В Сибирь идёт пекло: прогноз погоды на июль в Новосибирске

Июль в Новосибирске начался с вполне комфортной погоды — немного подмёрзнув в День города, новосибирцы готовятся встречать настоящее лето. Столичные синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайший месяц — и теперь пугают сибиряков аномальной жарой, от которой пока непонятно, как спасаться. НГС узнал прогноз погоды на первые дни июля и сверил данные о погоде на пяти разных популярных погодных интернет-сервисах. Подробности — в обзоре НГС.

Уже наступивший июль, по словам синоптиков, окажется аномально жарким для регионов, которые больше славятся холодным климатом: Чукотки, Камчатки и Сибири. В этих регионах предрекают самую высокую аномалию. Так, к Новосибирску приближается 30-градусная жара. А дальше — больше.



«В Южной Сибири скажется влияние антициклона, сформировавшегося на севере региона. Так что здесь ливни и грозы возможны только местами и не помешают солнцу прогревать воздух. Во второй половине недели температура повысится до +27…+32 градусов. <...> Правда, во вторую декаду здесь ожидается затяжное похолодание и температурный режим окажется на пару градусов ниже нормы. Но затем в регион вновь начнут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы», — сообщает центр погоды «Фобос». Как рассказал корреспонденту НГС ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков, эта неделя начнётся с жары, а закончится дождями. «В предстоящий вторник характер погоды будет определять гребень антициклона. <...> В середине рабочей недели с востока в новосибирский регион начнёт поступать тёплый воздух, температура повысится, при этом местами пройдут кратковременные дожди. В среду в Новосибирске и Новосибирской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы, температура ожидается +28...+30 градусов в Новосибирске, ветер ожидается северный, северо-восточный 4–9 метров в секунду. Потепление не продлится долго — уже в четверг тёплый воздух сместится к северу и в Новосибирск возвратится прохладный воздух. Мы ожидаем в конце рабочей недели облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди, температура понизится до +23...+25 градусов, в ночные часы от +21 до +26. При этом ветер ожидается южный, скорость 4–5 метров в секунду. В конце недели похолодание продолжится, и в субботу и воскресенье температура понизится на 2–3 градуса, будет прохладно, практически повсеместно пройдут кратковременные дожди», — заключил Александр Синенков.

НГС сравнил данные синоптиков «Фобоса» с прогнозами на популярных интернет-сервисах о погоде — они ужасно разнятся.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Самый простой прогноз погоды на июль получился у «Яндекса» — в Новосибирске в течение месяца никаких аномалий не будет. Дневные температуры колеблются на уровне +21...+26 градусов, ночные — +16...+20. Так что самый холодный день, по данным сервиса, был сегодня. Вместе с этим большинство дней окажутся дождливыми — осадки начнутся чуть ли не завтра и продлятся до конца месяца с небольшими перерывами на солнце.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Составители прогноза на «Погода Mail.Ru» увидели в июле две волны тепла: первая наступит в середине этой недели, когда воздух прогреется до +28, вторая придёт ближе к середине месяца — там тоже +27...+28, но только эта жара подзатянется и станет спадать очень медленно к началу августа. За дневными температурами подтянутся и ночные — до +20, что, по всей видимости, окончательно откроет в Новосибирске пляжный сезон.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Нестабильность июля у сервиса WorldWeather видно даже на нашем графике — по данным сайта, никакой жары ни на этой, ни на следующей неделе не будет. В лучшем случае +25...+26, которые придут после 15-го числа. Перед этим город попадёт в холодную яму — дневная температура опустится до +15, даже ночью окажется теплее. Дальше будет стабильно тепло, а ещё очень солнечно.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Сервис «Ну и погода» в июле своё название оправдал — по его данным, с завтрашнего дня и до 20-х чисел Новосибирск ждёт +25...+28 жары, которая ненадолго спадёт в третей декаде и вернётся с новыми силами и новыми значениями на термометре примерно к 23 июля. Затем перерыв на +16 — и очередное пекло. Вместе с этим сервис дал новосибирцам самый дождливый прогноз — осадки начнутся в среду и не закончатся как будто никогда.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Как показал наш опрос в прошлом месяце, больше всего новосибирцы доверяют прогнозам Gismeteo — на июль он дал самый устрашающий прогноз с тремя жаркими волнами. Первая должна накрыть Новосибирск в середине этой недели — температура воздуха повысится до +26. Вторая придёт в 10-х числах и принесёт 30-градусную жару, которая после перерыва на +27 принесёт уже +37. Аномальная жара продлится около 10 дней, а ближе к концу принесёт ещё и дожди, которые к августу вернут отметку на термометре в +21...+22 градуса. В ближайшие дни, по официальному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, будет жарко — воздух прогреется до +27...+29 градусов. Видимо, от жары новосибирцам придётся спасаться на пляжах — совсем недавно открыли три пляжа на Обском море, а до этого горожан стали пускать на пляжи «Звезда» и «Наутилус». Температура воды, по данным Гидрометцентра, в Оби составляет +18 градусов, в Обском море — почти +19.