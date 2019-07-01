«Куда ты рулишь?»: 22-летний водитель давит женщину на переходе — виноват ли правый руль (видео)

Проект «Куда ты рулишь?» продолжает исследовать резонансные, спорные и типичные для Новосибирска ДТП. Очередной наезд на пешехода на переходе — частая ситуация. Водитель Nissan выезжал со двора и сбил женщину — вероятно, отвлекшись на другие машины. Могла ли женщина, попавшая под колеса, спастись от ранений, если бы смотрела по сторонам, — разберемся вместе с экспертом по безопасности дорожного движения. Октябрьский район, воскресенье, улица Выборная. Автомобиль Nissan Wingroad выворачивает на Выборную со двора с правым поворотом и сбивает пожилую женщину, которая уже почти закончила переходить дорогу. ДТП произошло прямо на «зебре», и вина водителя, конечно, не вызывает сомнений — смотрите видео, 4-я секунда!

Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, 30 июня в 16:20 водитель 1997 г. р. на автомобиле Nissan Wingroad выезжал со двора дома на улице Выборной, 125/1 с правым поворотом в сторону улицы Вилюйской и совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадала женщина 1953 г. р., диагностирован закрытый перелом локтевого отростка. По мнению Виктора Жигулина, руководителя «Центра высшего водительского мастерства», на невнимательность водителя могли наложиться особенности обзора в праворульном автомобиле — Nissan Wingroad именно такая машина.

«Водитель до такой степени невнимательный. Вот здесь еще одна опасность существует как раз на праворульных машинах. Водитель 100 процентов пропускал [другой автомобиль], все внимание на него. Потом он понял, что он успевает повернуть, надавил на педаль газа и в то же время еще посматривал туда. Потом перевел взгляд и, возможно, за правой передней стойкой — она у него перед лицом — поздно заметил пешехода», — объясняет эксперт.

Справка: Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Пункт 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

Юридически вина водителя очевидна, но женщина-пешеход, если бы бдительно смотрела на приближающиеся автомобили, вполне могла бы избежать травм. Поэтому не стоит доверяться формальным ПДД и другим участникам движения, лучше перестраховаться и перепроверить обстановку. «Она идет, смотрит под ноги, а не по сторонам. Тем более она уже уверена: нас же научили, что я на переходе, мне должны уступить дорогу — и без разницы. Ты посмотри по сторонам, у водителя могут тормоза отказать, сердечный приступ — да мало ли что», — рассуждает Виктор Жигулин.

Кто виноват?