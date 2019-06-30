Отрежьте мне руку, пожалуйста: как делают торты, которые не похожи на еду

На этой неделе вся страна обсуждала красноярские торты-надгробия, которые подарили выпускникам. Интернет гудел, смеялся, а родители и сами выпускники защищали сладости: мол, с кем не бывает, все равно это вкусно.

Те самые торты-надгробия, которые отведали сибирские школьники Фото: читатели NGS24.RU

А потом журналисты NGS24.RU, выяснили, что торты с тематикой на грани пекут во многих сибирских пекарнях: среди заказов — кокосовый торт-бассейн для пожилой китаянки или торт-змея, который выпросила себе на день рождения восьмилетняя девочка.



Такой торт заказали на 80-летие китаянке — любительнице поплавать Фото: Мария Сенцова

Съедобную змею захотела виновница торжества — восьмилетняя девочка. «Ну я же змеюка», — оправдывалась именинница Фото: Мария Сенцова

На Пасху однажды пришлось печь не кулич, а храм Фото: Вера Сигунова

Кондитерское дело и правда двинулось далеко вперед: в домашних условиях пекари умудряются делать такие вкусняшки, что не поймешь — настоящая это голова или бисквитная и почему машина едет, ведь она — просто торт? Пять историй о странных, гениальных и жутко красивых сладостях мы собрали в одну подборку. Узнайте, как из муки и сахара сделать кулинарный шедевр, которым вдохновится даже Бритни Спирс.

Как декоратор неделю голову пекла

Екатерина Крашакова и ее бисквитная голова Фото: Екатерина Крашакова

Декоратор кондитерской фабрики из Челябинска настолько влюблена в свою работу, что печет торты даже дома. Правда, домашние сладости Екатерины Крашаковой отличаются от десертов, которые вы встретите в магазинах. Екатерину хлебом не корми, дай испечь голову рыцаря или трехъярусную снежную королеву. Лепить бисквитные носы и вырисовывать глаза глазурью челябинка может сутками.

— Делала голову неделю — в свободное от работы время, — говорит Екатерина. — В Европе не заморачиваются с такими тортами. У них есть заготовка в виде черепа. Они отливают её из шоколада, а потом облепляют мастикой. А у меня голова на 100% съедобная, она полностью состоит из бисквита, крема и пропитки.

Слепить сказочного персонажа Екатерине не составляет труда Фото: Екатерина Крашакова

Чтобы съесть такое произведение, понадобятся силы всей семьи Фото: Екатерина Крашакова

Темой для торта может стать любой персонаж и даже художественное полотно Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

Екатерина — профессиональный иллюстратор. Обычно ее торты украшают свадьбы, дни рождения и прочие праздники, но в художественном плане, говорит мастерица, особо не развернешься — все хотят что-нибудь веселое и стандартное. Поэтому голову рыцаря Крашакова подавала к домашнему столу.



— Свекровь один глаз потом унесла к себе на работу в детский садик. На работе все выпали. Ведь как обычно реагируют на эти торты: кричат или жуть, или класс, — смеётся Екатерина.



Глаз на десерт — это вкусно Фото: Екатерина Крашакова

Почитайте эту историю на 74.RU.

Сладкая жизнь школьника Пети



Петру Куликову 15 лет, и у него свой кондитерский бизнес Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Если не кормить ребенка сладостями, то в будущем он может стать кондитером. Так случилось с Петром Куликовым из Тюмени, которому отказывали в магазинных вкусняшках. В итоге к восьмому классу интерес к сладкому у Петра вырос настолько, что он стал экспериментировать на кухне. И вот к чему привело это хобби.



Сегодня Петру 15 лет, и кондитерские дела его идут в гору. Торты и пирожные от школьника расхватывают как горячие пирожки. А выручку от сладостей юный кондитер вкладывает в бизнес.

— Притягивают бисквитные торты, высокие, стройные, цилиндрические. В них есть высота, дающая большое пространство для декора. Мне нравятся красивые торты и вкусные одновременно. Я люблю произведения современного искусства, архитектуру. Пытаюсь это воплотить в тортах, в их декоре, — делится тюменец.



Кстати, вдохновение парень черпает с полотен классиков — нравятся Кандинский, Малевич и прочие художники-импрессионисты.

Историю юного мастера читайте на 72.RU.

Мать троих детей делает торты с аппетитными формами

У Дарьи трое детей, муж и сладкий бизнес Фото: Дарья Скуратова

Дарью Скуратову из Новосибирска называют девушкой-тортом: сладости, которые делает женщина, — идеальные, как и она сама. У Дарьи — трое детей, свой кондитерский бизнес и миллион идей, которые воплощаются на подложке:

— Хоть я всегда и любила приготовить что-то вкусненькое, но была равнодушна к сладостям, пока однажды по телевизору не увидела девушку, которая красиво готовит эклеры, — рассказывает героиня. — С тех самых эклеров и началась кондитерская. Историю Дарьи читайте на НГС. Как Бритни Спирс стала фанаткой уфимских тортов



Уфимка Ольга Носкова делала торты, вдохновляясь искусством и событиями вокруг, и жила размеренной жизнью, пока однажды не проснулась знаменитой. В мае 2016 года на ее инстаграм наткнулось британское издание Independent: муссовые торты с блестящей, как глянец, и идеально ровной глазурью назвали «совершенными, как порнография».



Новости о тортах Ольги опубликовали BuzzFeed и DailyMail. Сладости приглянулись даже Бритни Спирс, певица написала, что торты слишком прекрасны, чтобы их есть.

После такого внимания карьера Ольги Носковой пошла в гору. Сейчас кондитер живет за границей.

Как заставить торты ездить

Скоро от этой машинки останутся фары и колеса Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Сестры Вера и Наталья живут в городе Полевском, под Екатеринбургом. Несколько лет назад они увидели в интернете ролик, где китаянка пробовала на вкус торт-грузовичок на радиоуправлении. Сестрам стало интересно — как это, и они решили сделать подобное.

Девушки долго думали, как поставить торт на колеса. И наконец придумали.

На кондитерское дело сестер толкнуло видео в интернете Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

— Готовить мы начали в три часа дня, а закончили во втором часу ночи. Столько времени ушло только на сборку и оформление торта-машинки мастикой. На выпечку и изготовление крема нам понадобилось ещё 2–3 часа. Итого 14 часов, — рассказывают девушки. Посмотрите, как гоняет этот торт, а также почитайте историю девушек на E1.RU.

Видео: Максим Бутусов / Е1.RU