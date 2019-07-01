1 июля понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.08
eur 71.82
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.08
eur 71.82

Все новости

Все новости
Город
День города-2019

Этот город — огонь! Лучшие фото праздничного салюта в честь Новосибирска

На набережной устроили фестиваль фейерверков, а над Первомайским показали необычно красивый салют

Поделиться

1 035
2 Обсудить

Салют отгремел на шести площадках Новосибирска

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске завершилось празднование Дня города — столица Сибири отметила 126-летие. Весь день редакция НГС следила за ним в режиме онлайн. Погода, несмотря на обещания синоптиков, не подкачала — целый день было солнечно. Праздник начался с самого утра, когда в центр привезли ретротехнику, а на площади Ленина стартовали выступления артистов и танцоров. Также в разных частях города прошло сразу несколько событий: фестиваль цветов, турнир по уличному баскетболу, велогонка и танцы экскаваторов. Ради того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно, метрополитен выпустил максимальное количество поездов на линии и продлил свою работу. Кроме того, в наш город съехались сразу несколько известных артистов: Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий, группы «Город 312» и «Смысловые галлюцинации». Вечером сразу на шести площадках отгремел красивый фейерверк. Если вам не удалось его увидеть, ничего страшного, — мы сняли его для вас.

Самый продолжительный фейерверк новосибирцы могли наблюдать на Михайловской набережной — он состоялся в рамках фестиваля фейерверков «Огни в честь любимого города!» и длился 40 минут

На набережной салют запускали сразу с трёх барж по очереди

И залпы там начались на 10 минут раньше, чем на других площадках

Посмотреть на ежегодный салют собрались несколько тысяч новосибирцев

А те, кто не сумел доехать до главных площадок, наблюдали за ним из окон домов. Уверены, такой салют было видно издалека!

Хорошо, что погода, несмотря на прогнозы синоптиков, не подкачала, и жителям удалось насладиться праздником

Салют возле Первомайского сквера длился почти 10 минут. Сами новосибирцы говорят, что в этом году праздник удался

С днём рождения, любимый город!

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

День города - 2019Праздничный салют

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
1 июл 2019 в 00:56

Сейчас будет много комментариев от точняка-вопроса-любопытного с богаткова-короля-dralexa и других но знайте что за них всех пишу я один что бы на НГС было побольше комментариев которые все считают глупыми.
А за Ржаку и Отца я не пишу они слишком умные и пишут сами мне так умно никогда не написать.

Точняк...
1 июл 2019 в 01:03

Личное драил биотуалеты после праздника, это большая честь