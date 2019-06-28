«ЕГЭ — вообще дело случая»: самые умные выпускники — о том, как обмануть экзамен

В школах Новосибирска наконец-то закончился учебный год. Тысячи выпускников вчера распрощались с учителями, дневниками и ЕГЭ, а сегодня самые умные со всей области приехали на губернаторский приём за заслуженными медалями. Корреспондент НГС побывал на приёме «Золотые надежды России» в Экспоцентре и спросил у медалистов, как превратились из троечников в отличники, куда нынче модно поступать и как обманули систему ЕГЭ.

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Екатерина, выпускница Краснозёрской СОШ №1: «Я не стобалльник — просто медалист. Могло быть по русскому 100 баллов, но не получилось — у меня 91. У меня все одиннадцать классов все годовые оценки — пятёрки, и похвальные листы дают по всем предметам (Смеётся.) Это большая заслуга моей мамы: она много в меня вложила, в некоторой степени заставляла, конечно, учиться, чтобы добиться такого результата. И в некоторой степени я и сама обладаю ответственностью. Моя мама, она заставляла [учиться на пятёрки] первые два года в школе, а потом это вошло в привычку. Если привычка выработалась, то потом можно не заставлять, когда ребёнок сам двигается на своём опыте. Я хочу подать документы в НГУ и ещё попробую отправить документы в Санкт-Петербург в некоторые университеты. Не знаю, пройду или не пройду. Хотелось бы стать программистом — у меня хороший учитель, она привила мне любовь к информатике. Работать в какой-нибудь IT-компании хотелось бы, конечно».

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Кирилл, выпускник школы №1 Искитима: «К медали я вообще не стремился. Само по себе пошло как-то. Учился отлично, домашнюю делал, контрольные сдавал. (Что можете посоветовать желающим получить медаль? — К.Ш.) ? Внимательно слушать учителя, делать домашнюю работу, готовиться к контрольным. Если это всё делать, то будут пятёрки. Самое главное — в одиннадцатом классе большое внимание ЕГЭ уделить. Потому что есть два критерия: по русскому 70 баллов, по математике 70 баллов, только при этом условии можно получить медаль. А так я бы посоветовал весь одиннадцатый класс готовиться к ЕГЭ, учёбе вообще внимание не уделять. Я [на ЕГЭ] носил с собой шпаргалки, на каждый экзамен. Не страшно было — некоторые даже проносили телефон. Дарья, выпускница школы №4 Искитима: «У меня медаль — это была мечта с первого класса. Не знаю почему, но всегда хотелось получить медаль. Сейчас она добавляет баллов при поступлении. Чем вуз перспективнее, получается, тем меньше баллов в нём добавляют за медаль. В НГУ три балла, где-то по пять баллов есть — не очень много».

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Матвей, выпускник Краснообской СОШ №2: «У меня 98 баллов по русскому, но я не гуманитарий: по математике у меня 82, по информатике 88. Повезло. Всё знать невозможно, везение — важная штука, но нужно готовиться и ориентироваться на задания именно прошлых лет, которые, возможно, года за два, за три раньше были. Они должны повторяться, редко что-то придумывают — максимум два задания в год. Я буду поступать в НГУ на программиста, на факультет информационных технологий. Все туда идут? Нет, все идут на экономфак. Вообще, моя мечта — это поступить именно на ФИТ, но если не получится, может, в Москву подам, если сюда не поступлю, поеду в Москву. Где-то с девятого класса начал учиться на отлично, поставили перед фактом, что, вот, экзамены и надо учиться».

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Александра, выпускница Раисинской СОШ (Убинский район): «Я всегда хорошо училась, никогда не было, чтобы у меня одна четвёрка выходила за год или за четверть. Сначала родители заставляли, а потом сам втягиваешься, самому же приятно, когда тебя не ругают в школе, а хвалят. Плюнуть хотелось, особенно в одиннадцатом классе. Я думала: "О, господи, я не хочу это всё, не надо мне эти олимпиады". Но всё равно всё делала, это личная ответственность. Я буду поступать в Вологодский институт, такого у нас нет — военная психология. Родители подсказали, намекнули, что такое есть. И я увидела по их глазам, что "ты туда будешь поступать". В ЕГЭ всё зависит от подготовки всё равно. Вот у нас говорят, что "я не сдал, потому что учителя не учили". А это на самом деле всё не важно, если ты готовишься сам — ты сдашь. Не может быть такого, чтобы ты не учился 11 лет, а потом сдал на 100 баллов».

