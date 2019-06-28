Девушка месяца: Мария на Mazda 3 — «мужчины за улыбку прощают маленькие ошибки»

Мария, 26 лет, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «государственное и муниципальное управление», работает государственным служащим. Увлекается теннисом и плаванием, ездит на японской легковушке Mazda 3 выпуска 2012 года.

Мой автомобиль Mazda 3, выбирала между ней и Peugeot 308. От машины требовалось, чтобы она внешне нравилась, была достаточно распространённая, то есть ликвидная но вторичном рынке в будущем. Чтобы не было проблем с сервисом и запчастями, более-менее комфортная, надежная, на гарантии — то есть новая.



Это первый авто девушки

С «Маздой» у нас любовь была с первого взгляда, я прокатилась на ней и поняла — вот он мой первый автомобиль!



Машина куплена новой в салоне

Автомобиль был куплен у официальных дилеров в Новосибирске. Удобная, городская машина, она мне служит верным другом и помощником, потому что я о ней забочусь. Если каждый будет заботиться о своей машине — авто будет служить верой и правдой.



Mazda 3 нравится мягкостью и комфортом

В общем и целом машина неплохая, мягкая и плавная. Посадка за рулем довольно удобная, дискомфорта нет. Я езжу спокойно, а в последнее время бываю редко за рулем, на работу пешком хожу.



Продавать машину девушка не собирается

Менять машину не собираюсь, часто знакомые просят её продать, они знают, что она у меня в идеальном состоянии, да и пробег небольшой — 34 тысячи.



Права Мария получила на первом курсе

Учиться на права решила на первом курсе университета, это было запланированное решение, автомобиль появился только через год.



В списке увлечений теннис и плавание

Из увлечений — играю в большой теннис, занимаюсь плаванием. 80 % моего свободного времени — это спорт.



Однажды Мария столкнулась с курением на заправке

Как-то на заправке не могла разобраться с автоматом по оплате, да и спросить было некого. За мной встал автомобиль с нетрезвым пассажиром — он вышел, пытался что-то спросить, и закурил! Его друг продолжал сидеть в автомобиле, и ни тот, ни другой не реагировали на мои замечания. Я не знала что мне делать, было страшно. Внезапно останавливается еще автомобиль — из него вылетел мужчина, и одним ударом вырубил нетрезвого пассажира.



Мужчины уступают девушке за рулем

Я не знакомлюсь за рулём и никак не реагирую на соседние машины. Ни разу за 7 лет вождения не было неприятных историй на дороге. Мужчины всегда уступят, помогут, если нужно. И за улыбку прощают маленькие ошибки.



Главное на дороге - оставаться человеком