выборная. Автомобиль Nissan Wingroad выворачивает на Выборную со двора с правым поворотом и сбивает пожилую женщину, которая уже почти закончила переходить дорогу. ДТП произошло прямо на «зебре», и вина водителя, конечно, не вызывает сомнений — смотрите видео, 4-я секунда!

Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, 30 июня в 16:20 водитель 1997 г. р. на автомобиле Nissan Wingroad выезжал со двора дома на улице Выборной, 125/1 с правым поворотом в сторону улицы Вилюйской и совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадала женщина 1953 г. р., диагностирован закрытый перелом локтевого отростка. 

По мнению Виктора Жигулина, руководителя «Центра высшего водительского мастерства», на невнимательность водителя могли наложиться особенности обзора в праворульном автомобиле — Nissan Wingroad именно такая машина. 

«Водитель до такой степени невнимательный. Вот здесь еще одна опасность существует как раз на праворульных машинах. Водитель 100 процентов пропускал [другой автомобиль], все внимание на него. Потом он понял, что он успевает повернуть, надавил на педаль газа и в то же время еще посматривал туда. Потом перевел взгляд и, возможно, за правой передней стойкой — она у него перед лицом — поздно заметил пешехода», — объясняет эксперт. 

Справка: Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

Пункт 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть. 

Юридически вина водителя очевидна, но женщина-пешеход, если бы бдительно смотрела на приближающиеся автомобили, вполне могла бы избежать травм. Поэтому не стоит доверяться формальным ПДД и другим участникам движения, лучше перестраховаться и перепроверить обстановку. «Она идет, смотрит под ноги, а не по сторонам. Тем более она уже уверена: нас же научили, что я на переходе, мне должны уступить дорогу — и без разницы. Ты посмотри по сторонам, у водителя могут тормоза отказать, сердечный приступ — да мало ли что», — рассуждает Виктор Жигулин.

Кто виноват? 

    Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

    Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

    Видео vk.com/act54

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    Вира Строй
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    1 июл 2019 в 21:38

    Косенко, не позорься. Причём тут правый руль? А когда при повороте налево собьют, будет левый руль виноват? Виноват всегда участник ДД, а не руль.

    Арчи Гудвин
    1 июл 2019 в 21:29

    Оставьте уже правый руль в покое, не нужно нас плавно подводить к тому, что дурацкий новый техрегламент против праворулек, который должен был сегодня вступить в силу, нам же еще и на пользу. Человек, которого вводит в замешательство положение руля, не способен вообще к вождению, а возможно - и к зачатию тоже. В данной конкретной ситуации виноват водитель, без привязки к рулю, это просто нарушение ПДД, а руль не надо за уши притягивать: у нас половина машин в городе праворукие, а ДТП случается со всеми.

    Фото пользователя
    1 июл 2019 в 21:14

    а чего же вариант "Правый руль" отсутствует? ведь заголовок об этом просто кричит.