Этот город — огонь! Лучшие фото праздничного салюта в честь Новосибирска

В Новосибирске завершилось празднование Дня города — столица Сибири отметила 126-летие. Весь день редакция НГС следила за ним в режиме онлайн. Погода, несмотря на обещания синоптиков, не подкачала — целый день было солнечно. Праздник начался с самого утра, когда в центр привезли ретротехнику, а на площади Ленина стартовали выступления артистов и танцоров. Также в разных частях города прошло сразу несколько событий: фестиваль цветов, турнир по уличному баскетболу, велогонка и танцы экскаваторов. Ради того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно, метрополитен выпустил максимальное количество поездов на линии и продлил свою работу. Кроме того, в наш город съехались сразу несколько известных артистов: Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий, группы «Город 312» и «Смысловые галлюцинации». Вечером сразу на шести площадках отгремел красивый фейерверк. Если вам не удалось его увидеть, ничего страшного, — мы сняли его для вас.