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Вероника, выпускница школы №30: «Я всегда училась хорошо, но не совсем на медаль. Только вот эти два года я училась на отлично. Возможно, потому что надо было думать о поступлении, институте. Медаль ещё даёт баллы для поступления. Я собираюсь поступать в медицинский, в наш».

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Елизавета, выпускница школы №15: «Я всегда была отличницей, но меня не заставляли, это просто ответственность. Вообще, я считаю, что надо не зубрить, а думать, и тогда пятёрка будет. (На кого пойдёте учиться? — К.Ш.) У меня будет смежная с вами профессия, я хочу на журфак пойти. Мне очень сильно нравится брать интервью, прям безумно сильно, люблю слушать и задавать вопросы. На самом деле, это сейчас будет инфантильно звучать, но хочется правду в массы нести. Хочу в НГУ — это моя мечта, даже на платное пойти готова. Уехать не хочу — я даже готовить не умею, в общаге не хочу жить. Родители даже в Академ не пускают, говорят: "Готовить не умеешь — значит, всё. Если не в НГУ, тогда в пед. В НГТУ — он технический, не очень хочется».



Фото: Кирилл Шматков / НГС

Светлана, выпускница школы №15: «В начальной школе ещё меня родители ругали за тройки, и это как-то переросло в то, что я сама стала ответственной, и начала всё время идти на пятёрки, всегда делать домашние задания, отвечать на уроках. Родители после этого как-то лояльно начали относиться, даже если у меня была одна-две тройки, они уже: "Ну и ладно". Я сама уже не любила тройки, не люблю такую цифру, не нравится. (Смеётся.) Выбираю РАНХиГС или НГУЭУ на экономику, менеджмент. Выбора нет — у меня нематематический склад ума. Уехать [в другой город] хотелось бы, но не смогу, наверное, в дали от мамы. Обмануть систему ЕГЭ можно. Некоторые телефоны проносят. На самом деле, в каждой школе по-разному к этому относятся. Я, например, ходила на обществознание, прошла через металлоискатель, он запищал, но всем было всё равно. У кого-то если пищал, то говорили: "Вот, там у меня ремень, ещё что-нибудь". Но вообще это страшно, лучше не рисковать. С некоторыми наблюдатели сопровождают в туалет, с некоторыми нет. А там уже четыре человека стоят, можно спокойно поговорить. В психологическом плане очень нагнетающая обстановка».

Фото: Кирилл Шматков / НГС



Кирилл, выпускник гимназии №9: «Я хорошо всегда учился. Во-первых, конечно, родители не давали опуститься. Ну и во-вторых, как-то сам был довольно умный и любознательный с детства ещё. Родители ко мне хорошо относились, но если от рук отбиваюсь — понятно, что делали. (Смеётся.) Лично я не советую обманывать ЕГЭ, это всё-таки нечестно. И тот, кто действительно заслуживает места в вузе, может его лишиться. К ЕГЭ заранее готовился, я ходил к репетиторам, прорешивал разные задания, с учителями нарешивали, залатывали дыры всякие. Я буду поступать либо в НГУ, либо в НГТУ. Направление — возможно, информационная безопасность и ФИТ, если НГУ. Это довольно востребованная профессия».

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Анастасия, выпускница Кыштовской СОШ №1: «Я была хорошисткой несколько лет, а в остальном — отличница. Я сама решила, начала как-то учиться, когда пошла в профильный класс. До этого как-то не напрягалась сильно, по физкультуре были четвёрки. Поступать хочу в Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого — там престижнее, больше возможностей. Я хочу что-нибудь связанное с IT, информационными технологиями — уровень безработицы в этой сфере, он очень маленький, поэтому я без работы точно не останусь. Везение в ЕГЭ очень помогает. ЕГЭ — вообще, я считаю, дело случая. В основном, нас в школе неплохо готовили, только по математике не очень, к ней я дома готовилась, сдала... Шпаргалку пронести — без проблем, телефон тоже. Все, кто через рамку проходил, на всех пищало и всех пропускали. Но я не проносила, потому что смысла от этого нет. Одно-два задания ты подсмотришь, а в интернете ответов всё равно нет. Шпаргалки можно принести, чего не знаешь, а телефон не стоит того».