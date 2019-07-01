Убийственная ревность: самые громкие преступления Новосибирска, которые совершили мужья-ревнивцы

Вечером субботы, 29 июня, в Академородке произошла трагедия — 23-летний новосибирец пронёс в ТРЦ «Эдем» ружьё в футляре для гитары, поднялся на фуд-корт и выстрелил в сотрудника кафе за то, что к тому ушла его возлюбленная девушка. Больше часа он отказывался отдать оружие полиции, а потом погиб. Ревность и неразделённая любовь часто становится мотивом для нападений — НГС вспомнил самые страшные преступления, на которые новосибирцы пошли из ревности — они топили жён и взрывали их автомобили, и угрожали топором тем, кого подозревали в связи с их возлюбленными.

Самое громкое убийство из ревности произошло в феврале 2017 года на улице Богдана Хмельницкого — камера видеонаблюдения сняла, как ранним утром мужчина в упор расстрелял женщину из ружья. Вскоре полиция нашла стрелка, им оказался 51-летний водитель Сергей Романов, который жил в соседнем доме — охотничье ружьё, из которого он расстрелял в 39-летнюю Любовь М., он хранил дома. (Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия и жестокости! Мы не рекомендуем смотреть его слабонервным людям.)



Как рассказали знакомые погибшей, хотя Сергей был официально женат, у него был роман с Любовью — он обещал ей развестись, много раз обманывал её, а когда Любовь бросила его, то целый год он её буквально терроризировал. Спустя год после расставания с Романовым, Любовь встретила молодого мужчину и решила выйти за него замуж — от такой новости Сергей пришёл в ярость, ночью пытался вышибить дверь бывшей возлюбленной, а на утро выстрелил в живот и ноги. Через мгновение после выстрелов раненую женщину нашёл дворник — он вызвал скорую, но Любовь умерла по пути в больницу. Романова приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Двумя годами ранее 43-летний житель Тогучина Николай Саушкин жестоко расправился над своей сожительницей — только описание нанесённых женщине травм занимало 1,5 страницы в решении суда. Саушкин — инвалид I-й группы по зрению, по словам прокурора, мужчина практически слепой, но недуг не мешал ему бить сперва первую жену, а потом и сожительницу — он наносил им удары на звук их криков. В ту ночь Саушкин выпил, а когда сожительница вернулась домой от подруги, он решил, что она могла ему изменять. Мужчина размозжил ей левое глазное яблоко, сломал пять ребер, повредил левое легкое и селезенку. Все ее тело было в ушибах, ссадинах, кровоподтеках, у нее обнаружили кровоизлияния в мягкие ткани грудной клетки — и это далеко не все травмы, описанные экспертизой. Той же ночью женщина умерла от болевого шока. Саушкин признал свою вину лишь частично, но суд приговорил его по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 8 годам 10 месяцам колонии строгого режима.

В ноябре 2015 года погибла депутат Заксобрания от «Единой России» Оксана Бобровская — её муж-спецназовец Никита Тисленко взорвал гранату в салоне автомобиля, когда они ссорились. Пара часто ругалась, а муж сильно ревновал Оксану.

Ревнивцы нередко приходят к своим жертвам с оружием прямо на работу. Год назад бывший муж напал на сотрудницу магазина «Эльдорадо» на улице Дуси Ковальчук, 179/2 — в социальных сетях он увидел её фото с другим мужчиной и решил проучить бывшую супругу. Коллеги пострадавшей рассказали, что мужчина приставил нож к горлу женщины и отказывался её отпускать — утихомирить нападавшего смогли только сотрудники полиции. 28-летнюю Екатерину Борникову считали без вести пропавшей, волонтёры и полиция искали её два дня, но вскоре полиция заподозрила нестыковки в словах её мужа. По его словам, он подвез супругу до дома, откуда девушка должна была пойти на курсы кинологов, а потом мужу якобы пришло сообщение от Екатерины с текстом «Ухожу к другому». Он обратился в полицию и активно участвовал в поисках, а когда полиция заподозрила неладное, выдал новую версию: Екатерина якобы утонула утонула на пляже «Бумеранг». Тело Екатерины обнаружили в болоте, а версию с несчастным случаем опровергли судмедэксперты — на теле женщины было не менее 7 ударов молотком. Только после этого мужчина сознался в убийстве — он утверждает, что жена хотела уйти к любовнику.

